Malezyanın ulusal ekmeği diye de anılan, dünyanın en ünlü sokak yemeklerinden "roti canai", Güneydoğu Asyanın zengin mutfak kültüründe oldukça önemli yer tutuyor.

Yapılış şekli ve ismi nedeniyle sıklıkla Hindistan ekmekleriyle karıştırılan roti canai, yıllar içinde Malezyalıların kendi yemek kültürlerine göre şekillenerek bölgenin en ünlü sokak yemeklerinden biri haline geldi.

"Malezya usulü yağlı sac ekmeği" olarak da bilinen roti canai hazırlanırken yağlı hamur, yoğurulduktan sonra uzun süre dinlenmeye bırakılıyor ve daha sonra en ince hale getirilene kadar tezgahın üzerinde döndürülüyor.

Olabildiğince geniş ve ince hale getirilen hamur, arasına yağ sürülerek tekrar küçük parçalar şeklinde dinlenmeye bırakılıyor, hazır kıvama gelince de siparişlere göre sacda kızartılarak ve üstüne yumurta kırılarak pişiriliyor.

Malezyalıların genellikle kahvaltıda yemeyi tercih ettiği geleneksel ekmek, tercihe göre arasına et, soğan ve bazı sebzeler konularak da hazırlanıyor.

"Yoğrulmuş ekmek" anlamına gelen roti canai, genellikle beraberinde küçük kaplarda servis edilen köri sosları, balık ve tercihe göre et ürünleriyle tüketiliyor.

Geçmişi Malezyaya göç eden Hint Müslümanlara dayanıyor

Endonezya, Brunei, Singapur ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde de farklı malzemeler kullanılarak yapılan roti canai, Malezyalıların en çok tükettiği yemeklerden biri.

Malezyaya 1900lerin başında göç eden Hint Müslümanların ülkeye getirdiği bilinen yemeği, bugün özellikle kuzey eyaletlerdeki hemen her köşebaşındaki seyyar tezgahta, Hint-Malay karışımı yemeklerin servis edildiği "mamak" isimli restoranlarda ve birçok lokantada bulmak mümkün.

Selangor eyaletindeki Roti Canai Terbang Lokantasının işletmecisi Mimi, AA muhabirine, roti canai ve Malezyanın farklı yöresel lezzetlerini müşterileriyle buluşturmak için 7 yıldır hizmet verdiklerini söyledi.

Lokantanın, salı günleri hariç haftanın 6 günü 17.00-01.00 saatlerinde geleneksel tatları deneyimlemek isteyen müşterilere hizmet verdiğini belirten Mimi, müşterilerden gelen yoğun talep ve özellikle roti canai hakkındaki güzel yorumlardan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Mimi, "Tüm yemeklerimizi Kedah Darul Aman (Malezya Yarımadasının kuzey bölgesi) usulüne göre hazırlıyor ve sunuyoruz. (Yöresel yemekler) Kedah laksa, char kway teow, Utara çorbası, cucur udang, tavuklu pilav, alakart yiyecekler, her türlü içecek ve roti canai gibi Kedah mutfağının olmazsa olmaz tatlarını Kuala Lumpur ve çevre bölgelerden gelen müşterilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm aile üyelerinin restoran işletmecisi olduğunu ve neredeyse hepsinin gıda sektörüne roti canai ile girdiğini belirten Mimi, "Roti Canai Terbang Lokantası, roti canai menüleriyle bölgede fark yarattı. Bu yemekle tanınmaya başladık ve özellikle sosyal medya platformlarında adımızdan söz ettirdik. Roti canai ekmeğini havaya fırlatarak yoğurma gösterisini buradan başka bir mekanda bulamazsınız. Biz de bu gösteri ve özel sunum sayesinde yerli ve yabancı müşterilerin ilgisini çekmeyi başardık." diye konuştu.

Akşam yemeğini ailesiyle Roti Canai Terbangda yiyen ve lokantanın müdavimlerinden olduğunu ifade eden Mubarak Abdurrahman da özel sunumu olan ve adeta bir gösteri ortamında hazırlanan roti canai yemek için buraya sık sık uğradığını ve yemeklerin tadının oldukça lezzetli olduğunu söyledi.

Öte yandan Hırvatistan merkezli seyahat rehberi TasteAtlas, bu ay başında Malezyanın en çok tüketilen ve hemen hemen her köşebaşında bulunan roti canai yağlı ekmeğini "dünyanın en iyi sokak yemeği" olarak seçti.