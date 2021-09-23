İyi yemeğin zirvesi: Fırında sebze

Yemekleri daha sağlıklı hale mi getirmek istiyorsunuz?

Yemeklerimizi yani yaşamımızı çok daha kaliteli hale getiren sebzeleri yok sayamazsınız?

Sebzelerde düpedüz lezzetli olabilir yemekleriniz! Masalarınızı zengin göstermek için, daha hafif kılabilmek için onları mutlaka ana ve yan yemek olarak kullanmalısınız. Bir market ve pazar alışverişinde sepetinize o rengarenk ve çeşitli boyutlarda olan sebzeleri eklediğinizde hem bedeninizi hem ruhunuzu hafifletmiş olursunuz.

Başlangıçta, sebzeler avcı-toplayıcılar tarafından vahşi doğadan toplandı ve dünyanın çeşitli yerlerinde, muhtemelen yeni bir tarımsal yaşam biçiminin geliştiği dönemde ekime girdi. Modern insan uygarlıklarının doğuşu tarım devrimi ile başladı. Çok eski zamanlardan itibaren özellikle sebzeler, büyük tıbbi ve besleyici gücün kaynağı olarak tanımlandı. Meyve ve sebzeleri gün içinde mutlaka ağırlıklı olarak öğünlerimizde kullanmalıyız.

Sayfalar dolusu reçetelerle ve çok çeşitli varyasyonlarla mutfağımızı özel ve sağlıklı kılabilecek güce sahip sebzeyi çok daha fazla hayatımıza dahil etmeli, tüm yemeklere eklemeliyiz. Evinde her mevsim ve neredeyse her gün çorbası olan bir şef olarak Çorbalar hayatımızı kurtarıcı öneme sahiptir ve çeşnili sebzeli ve tahıllı çorbalarla mükemmel öğünler oluşturabiliriz.

Alternatif tarifler

Evde çocuklar eğer sebze yemiyorsa patates, havuç hatta kereviz fırından bahsedelim. Patates, havuç, kereviz dilimleri Ayçiçek yağı ve baharatlarla (kekik, nane, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, pul biber, susam, tuz) marin ettikten sonra fırına verilir. 40 dakika kadar gevrekleşinceye kadar pişirilir ve parmesan peyniri tercihen sarımsak tozu ile demlenir. Hem kolay hem de lezzetli bir sebze yemeğine çocukların hayır demesi mümkün değil. Yanına çocukların sevdiği sosları ilave edebilirsiniz. Bu muhteşem üçlü sofranın yıldızını almaya aday emin olabilirsiniz.

Brüksel lahanasını kaynar suda 2 dakika haşladıktan sonra aynı baharat karışımı ile mevsiminde ki tüm sebzelerle harmanlayabilir enfes tabaklar yapabilirsiniz.

Pazılı kabak Mücver içlerinde en sevdiğim olsa gerek. O kadar pratik ve lezzetli ki…

Pazıları suyu sıkılmış kabak ve 1 bağ dereotunu içine katacağınız 3-5 malzemeyle kalorisi çok düşük ve vitamin yüklü bir şaheser haline getirebiliriz. Alışılagelmiş sofraları hem eğlenceli hem de yıldız haline getirmenin en etkili yolu çeşitliliği bol yeşil dünyanın nimetleri olan sebze ve meyvalarla donatmaktır. Sadece garnitür değil aynı zaman da bir öğün ve atıştırmalık olarak değerlendirmek lazım. Yemeklerinize ve ara öğünlerinize bol miktarda sebze ve meyve ekleyin. Tabağınızdaki sebze ve meyvelerin yeri mutlaka olmalı. Doğru beslenmenin anahtarı bu olsa gerek.

Siyah pirinçli sebzeli salata

Brokoli, kırmızı pancar, havuç, yeşil soğan, yeşil otlar beraberinde önceden suda 1 saat bekletip 10 dk pişirdikten sonra (diri –yumuşak siz karar verin) harmanlamayı nar ekşisi ve bol limonla yaptıktan sonra çok renkli (içinde ki kombinasyonlar size ait) ve doyurucu bir salata ile bedeninizi ödüllendirebilirsiniz. Yedikten sonra vazgeçmeyeceğiniz bir iz bırakacak bu salatayı bulgurla da yapabilirsiniz.

Fırında sebze için gerekli malzemeler

1 adet Sakız kabak

300 gr Taze yeşil fasulye

2 adet Havuç

2 adet kırmızı Kapya biber

1 adet Sarı Biber

Yarım çay bardağı Zeytinyağı

Bir tutam Tuz

Bir tutam Karabiber

İki dal taze kekik

Bir diş sarımsak

Hazırlanışı