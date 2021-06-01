Osmanlı döneminin en ihtişamlı sofralarının vazgeçilmez yemeği olan sarma, bugün hala Türk mutfağında güçlü bir yere sahiptir. Güncelliğini hiç yitirmemesinin sırrı asma yaprağındaki o çok zengin aroma ve iç malzemenin baharat çeşitliliğindeki ahenk ve lezzettir.
Baharat çok kıymetli bir yardımcı malzemedir. Kıtaları birbirine bağlayacak kadar güçlü ve dünya ticaretini şekillendiren yemeklerin vazgeçilemez sihiridir. Baharat her dönem çok önem arz etmiştir. Bu yemeğin başarısındaki sır da hiç kuşkusuz baharatların kombinasyonudur.
Asma yaprağı kesinlikle zamanında taze ve damarsızken toplandığında yemeğinize çok güçlü notalar katacaktır. Tazesine her mevsim ulaşmamız mümkün değil. İyiki salamura gibi bir saklama tekniği var. Yöresel bağlamda bazı mutfaklarda asma yaprağı ile çok farklı sarmalar yapılmaktadır. Tahinli ayvalı yaprak sarması mutlaka denenmesi gereken çok lezzetli reçetelerden biridir. İç harcına ayva rendesi ek olarak ilave edilip, soğuduktan sonra tahinle sunulduğunda yemeğinizi çok zenginleştirebilir. Mesela vişneli yaprak sarma gibi bir detay ile misafirleriniz için sofralarınıza spesiyal bir hava katabilirsiniz. Örneğin; Kiraz yaprağı ya da Dut yaprağı ile denemek farklı bir deneyim katar sarmalarınıza veya etli iç harç ya da bulgurlu iç harç kullanarak sarmalarımızı çeşitlendirebiliriz.
Mutfakta malzemeleriniz, hayal gücünüzle birleştiğinde o zaman gerçekten çok iyi işler çıkarabilirsiniz. Eksik malzemelerle dahi yemeğin mantığından sapmadan istenilen tada ulaşabilmek mümkün.
Özetle; zamanla bölgesel farklılıklar oluşsa da, malzemeler değişse de, sarma hemen hemen herkesin seveceği meşakatli ama bir o kadar bereketli bir yemektir.
Ayda en az 1 kere sofralarınızı şenlendirecek olan bu tarifimi mutlaka denemelisiniz.
Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?
MALZEMELER
- 500 gr asma yaprağı
- 2 su bardağı pirinç ( Kırık pirinç olmasın Osmancık çok uygun )
- 3 adet orta boy soğan
- 1 ekşi yeşil elma
- 1 tatlı kaşığı tuz ( Yaprakların tuz oranı ile orantılayın)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1,5 çay bardağı zeytinyağı
- Yarım demet Dereotu
- Yarım demet Maydonoz
- 1 yemek kaşığı Nar ekşisi
BAHARATLARI
- 50 gr dolmalık fıstık
- 50 gr kuş üzümü
- 1 yemek kaşığı sumak
- 1 yemek kaşığı nane
- 1 yemek kaşığı tatlı toz biber
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı kimyon
NASIL YAPILIR?
- Soğanları küp doğrayın, zeytinyağı ile şekeri ilave ederek soğanları kavurun, sonra pirinci ekleyip kavurmaya devam edin; Soğan sarı renk aldıktan sonra, dolmalık fıstık ve daha önce suda beklettiğiniz kuş üzümünü de ekleyerek bir miktar daha kavurun. Karışıma 1 bardak sıcak su ilave edip tüm baharatları karıştırıp demlemeye bırakalım.
- 10 dk demlenen ve soğuyan iç harca tüm yeşilliklerimizle birlikte nar ekşimizi katalım.
- Asma üzüm yaprakları 2-3 dakika sıcak suda bekletin. Ekşili bir sarma olacağı için sumak ve nar ekşisi miktarlarını damak zevkinize göre azaltabilirsiniz.
- Asma yapraklarını bir servis tabağına tek tek damarlı kısımları üstte kalacak şekilde serip, orta kısmına bir tatlı kaşığı iç harç koyalım.
- Kenar kısımlarını içe alıp, geniş kısmından uç kısmına doğru ilerleyerek tüm yaprakları sıkı bir şekilde sarın. İşin püf noktası küçük ve sıkı dolmalar sarabilmek!
- Tencerenin altına elma, üzüm yaprağı sererek bir katman oluşturuyoruz. Sardığınız dolmaları üzerine dizin. En üstede birkaç adet yaprak dizip üzerine porselen veya cam tabak yerleştirin, bunun amacı dolmaların dağılmasını önlemek. Tabağın üzerine çıkacak kadar sıcak su koyup kapağı kapatın. Önce yüksek sonra kısık ateşte 35 dakika pişirin. Tencerenin kapağını açmadan soğuyuncaya kadar bekleyin.
- Bol limonla servise hazır enfes bir sarma şimdiden afiyet olsun.
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