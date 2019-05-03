Hangi burç, nerede tatil yapmalı?

BAŞAK: Başak burçları değer yargılarına çok önem verir. Bu yüzden marjinal kültürlerin bulunduğu yerlerde kendilerini mutsuz hissederler. Birçok Başak aslında doğduğu yerden daha uzak yerlerde yaşamak ister. Özellikle kültür ve değer yargılarına sahip insan yoğunluğuna coğrafyadan ve iklimden daha çok dikkat etmeleri gerekir. İtalya ve Fransa hariç tüm Avrupa ülkeleri tatil veya seyahat için çok uygundur. Özellikle İngiltere’de mutlu hissedebilirler. Birçok Başak araştırma yapmayı tercih etse de onları en çok mutlu edecek aktivite aslında doğa düzenlemeleri ile ilgilidir.