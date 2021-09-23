İyi yemeğin zirvesi: Fırında sebze

Yemekleri daha sağlıklı hale mi getirmek istiyorsunuz?
Yemeklerimizi yani yaşamımızı çok daha kaliteli hale getiren sebzeleri yok sayamazsınız?
Sebzelerde düpedüz lezzetli olabilir yemekleriniz! Masalarınızı zengin göstermek için, daha hafif kılabilmek için onları mutlaka ana ve yan yemek olarak kullanmalısınız. Bir market ve pazar alışverişinde sepetinize o rengarenk ve çeşitli boyutlarda olan sebzeleri eklediğinizde hem bedeninizi hem ruhunuzu hafifletmiş olursunuz.
Başlangıçta, sebzeler avcı-toplayıcılar tarafından vahşi doğadan toplandı ve dünyanın çeşitli yerlerinde, muhtemelen yeni bir tarımsal yaşam biçiminin geliştiği dönemde ekime girdi. Modern insan uygarlıklarının doğuşu tarım devrimi ile başladı. Çok eski zamanlardan itibaren özellikle sebzeler, büyük tıbbi ve besleyici gücün kaynağı olarak tanımlandı. Meyve ve sebzeleri gün içinde mutlaka ağırlıklı olarak öğünlerimizde kullanmalıyız.
Sayfalar dolusu reçetelerle ve çok çeşitli varyasyonlarla mutfağımızı özel ve sağlıklı kılabilecek güce sahip sebzeyi çok daha fazla hayatımıza dahil etmeli, tüm yemeklere eklemeliyiz. Evinde her mevsim ve neredeyse her gün çorbası olan bir şef olarak Çorbalar hayatımızı kurtarıcı öneme sahiptir ve çeşnili sebzeli ve tahıllı çorbalarla mükemmel öğünler oluşturabiliriz.
Alternatif tarifler
Evde çocuklar eğer sebze yemiyorsa patates, havuç hatta kereviz fırından bahsedelim. Patates, havuç, kereviz dilimleri Ayçiçek yağı ve baharatlarla (kekik, nane, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, pul biber, susam, tuz) marin ettikten sonra fırına verilir. 40 dakika kadar gevrekleşinceye kadar pişirilir ve parmesan peyniri tercihen sarımsak tozu ile demlenir. Hem kolay hem de lezzetli bir sebze yemeğine çocukların hayır demesi mümkün değil. Yanına çocukların sevdiği sosları ilave edebilirsiniz. Bu muhteşem üçlü sofranın yıldızını almaya aday emin olabilirsiniz.
Brüksel lahanasını kaynar suda 2 dakika haşladıktan sonra aynı baharat karışımı ile mevsiminde ki tüm sebzelerle harmanlayabilir enfes tabaklar yapabilirsiniz.
Pazılı kabak Mücver içlerinde en sevdiğim olsa gerek. O kadar pratik ve lezzetli ki…
Pazıları suyu sıkılmış kabak ve 1 bağ dereotunu içine katacağınız 3-5 malzemeyle kalorisi çok düşük ve vitamin yüklü bir şaheser haline getirebiliriz. Alışılagelmiş sofraları hem eğlenceli hem de yıldız haline getirmenin en etkili yolu çeşitliliği bol yeşil dünyanın nimetleri olan sebze ve meyvalarla donatmaktır. Sadece garnitür değil aynı zaman da bir öğün ve atıştırmalık olarak değerlendirmek lazım. Yemeklerinize ve ara öğünlerinize bol miktarda sebze ve meyve ekleyin. Tabağınızdaki sebze ve meyvelerin yeri mutlaka olmalı. Doğru beslenmenin anahtarı bu olsa gerek.
Siyah pirinçli sebzeli salata
Brokoli, kırmızı pancar, havuç, yeşil soğan, yeşil otlar beraberinde önceden suda 1 saat bekletip 10 dk pişirdikten sonra (diri –yumuşak siz karar verin) harmanlamayı nar ekşisi ve bol limonla yaptıktan sonra çok renkli (içinde ki kombinasyonlar size ait) ve doyurucu bir salata ile bedeninizi ödüllendirebilirsiniz. Yedikten sonra vazgeçmeyeceğiniz bir iz bırakacak bu salatayı bulgurla da yapabilirsiniz.
Fırında sebze için gerekli malzemeler
- 1 adet Sakız kabak
- 300 gr Taze yeşil fasulye
- 2 adet Havuç
- 2 adet kırmızı Kapya biber
- 1 adet Sarı Biber
- Yarım çay bardağı Zeytinyağı
- Bir tutam Tuz
- Bir tutam Karabiber
- İki dal taze kekik
- Bir diş sarımsak
Hazırlanışı
- Tüm sebzeler yıkandıktan sonra temizlenir. Mümkün olduğunca eşit doğrayın bu tamamen sizin istediğiniz şekilde de olabilir. Tüm malzemeleri karıştırıp fırın tepsisine eşit bir şekilde yayın. 180 derece de yaklaşık 15 dakika ile 20 dakika fırında pişirin.
- Tadınız tuzunuz kararın da olsun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!