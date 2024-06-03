HT Gastro
Lezzetli Hatlar

TasteAtlas'a göre 100 yemek ile Türkiye

TasteAtlas Türkiye'de mutlaka yenmesi gereken 100 yemeğin listesini güncelledi.

Giriş: 03.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:14
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Türkiye'nin en popüler 100 lezzeti
1

Mantı

2

İskender Kebap

3

Maraş dondurması

4

Künefe

5

Mercimek Çorbası

6

Hünkar Beğendi

7

Antep baklavası

8

Paçanga

9

Sarma

10

Lavaş

11

Humus

12

Lahmacun

13

Sucuk

14

Tantuni

15

Haydari

16

Menemen

17

İrmik helvası

18

Fırın sütlaç

19

Balkaymak

20

Cılbır

21

Kalamar tava

22

Islama köfte

23

Afyon sucuğu

24

Gözleme

25

Yufka

26

Cacık

27

Pide

28

Etli ekmek

29

Karnıyarık

30

Tulum peyniri

31

Kısır

32

Kokoreç

33

Kuru fasulye

34

Kumpir

35

Domates çorbası

36

Kabak mücveri

37

Yayla çorbası

38

Piyaz

39

Kızartma

40

İç pilav

41

İmam bayıldı

42

Şakşuka

43

Patlıcan dolması

44

Kumru

45

Mihaliç peyniri

46

İncir uyutması

47

Kopanisti peyniri

48

Lokma

49

Bazlama

50

Bulgur pilavı

51

Labne

52

Kuymak

53

İçli köfte

54

Patlıcan salatası

55

Dil peyniri

56

Midye dolma

57

Düğün çorbası

58

Kalburabastı

59

Çerkez tavuğu

60

Etli pilav

61

Ekmek kadayıfı

62

Tulumba tatlısı

63

Turşu

64

Tarhana

65

Kabak tatlısı

66

Yumurtalı pide

67

Supangle

68

Semizotu salatası

69

Ezogelin çorbası

70

Midye tava

71

Yuvalama çorbası

72

Izgara sardalya

73

Kadayıf dolması

74

Tas kebabı

75

Tutmaç çorbası

76

Kelle paça çorbası

77

Kaygana

78

Kuzu kapama

79

Bayramiç tahin helvası

80

Torpil tatlısı

81

Şekerpare

82

Arnavut ciğeri

83

Ayva tatlısı

84

Acılı ezme

85

Beyaz peynir

86

Kayseri pastırması

87

Aşure

88

Revani

89

Açma

90

Zerde

91

Keşkek

92

Lor peyniri

93

Cezerye

94

Haşlama

95

Acıbadem kurabiyesi

96

Nokul

97

Pestil

98

Lokum

99

Kemalpaşa

100

Mısır ekmeği

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