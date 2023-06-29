Masalsı Ortaçağ şehirleri, billur gibi Adriyatik kıyıları, dağlarla denizin buluştuğu muhteşem manzaralar, eh bir de Schengen vizesi istememesi. Bu saydıklarımız nedeniyle Karadağ bugünlerde her zamankinden daha cazip. İşte en popüler noktalarıyla Karadağ’ın gözdesi Kotor Körfezi…

Karadağ, malum, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi zahmeti çekmeden Avrupa’da gidebilecekleri en kendine özgü ülkelerden biri. Avrupa Birliği’ne katılımı için müzakereler sürdüğünden ve süreç olumlu devam ettiğinden yakında birliğe üye olması bekleniyor. Bu da Türk pasaportuyla seyahat edeceklerin bir an önce bu ülkeyi ziyaret etmesi için doğal bir teşvik sayılıyor.

Peki Karadağ’a özellikle de bu yaz günlerinde gidenler ne görecek? Ortaçağ’dan kalma kaleler, tarihi dokusuyla kaleyi çevreleyen dolambaçlı sokaklarında taş evler, özgün mimarisiyle kilise ve müzeleri, billur gibi Adriyatik kıyıları, başınızı çevirdiğiniz her yanda dağ ve denizin muhteşem buluşması. Elbette Karadağ’da şehir ve dağ görmek; alışveriş ya da trekking yapmak isterseniz bu da mümkün. Ancak bir yaz gezisi yapacağınızı varsayarak Kotor Körfezi (Boka Kotorska) etrafında neler yapabileceğinizden bahsedeceğiz bu yazıda.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kotor Körfezi’nin sadece Türkiye’den değil, dünyanın her yerinden turist akınına uğradığını, cruise’ların uğrak yeri olduğunu ve özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında iğne atsanız yere düşmeyeceğini hatırlatalım. Ulaşım için Tivat ve Podgorica havaalanlarını düşüneceksiniz ama bilet fiyatları yüksekse, komşusu Arnavutluk’un başkenti Tiran’a daha uygun bilet bulup araba kiralayarak ya da otobüsle yaklaşık 4 saatte geze geze de ulaşabilirsiniz körfeze.

İşte büyüleyici Kotor Körfezi’nde görebileceğiniz 8 yer