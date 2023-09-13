Esmer ekmekle daha mı kolay kilo veriliyor?

Esmer ekmekle daha mı kolay kilo veriliyor?

Esmer ekmeklerin kolay kilo verdirmesinin 10 sebebi Tam buğday ekmeği ya da tam tahıllı ekmek gibi esmer ekmek türleri, kilo verme sürecinin birtakım detaylarını kolaylaştırıp hızlandırdığından kilo vermede en etkili ekmekler olarak görülüyor.

Esmer ekmek türleri sofranızda ilk tercihiniz olmayabilir; ancak kilolarınızdan kurtulmaksa amacınız, bu ekmeklerden tüketmeyi kalıcı bir alışkanlık haline getirmenizde fayda var. Esmer ekmeğin kilo verme üzerindeki etkilerine dair şu 10 sebep, fikrinizi değiştirmenize yardımcı olabilir:

Yüksek lif içeriği

Esmer ekmek ya da esmer pirinç gibi kahverengi ürünlerin çoğunda, lif içeriği, beyaz olanlara kıyasla iki mislidir. Lif, düzgün çalışan bir sindirim sistemi ve bağırsak hareketleri açısından olmazsa olmazdır.

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Bağırsak sağlığı, metabolizmamızı doğrudan etkiler; liflerin ise özellikle karbonhidrat metabolizmasını ciddi şekilde etkilediği kesin bir şekilde biliniyor. Yani esmer ekmeğin düzenlediği sindirim sistemiyle uykunuzda bile kalori yakmanız mümkün.

Kalori miktarı

Esmer ekmekler, beyaz renkteki türdeşlerine kıyasla daha az miktarda kalori içerdiğinden kilonuzu arttırmaz.

Ancak az kalori içeriğinden daha önemli olan şey, esmer ekmeklerdeki kalorilerin besleyici madde açısından yoğun kaloriler olmaları.

Beyaz ekmek, kalorilerini rafine karbonhidratlardan alır. Neredeyse hiç besinsel değerleri olmadığından, boş kaloriler olarak adlandırılır bunlar.

Esmer ekmekler ise kalorilerini kompleks karbonhidratlardan, proteinlerden ve sağlıklı yağlardan alırlar. Bunlar vücut için son derece yararlı maddelerdir ve böylelikle esmer ekmek enerjiden çok daha fazlasını sağlamış olur.

Aşırı yemenin önlenmesi

Liflerin sindirim uzun sürdüğünden, yüksek lif içerikli esmer ekmekler, daha hızlı doymanızı ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlayarak aşırı yemenin önüne geçmiş olur.

Lifler, gerçek anlamda midede ve bağırsaklarda daha çok zaman geçirirler; bu durum, iştahı azaltan leptin hormonunun salgılanmasını tetikler.

Bu yüzden kendinize bir iyilik yapın ve esmer ekmek tüketerek açlık hormonlarının kilo verme sürecinizde yardımcınız olmalarına izin verin.

Yüksek protein içeriği

Esmer ekmekler, protein içeriği bakımından da beyaz olanlara kıyasla daha zengindirler.

Liflerde olduğu gibi, proteinler de en doyurucu besin maddelerindendir. Yani hızlı bir şekilde tokluğa ulaşmanızı sağlarlar. Dolayısıyla esmer ekmeklerdeki ekstra protein içeriği aşırı yemenin önlenmesine yardımcı olur.

Protein, kas sentezi, yani yeni kasların oluşum süreci açısından da kritiktir. Egzersiz yapıyor olsanız bile, yeterli miktarda protein tüketmediğiniz sürece yeni yağsız kas oluşumunu sağlayamazsınız.

Yağsız kaslar, dinlenme halindeyken kalori yakabildiklerinden kilo verme açısından idealdir; yani yağsız kas oluşumunu arttırarak uykunuz da bile kilo vermeyi sürdürebilirsiniz.

Düşük kolesterol

Esmer ekmek türleri, çözünebilir lif içerikleri sayesinde kolesterolü düşürmeye de yardımcı olur.

Yulaf gibi çözünebilir lifler, sindirim sistemi içinde şişerler. Safra, sindirimi desteklemek için bu jelimsi kitleye girdiğinde, buradan kaçamaz. Sonra da yemeğin geri kalanıyla birlikte sistemden dışarı atılır.

Bu durum, vücudunuzun daha fazla safra üretmek için kötü kolesterolü kullanmaya başlamasıyla sonuçlanır.

Kolesterol bir yağ türü olduğundan, çözünebilir lif tüketiminizi arttırarak vücudunuzun depo yağlarından kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz.

Daha fazla vitamin ve mineral

Buğday tanelerindeki kepek ve rüşeym besleyici maddelerle dolu olduğundan, esmer ekmek türleri mikro besinler açısından oldukça zengindir.

Esmer ekmeklerin çoğunda bulunan çeşitli türlerdeki tahıllar ve tohumlar, ekmeğin besinsel içeriğini daha da zenginleştirir.

Beyaz ekmek ise yalnızca nişastalı bir besi dokudan oluşur; yapısında sadece basit karbonhidratlar bulunur.

Beyaz ekmekte olmayıp esmer ekmekte bolca olan mikro besinleri şöyle sıralayabiliriz: B vitaminleri, demir, antioksidanlar, magnezyum, fosfor, çinko, bakır, manganez ve selenyum.

Kan şekerinin düzenlenmesi

Lifler, kan şekerinin düzenlenmesine de yardımcı olurlar; şeker hastası olun ya da olmayın, stabil bir kan şeker düzeyi, kilo verme sürecinin önceliklerindendir.

Çünkü kan dolaşımındaki fazla şeker, vücudun daha fazla insülin üretmesine sebep olarak fazla şekerin yağ olarak depolanmasıyla sonuçlanır.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, lifler, sindirimi yavaşlatırlar. Bu, vücuda absorbe edilecek şeker miktarını sınırlandırmaya daha verimli bir şekilde tepki verebilmesi için zaman sağlayarak kan şekerinin düzenlenmesinde etkili olur.

Kan şekerinde daha az şeker olması, vücudun daha az fazlalık yağ üretmesi anlamına gelir.

Sağlıklı yağlar

Tüm yağlar kötü değildir. Aksine, bazıları beslenme açısından elzemdir. Bu iyi yağlar, tekli doymamış yağlar ile çoklu doymamış yağlardır. Kötü olarak kabul edilenler ise doymuş yağlarla trans yağlardır.

Esmer ekmeklerde düşük miktarda doymuş yağlar ile bol miktarda çoklu doymamış yağlar bulunur.

Beyaz ekmek ise yalnızca doymuş yağlar içerir.

İyi yağlar, genel sağlık açısından kritiktir; kalp sağlığı, organların korunması, besleyici maddelerin emilimi, hücre fonksiyonları ve hormon regülasyonu üzerinde etkilidirler.

Esmer ekmeği günlük hayatınızın bir parçası haline getirerek kilo verme macerasında çok önemli yere sahip olan tüm bu vücut fonksiyonlarınızın maksimum verimde çalışmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Çok yönlülük

Esmer ekmeğin lezzeti ve dokusu, yapımında buğdayın her bir zerresi kullanıldığından, beyaz ekmekten çok farklıdır.

Esmer ekmeğin tadı, beyaz olanlara kıyasla daha cevizimsi ve daha topraksıdır. Dokusu da daha yoğun ve daha serttir.

Dokudaki bu fark, esmer ekmek türlerini daha çok içeriği kaldırabilecek kadar dayanıklı yapar; beyaz ekmek kadar hafif ve zayıf değildir esmer ekmekler.

Esmer ekmeğin bu özelliği, onu mutfakta daha çok yönlü bir malzeme haline getirir.

Tatmin edici olması

Besinsel değerleri bir yana, kilo verme sürecinde esmer ekmeğe yönelme gerekliliğinin 10. sebebi olarak getirdiği mutluluk hissini verebiliriz.

Spor salonundan çıkarken, daha çok su içerken ya da tatlı porsiyonunuzu düşürürken gelen o his vardır ya…

İnsan kendini iyi hisseder. Sağlıklı kararlar vermek, mutluluk hissini de getirir yanında.

Kulağa biraz saçma ve önemsizmiş gibi geliyor olabilir, özellikle de yediğimiz ekmekten bahsederken. Fakat bu “iyi hissetme halinin” fizyolojik bir açıklaması var. Bu tür kararlar verirken, vücudumuz endorfin hormonu salgılamaya başlar ve bu şekilde, verilen karar pozitif duygularla ilişkilenmeye başlar.