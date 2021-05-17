2- Domates

Domatesi pişmiş mi seversiniz yoksa çiğ mi? Domatesin içerisinde bulunan ve insan vücudunun üretemediği Likopen isimli pigment, domateste %85 dolayında bulunur. Domatese kırmızı rengi sağlayan bu pigmenttir. Çok güçlü bir antioksidandır. Likopen bizi bir çok kanser türüne ve kalp damar hastalıklarına karşı korur. Domatesi pişirmek içindeki likopenin salgılanmasını sağlar. Domatesi pişirirsek çiğ domatese göre daha fazla likopen alırız. Bunun sebebi ise ısının domatesteki sert hücre duvarlarını parçalaması ve besin maddelerinin daha kolay emilmesini sağlamasıdır. Domatesi salataya doğramaktan daha iyisi pişirmektir.