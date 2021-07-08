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HALFETİ
Masal diyarları Eski Halfeti. Şanlıurfa'ya giderseniz es geçmemeniz gereken yerlerden biri. Fırat Nehri'nin sularının altında kalan taş mimarisiyle "Saklı cennet ve "Kayıp kent" olarak da tanınan bozkırın ortasındaki sahil kenti.
Foto sahibi: Halil Bekar @bekartravels
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İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI
İğneada Longoz Ormanları’nın en etkileyici noktalarından biri. Çünkü bir longozda görülebilecek tüm ekosistemleri bir arada barındırıyor: dere, göl, kumullar, longoz ormanları ve deniz. Bulanık Dere’nin Karadeniz’e döküldüğü yerde oluşturduğu kumul birikintileri, lagün gölü Aypoloz’u doğurmuş. Yöre halkının “Deniz Gölü” de dediği lagünün arkasındaysa, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda “Mutlak Koruma Bölgesi” olarak işaretlenen subasar ormanları görülüyor.
Foto sahibi: @atlasdergisi Bülent Özalp @bulentozalp
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AŞIKLAR YOLU, GÖKOVA
Gökova seyir tepesinden Akçapınar Köyü'ndeki ağaçlı yol, aşıklar yolu da deniyor.
Foto sahibi: @turanyaman Turan Yaman
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Efes Antik Kenti
Antik dünyanın en önemli metropollerinden biri. Son derece görkemli bir metropolis. Eşsiz mimari eserleri binlerce yıldır ayakta olan bu mega antik şehrin yarısından fazlası hala toprak altında.
Foto sahibi: Halil Bekar @bekartravels
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Akbük, Haydar Koyu, Didim, Aydın
Didim-Bodrum Paralelinde Akbük'e 17 km yakınlıkta bulunan Haydar Koyu, bölgenin en temiz ve en güzel denizine sahip efsane koylardan biri. Yolun bozuk olması ve insanların bu güzel yeri daha keşfetmeyi başaramamış olması, koyun dogal güzelliğini koruyan en önemli etken.
Foto sahibi: Süleyman Özdüzen @suleymanozduzen
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