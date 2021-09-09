En iyi baget ekmeği hangisidir?

Baget ekmeklerinin en iyisi, Fransızların "baget tradisyonel" (geleneksel baget) adıyla bilinir. Marketlerde gördüğünüz sıradan bagetten biraz daha pahalıya satılır ve hükümet tarafından 1993’te belirlenmiş oldukça katı kurallara uygun olarak yapılır. Yasada, bagetin uzunluğu 40 cm, ağırlığının da 80 cm olması kurala bağlanmıştır.

Tradisyonel, sadece 4 malzeme ile hazırlanır; un, su, tuz ve maya. Her türlü katkı maddesi, koruyucu, dolgu kesinlikle yasaktır. Fırınlarda pişirilir. Marketlerdeki baget ekmek ise daha sıradan, genelde katkı maddesi de içeren, tradisyon ile karşılaştırıldığında daha düşük kalite, sıradan bir ekmek olarak kalır.

Fransa’nın prestijli baget pişirme yarışması, Grand Prix de la Baguette, aslında Tradisyonel için yapılır ve her fırıncı kendine has pişirme teknikleri ile yarışır.