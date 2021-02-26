Ben vegan değilim ama “ben et yemem“ diyene de şaşırmam. Nasıl ki “ben bamya ya da bakla yemem“ diyen birine hayretle bakmıyorsak... Hayvanların insanlığın sömürüsünden kurtarılma ilkesinden yola çıkılarak bir grup dernek üyesinin oluşturduğu akım, son dönemde büyük bir kitleyi harekete geçirdi ve bu kitle mutfaklarını, yeme alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. Aslına bakarsanız sosyal bilince sahip mutfaklarda kurduğumuz sofralar daha da anlam kazanır. İştahımızı kabartmak için bize vaadedilen inanılmaz büyük bir sektör var karşımızda. Vejeteryanlığı sade ve doğal mutfak tarzından dolayı daha çekici buluyorum, lakin veganlığın ne kadar sağlıklı bir beslenme biçimi olduğu hakkında spesifik bir bilgiye sahip değilim. Tarımın doğal ve organik üretimden uzak olduğu, gıda endüstrisinin işlenmiş envai çeşitliliği karşısında hepimizin ele geçirildiğini düşünüyorum.
Temel olarak aslında otçul ya da etçil beslenme şeklini benimseyenler olarak, canlılara ve toprağın nimetlerine karşı olumsuz bir etkimiz olsun istemiyoruz. Her birinden sorumluyuz.
Yeme alışkanlıklarımız, seçimlerimiz çevresel faktörlere bağlıdır. Ekonomik, coğrafik ve kültürel etkiler tamamen seçimlerimizi etkiler. Sırf içinde et olduğu için bana sunulan zincir restorantların hamburgerlerini yemek zorunda olmadığım gibi, yanında kimyasal içerik dolu hazır sosları eve alıp tüketmem. Kesinlikle inandığım “iyi yemek“ için gelişmiş bir bilince sahip olmak zorunda olduğumuzdur. Yediğim ve pişireceğim yemeğin malzemelerinin nereden, nasıl, hangi şartlarda geldiğini düşünür ve sorgularım.
Peki ya siz? Ben, düşük kalite yemeklerden çekinir ve malzemelere çok önem veririm. Yani aslında ben de kendimce vegan felsefesinde olduğu gibi bir bilinçle hareket ediyorum.
Vejeteryan mutfağının çok zengin bir listeye sahip olduğunu özellikle aktarmak isterim. Yılın 6 ayını karla kaplı bir köyde ya da şehirde geçirseniz dahi bulabileceğiniz ya da konserve olarak sakladığınız, mevsiminde yiyeceklerle daha ekonomik bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Örneğin genetiği değiştirilmemiş bir soya ile onlarca çeşit yiyecek ve içecek elde edebilir, kök sebzelerle çeşitli çorbalar yapabiliriz. Süt ve hayvansal gıdalar olmadan da tatlılar yiyebiliriz. İşin özünde; ne yemek istediğimiz ve seçimlerimiz tamamen bize aittir.
En sevdiğim lezzetli ve basit vegan tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Humus Vegan Salata nasıl yapılır?
MALZEMELER
- Nohut: Son zamanlarda artan su sorunlarını da düşünürsek yetiştirilmesi çok kolay bir bitki. Besleyici olmasının yanısıra, Salatanın besin değerini ve lezzetini artırır.
- Sarımsak: Yemeklere harika aroma ve tat katar.
- Tahin: Çok eski bir tohumdur, günümüze kadar gelmiş olması mutfak açısından büyük nimet. En iyi tohumların Etiyopya dan geldiği bilinir. Tahin denilince kuşkusuz helva gelir aklına insanın.
- Zeytinyağı: Narin bir ağaçtır, zahmetli ve ağır büyümesine karşın oldukça uzun ömürlüdür. Zeytinyağının tarih boyunca Anadolu'da hep var olduğuna inanılır.
- Brokoli: Brokoli, vitamin ve mineral bakımından zengindir.
- Kabak çekirdeği
- Sakız Kabak: Sebzelerin bolca tüketilmesi gerektiğini düşenenlerdenim. Faydalı ve besleyici olduğu kadar sağlıklı.
- Maş Fasulye: Bitki dünyasının sunduğu en besleyici yiyecekleri arasında maş fasulyesi olabilir. Biraz tatlı bir tada sahiptir, genellikle çorbalar, salatalar, tavada kızartmalar ve pürelerde kullanabilirsiniz.
- Pancar: Salataya yumuşak bir tat ve renk katar.
MALZEMELER
- 250 gr Nohut
- 2 diş Sarımsak
- 20 gr Tahin
- 50 gr Sızma Zeytinyağı
- 5 gr Limon
- 70 gr Brokoli
- 8 gr Kabak Çekirdeği
- 1 adet Sakız Kabak
- 40 gr Maş Fasulye
- Orta boy 1 adet Pancar
- 1 adet Havuç
- 8 gr Tuz
- 1 gr Karabiber
NASIL YAPILIR?
- Nohutları bir gün önceden ıslatıp ertesi gün haşladıktan sonra, sıcak mutfak robotuna aktaralım, bir kısmını ayıralım. Zeytinyağı, tuz, karabiber, limon ve sarımsak ekleyin çektirin. Humus kuru olabilir bu esnada nohut kaynattığımız sudan ekleyin akışkan kıvamı olsun. En son tahin ekleyin. Baharatlara ve çeşitliliğe siz karar verin. Malzemelerin işlenmesi ve kıvamı kontrolünüzde olmalı. Bir kısmını ayırdığımız nohutu sevdiğiniz baharatlar ile lezzetlendirip fırınlayın.
- Maş fasulyeyi yıkayın, soğuk su ekleyin ve orta ateşli ocakta kaynatarak haşlayın. Maş fasulye fazla kaynatılmaz aksi takdir de parçalanır, dolayısıyla arada buz veya soğuk ekleyin, kaynayan sıcak suyun ısısını düşürün. Pişirme işlemi bittikten sonra Sızma Zeytinyağı tuz karabiber ile lezzetlendirin.
- Brokoli, kökleri ile birlikte haşlayın dağılmayacak şekilde biraz dişe gelir şekil de olursa lezzetli olur.
- Havucu julyen çekme soyacak ile spagettiye benzer şeritler elde ederek inceltin, brokoli gibi suda haşlayın.
- Sakız kabağı, julyen çekme soyacak ile sadece kabuklarını spagettiye benzer şeritler elde edeceksiniz. Brokoli ve havuç gibi suda haşlanacak. Haşlama işlemi bittikten sonra Sızma Zeytinyağı tuz karabiber ile lezzetlendirin.
- Pancarı soyduktan sonra tuz, karabiber, zeytinyağı ile lezzetlendirin, fırın kağıdı veya aliminyum kağıda sarıp 200 derece fırın da 45 dakika pişirin.
- Bu salatada arzu ederseniz yeşillik de kullanabilirsiniz, humusu ılık tüketilmesini öneririm çok lezzetli olacaktır. Tabak da birleştirme yani sunum konusunu da resimde görebilirsiniz.
Önemli Not: Sebze haşlama suyunu mutlaka lezzetlendirin, fırınınızın buharda pişirme özelliği var ise bu işlemleri suda değil de fırında yapabilirseniz çok daha lezzetli olacaktır.
Yazan: İsmail Ağacık
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