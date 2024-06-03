Ukrayna’yı tanımlayan 5 geleneksel yemek

Ukrayna ve halkı, geçtiğimiz yıl başlayan Rusya işgaliyle sonsuza dek değişmiş olsa da sabit kalan ve asla değişmeyecek olan bir şey var: Ukraynalıların yalnızca ülkeleri için değil, aynı zamanda kültürleri ve kimlikleri için ettikleri mücadele.