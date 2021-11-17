Kavrulmuş kıyma ile pratik tarifler

İşten dönerken aldığım 1 kilo kıymayı, 2 büyük soğan ve ½ çay bardağı zeytinyağı ile kavurup, bir kısmıyla o akşam için iki üç çeşit yemek yapıyorum, kalanını yarın öbürgün kullanacaksam buzdolabına, tekrar kullanmam uzun sürecekse buzluğa atıyorum. Ya da kıymanın büyük bir kısmıyla köfte yapıp buzluğa atıyorum, kalan kıymayla o akşam için sulu bir yemek yapıyorum mesela. Kendime, kendi çapımda pratik bir takım kolaylıklar buldum; örneğin 3-4 soğanı rondada bir kerede parçalayıp yemekte kullanacağım miktarlara bölüp buzluğa atmak, benim işimi kolaylaştırıyor. Siz de deneyebilirsiniz.
Bugün, daha evvelden buzluğa attığım ve dün akşam yumuşasın diye buzdolabına indirdiğim kıyma ile, akşam sofrasına hızlı bir şekilde neler çıkardığımı anlatayım.
Big Mac Salata
Soğan ve zeytinyağı ile kavurduğumuz kıymayla önce pratik, lezzetli ve doyurucu bir salata yapıyoruz.
- 1 adet doğranmış iceberg
- 3 sap doğranmış taze soğan
- Rendelenmiş cheddar peynir
- Kavrulmuş kıyma
- Tuz
Big Mac Sos
Malzemelerin miktarlarını, damak tadınıza göre ayarlayıp karıştırınız.
- Mayonez
- Hardal
- Beyaz sirke
- Ketçap
- Salatalık turşusu
Rondo veya rende ile püre haline getirilecek…
Tüm malzemeleri karıştırdığımız da salatamız hazır… Big Mac efektini arttırmak için salatanın üstünü biraz susamla dekore edebilirsiniz.
Kıymalı kuskus
Kıymayı kavurduğum büyük tencere vardı; kıymayı saklama kabına aldıktan sonra onu yıkamamıştım. İçinde lezzetli bir yağ var, ziyan etmek olmaz… Erzak dolabındaki kuskusla kıymalı ve domatesli bir kuskus yapalım o zaman…
- 2 su bardağı kuskus
- 4 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 orta boy domates
- Kavrulmuş kıyma
Tencereye 1 kaşık daha tereyağı ekliyoruz. Dolapta yumuşamaya yüz tutmuş 2 domatesi de rendeleyip, kuskusla beraber tereyağında kavurmaya devam ediyoruz. 4 su bardağı su ve biraz tuz ekleyip, kuskus suyu çekmek üzereyken kavrulmuş kıymadan istediğimiz kadar koyup karıştırıyoruz.
Gül Börek
Bitmedi...
Yarın sabah kahvaltıda çocuklar yer, ya da ben işe giderken yanıma alırım.
Marketlerde satılan üçgen şeklinde kesilmiş yufkalar, börek yapmayı çok kolay hale getiriyor. Ancak gül börek yapmak için ebatları küçük kalıyor. O yüzden 2 üçgen yufkayı birer düz kenarları üst üste binecek şekilde birleştiriyoruz.
- 1 paket üçgen kesilmiş hazır yufka
- 1 adet rendelenmiş havuç
- 1 avuç kıyılmış ceviz
- ½ çay bardağı zeytinyağı
Yufka İçin Sos
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı zeytinyağı
- Tercihe göre üzerine çörek otu
Havucu zeytinyağı ile beraber kavurup, daha önceden kavrulmuş kıymayı ve cevizleri ekliyoruz.
2 adet yufkayı birer düz kenarlarından birleştiriyoruz. Su ve zeytinyağını karıştırarak yaptığımız sostan kaşıkla yufkaların üstüne serpeliyoruz.
Kıymalı harcımızı yufkaya yayıp, önce rulo, sonra kendi etrafında sararak gül böreği haline getiriyoruz. Kalan zeytinyağlı suyu böreklerin üstüne sürüp, üzerlerine çörek otu döküp, 180 derecede 45 dakika pişiriyoruz.
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