Tabii baget ekmeği derken market raflarında sıralanan, sadece görüntüsüyle gerçeğini andıran ekmeklerden bahsetmiyorlar. Bu özel kıvam ve şarkıya benzeyen ses ancak bir fırında yapıldığında ortaya çıkar. Ancak ustaların elinden gerçek baget ekmeğini yiyebilirsiniz.
Christian Vabret de o ustalardan biri. Fransa'nın en iyi zanaatkarlarına verilen prestijli Meilleur Ouvrier ödülüne layık görülen ve 1992’de Dünya Fırıncılık Kupası’nı kazanan Vabret, ekmek pişirme üzerine ders veren bir duayen.
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En iyi baget ekmeği hangisidir?
Baget ekmeklerinin en iyisi, Fransızların "baget tradisyonel" (geleneksel baget) adıyla bilinir. Marketlerde gördüğünüz sıradan bagetten biraz daha pahalıya satılır ve hükümet tarafından 1993’te belirlenmiş oldukça katı kurallara uygun olarak yapılır. Yasada, bagetin uzunluğu 40 cm, ağırlığının da 80 cm olması kurala bağlanmıştır.
Tradisyonel, sadece 4 malzeme ile hazırlanır; un, su, tuz ve maya. Her türlü katkı maddesi, koruyucu, dolgu kesinlikle yasaktır. Fırınlarda pişirilir. Marketlerdeki baget ekmek ise daha sıradan, genelde katkı maddesi de içeren, tradisyon ile karşılaştırıldığında daha düşük kalite, sıradan bir ekmek olarak kalır.
Fransa’nın prestijli baget pişirme yarışması, Grand Prix de la Baguette, aslında Tradisyonel için yapılır ve her fırıncı kendine has pişirme teknikleri ile yarışır.
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Kültürel miras ekmek tarifi
Fransa, her ne kadar hamurlu yemeklerin ve özellikle de ekmeğin anavatanı olarak kabul edilse de son yıllarda ekmek tüketiminde ciddi bir düşüş ortaya çıktı. Ekmek ticaretinin tehlikeye girmesinin ardından ülkede hem federasyonlar hem de esnaf birlikleri harekete geçerek kampanyalar yaratmaya, ekmeğin Fransa için önemine dikkat çekmeye çalıştılar.
Bu kampanyaların doruk noktası ise meyvesini vermek üzere…
Fransa, her yıl ortalama 10 milyar adet tüketilen ikonik bagetini ‘Somut Olmayan Miras’ listesine dahil edilmesi için Unesco’ya sunmaya karar verdi. Fransa Fırıncılar ve Pastacılar Federasyonu, tradisyon tarifinin, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmesi için çalışmalar yaptı. Fransa Kültür Bakanlığı’nın da desteği sayesinde baget listeye girdi. Kültür Bakanlığı’nın baget ekmeği ile ilgili bütün verileri UNESCO’ya sunduğu, kurumun 2022’de kararını açıklayacağı belirtiliyor.
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Geleneksel ekmek tehlikede
Fransa’da ekmek tüketimi ve tüketici alışkanlıklarının izlenmesi için kurulan Observatoire du Pain araştırma grubunun ortaya çıkardığı sonuçlar dikkat çekici.
Yetişkinlerin ekmek tüketimi 2003’te günlük 143 gramken bu rakam 2016’da 103 grama düştü.
33 binden fazla fırının bulunduğu Fransa gibi bir ülke için ekmek tüketiminin azalması önemli bir ekonomik tehlike. Bu duruma sayıları sürekli artan marketleri de eklediğinizde, ekmek üreten esnaf için bir diğer baskı unsuru ortaya çıkıyor. Her biri ailelerin geçimini sağlamak için açılmış fırınlar kapanıyor, kepenk indiren fırın sayısının bin civarında olduğu düşünülüyor.
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UNESCO bir zanaatın umudu
Ekmek üreticileri, fırıncılar ve esnaf için UNESCO’nun Kültürel Miras listesi son derece önemli. Ekmek üretmek sadece bir iş değil, bir zanaat ve fabrikasyon üretim ağır basmaya devam ederse bu zanaatın sonuna gelinebilir.
Bizim ülkemizde de çocukluğumuzdan aşina olduğumuz, fırından alınan sıcak ekmak alıp ucunu kemirerek eve gitme keyfi nasıl uzak bir anı olarak kaldıysa, Fransa’daki yeni nesilleri de aynı tehlike bekliyor.
Ancak Fransızlar, fırından ekmek almaya giden o çocukların burunlarına çektikleri sıcak ekmek kokusunu yitirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar.
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Fransa’da fırınlar, sadece ekmek alınan yerler de değil, onlar mahallenin buluşma noktası ve kültürün taşınma aracı olarak iş görüyorlar. Bir mahallede fırın olmaması, evlerin satış değerini bile düşürebilirken, fırınların kaybedilmesi ciddi bir sosyal krizi beraberinde getirebilir.
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