TasteAtlas'a göre 100 yemek ile Türkiye
TasteAtlas Türkiye'de mutlaka yenmesi gereken 100 yemeğin listesini güncelledi.
Mantı
İskender Kebap
Maraş dondurması
Künefe
Mercimek Çorbası
Hünkar Beğendi
Antep baklavası
Paçanga
Sarma
Lavaş
Humus
Lahmacun
Sucuk
Tantuni
Haydari
Menemen
İrmik helvası
Fırın sütlaç
Balkaymak
Cılbır
Kalamar tava
Islama köfte
Afyon sucuğu
Gözleme
Yufka
Cacık
Pide
Etli ekmek
Karnıyarık
Tulum peyniri
Kısır
Kokoreç
Kuru fasulye
Kumpir
Domates çorbası
Kabak mücveri
Yayla çorbası
Piyaz
Kızartma
İç pilav
İmam bayıldı
Şakşuka
Patlıcan dolması
Kumru
Mihaliç peyniri
İncir uyutması
Kopanisti peyniri
Lokma
Bazlama
Bulgur pilavı
Labne
Kuymak
İçli köfte
Patlıcan salatası
Dil peyniri
Midye dolma
Düğün çorbası
Kalburabastı
Çerkez tavuğu
Etli pilav
Ekmek kadayıfı
Tulumba tatlısı
Turşu
Tarhana
Kabak tatlısı
Yumurtalı pide
Supangle
Semizotu salatası
Ezogelin çorbası
Midye tava
Yuvalama çorbası
Izgara sardalya
Kadayıf dolması
Tas kebabı
Tutmaç çorbası
Kelle paça çorbası
Kaygana
Kuzu kapama
Bayramiç tahin helvası
Torpil tatlısı
Şekerpare
Arnavut ciğeri
Ayva tatlısı
Acılı ezme
Beyaz peynir
Kayseri pastırması
Aşure
Revani
Açma
Zerde
Keşkek
Lor peyniri
Cezerye
Haşlama
Acıbadem kurabiyesi
Nokul
Pestil
Lokum
Kemalpaşa
Mısır ekmeği