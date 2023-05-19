HER MISIR PATLAMAZ!

Her mısır patlamaz peki neden? Mısır tanelerinin patlaması için mısırın içindeki su miktarı da önemlidir. Bu oran yaklaşık yüzde 14 civarında olmalıdır. Bu nedenle mısır tanesinde küçük bir delik açılıp mısır tanesi güneşte bekletilirse veya ısıtıldığında mısır tanesinin içindeki su buharı basınçsız olarak dışarı çıkar ve mısır tanesini daha sonra patlatmak isterseniz patlamaz.