Samsun’da Zakir Tozlu isimli dükkan sahibi 15'i meyveden 65 çeşit turşu yapıyor. Ne acayip değil mi? Eline geçen her şeyle turşu kurmuş diyebiliriz. Meyvelerden muz, kamkat, çilek, ayva, nar, mandalina, hurma, kuşburnu, elma, kavun, armut ve daha birçok meyveden turşu yapmış.

Turşuları sirkeyle yaptığını ve daha fazla çeşit için üstüne de çalıştığını anlatıyor Zakir bey. Karadeniz halkı turşuyu sevse de alışkınsa da meyve turşularını gören herkes şok oluyormuş. E normal. Turşuların tadına bakan en çok limon, ayva ve kamkata ilgi gösteriyormuş.

FASULYE TURŞUSU NASIL KURULUR?

MALZEMELER

1 kg taze fasulye

1 çay bardağı sirke

8 diş sarımsak

2, 5 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı limon tozu

Kaynamış su

NASIL YAPILIR?

İlk önce fasulyeleri temizleyip yıkayın.

Daha sonra bir tencerede kaynamış suyun içinde fasulyeleri 4-5 dakika kaynatın.

Suyun içinde fazla kalmamasına özen gösterin.

Fasulyeleri süzüp soğutmaya bırakın.

Fasulye turşusunu hazırlayacağınız kavanozun dibine 4 diş sarımsağı yerleştirdikten sonra soğuttuğunuz fasulyeleri uzun uzun kavanoza yerleştirin.

Sirke, tuz ve limon tozunu da ilave ettikten sonra üzerine geri kalan sarımsakları yerleştirin.

Kaynak suyu kavanoza döktükten sonra ağzını sıkı kapatıp ters çevirin.



