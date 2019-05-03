Hangi burç, nerede tatil yapmalı?

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KOÇ: Aktivitenin yüksek olduğu, sıcak iklime sahip şehirler Koç burçları için uygun. Tatil yapacakları bölgede açık hava sporları yapacakları yerler olması önemli. Nevşehir ve Eskişehir’de yaşamayı deneyebilirler. Antalya gibi nem oranı yüksek olan yerlerde hastalanabilirler. Yurt dışı için İrlanda, Şili, Kenya, Malezya, Singapur, Yunanistan ve Meksika uygundur.
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BOĞA: Boğalar yerleşik yaşamı sever ve değişiklikten fazla hoşlanmaz. Tatile için seçecekleri yerin kararını iyi düşünerek vermeliler. Bitki örtüsü ve suyun bol olduğu Çanakkale, Balıkesir veya Antalya gibi ılıman iklimdeki nemli şehirler onlar için uygundur. Yurt dışı seyahatleri için de Arjantin, Güney Afrika ve soğuk olsa bile Norveç ile Japonya tercih edilebilir.
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İKİZLER: Metropol insanları İkizler, sıkıcı olmayan şehirleri tercih etmeli. Örneğin İstanbul, bir Terazi burcu şehri olmasına rağmen Ay’ı İkizler burcunda olduğundan İkizler ruhuna hitap eder. İzlanda, Mısır, Norveç, İtalya, Brezilya ve Finlandiya seyahatlerinden haz duyabilirler. Gün içindeki küçük turlara katılmak, başka insanlarla tanışmak ve bilgi edinmek temel aktiviteleridir.
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YENGEÇ: Yengeçler kendilerini nerede güvende hissederlerse aslında orada mutludur. Yaşadıkları yerleri radikal kararla pek değiştirmezler. Uyum ve öğrenme yetenekleri vardır. İçgüdüsel olarak nemli ve sulu alanlarda, yerel olarak geleneklerine, inançlarına yakın olan insanların yoğunlukta olduğu şehir ve bölgelerde mutlu olurlar. Doğu illerini sevebilirler. Bahama Adaları, Filipinler, Romanya ve özellikle Amerika onları mutlu hissettirecek ülkeler. Yerel yemekleri öğrenmek, tekne turu ve deniz aktiviteleri Yengeçler için oldukça uygun.
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ASLAN: Aslanlar sosyal yaşamı ve aktivitesi yüksek olan, lüks ve konforlu yerleri tercih etmeliler. Yüksek nemli yerler sağlıklarını olumsuz etkiler. Adana, Diyarbakır, Malatya gibi doğu illerinde özellikle iş açısından parlama şansları yüksektir. Yurt dışı seyahetleri için Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Almanya tatil açısından Aslanları mutlu eder. Sinema, tiyatro ve animasyonlar genel aktiviteleridir. Birçok Aslan oyunculuk yeteneğini tatil sırasında rahatça açığa çıkarır.
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