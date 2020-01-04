Sömestr tatilinde nerelere gidilir?

17 Ocak tarihinde başlayıp 3 Şubat'ta sona erecek olan sömestr tatili için plan yaparken mevsimin kış olması canınızı sıkması. Mevsim kayak yapmaktan hoşlananlar için çok uygun. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken veya Erciyes pistleri düşünülebilir. Doğu Ekspesi ile Kars tren turu da mümkün. Kültür turu yapmayı, termal kaplıcalara gitmeyi ya da doğa ile iç içe olmayı seçebilirsiniz. Uzaklara seyahat etme imkanı yoksa yakın yerlere yapılacak ufak geziler de hoş olabilir; doğa gezileri, müzeler, tarihi binalar bir sürü program yapmak mümkün. Gelin şimdi tüm yurtiçi seçeneklerine bakalım.
Eskişehir ve Sazova Parkı
Tren yolculuğu yaparak Eskişehire gitmek çocuğunuz için güzel bir deneyim olacak. Porsuk çayı ve çevresi, odun pazarı evleri, Balmumu Müzesi, Lületaşı Müzesi, Arkeoloji Müzesi'nden sonra yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alana yayılmış Sazova parkına gidebilirsiniz.
Eskişehir'in Disneylandı diye ünlenen Sazova 400 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Parkta sukayağı yapılan büyük bir gölet, bire bir ölçülerde bir korsan gemi, oyun alanı, yakınında Türkiye’nin en büyük uzay evinin de yer aldığı Bilim Deney Merkezi, Masal Dünyası, Japon Bahçesi, parkın içini gezebileceğiniz özel gezi treni, 2 binden fazla balık çeşidine ev sahipliği yapan su altı dünyası ve hayvanat bahçesi bulunuyor. Çocuğunuz korsan gemisinin içine girip dolaşabilir, göldeki kuğuları besleyebilir ve neşeli zaman geçirebilir.
Eskişehir'e gitmişken çiğbörek yemeden gelmeyin. Kırım Türklerinin geleneksel aşı olan ve Tatar dilinde 'nefis, enfes, güzel' anlamındaki 'çi' adıyla yapılan börek, kentin en meşhur lezzeti. Kızgın yağda 15 saniyede pişmesinin yanı sıra hafifliği ve lezzetiyle biliniyor. Elde açılan ince hamur içerisine kıyma, soğan, karabiber ve tuz koyarak yapılıyor.
Doğu Ekspresi ile Kars
Kars seyahatinin en güzel kısmı ailecek Doğu Ekspresi ile yapılacak tren yolculuğu olacaktır. TCDD bilet bulmakta zorlananlar için 2019 Mayıs ayından itibaren Doğu Ekpsresi’ni, Doğu Ekspresi Ana Hat Treni ve Turistik Doğu Ekspresi diye iki ayrı trene ayırdı. Ancak buna rağmen hala bilet bulmakta zorlanıyorsanız Kars Harakani Havalimanına THY sefer düzenliyor. Ankara Garından hareket eden tren 1310 kilometrelik Ankara-Kars arasındaki mesafeyi yaklaşık 31 saatte tamamlıyor. Tren en güzel yerlerden sabah saatlerinde güneş doğarken geçiyor, mutlaka uyanık ve fotoğraf çekmeye hazırlıklı olmalısınız. Tren detaylarını bu linkten görebilirsiniz. Kars'ta ilk önce Ani Antik Kentini keşfedin. Kars Kalesini, Beylerbeyi ve Selçuklu Sarayını mutlaka görün. Buz tutmuş Çıldır Gölü'nün üzerinde kızakla kayın. Sarıkamış'ta zamanında Rus Çarı 2. Nikola'nın yaptırdığı Katerina Köşkünü görebilirsiniz. Kars şehir merkezine 55 kilometre mesafede bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan "kristal kar" özelliğiyle öne çıkıyor. Üstelik nem oranının düşük olması nedeniyle yağan kar buzlanmıyor ve yılın neredeyse 4 ayı kar buzlanmadan kristalize halini koruyabiliyor.
Trenle Erzurum'a yaklaşırken hazırlanın, garda tren 10 dakika bekleyecek, o sırada cağ kebabı sipariş edebilirsiniz. Kars'a gitmişken yaprak mantı olarak da bilinen hıngel yeyin. Anadolu'nun bilinen yemekleri arasında yer alan hıngeli ev yemekleri yapan birçok lokantada bulabilirsiniz. Kısa sürede yapılan, lezzeti ve görseliyle herkesin ilgisini çeken halk dilinde de "hangel" olarak bilinen hıngel yemeği oldukça lezzetli. Sert hamurdan yapılan, oklavayla açılan hamur kare şeklinde kesilerek kaynar suda pişiriliyor. Yaklaşık 5 dakikada pişen hıngel, süzülerek hazırlanan ve içerisinde sarımsaklı yoğurt bulunan servis tabağına ilave ediliyor. Tereyağıyla kızartılan soğanlar da sos olarak üzerine dökülüyor.
Anıtkabir ve Ankara
Sömestr tatilinde yapılacak güzel gezi alternatiflerinden biri de Anıtkabir ziyareti olabilir. Kurtuluş Savaşının canlandırıldığı sahneler, Aslanlı Yol, Atatürk’e ait kişisel eşyaların sergilendiği bölümler ve kendisinin birebir ölçülerinin yapıldığı balmumu heykelini görmek çocuğunuz için unutulmaz bir deneyim olacaktır. Ankara'da gezebileceğiniz diğer yerler arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi, Çengel Han Rahmi Koç Müzesi, Etnografya Müzesi, ilk meclis ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Gençlik Parkı, Harikalar Diyarı, Kuğulu Park, Mogan Gölü, Estergon Kalesi, Atatürk Orman Çiftliği, Hamamönü, Nata Vega Akvaryum'unu sayabiliriz.
Ankara'nın en meşhur yemeği Ankara Tavası. Ankara tavayı kemikli kaburga etinden yapanlar olduğu gibi kuşbaşı etten yapanlar da var. Yanında cacık, turşu, hoşaf, veya salata ile servis edilmesi adeta lezzeti üçe dörde katlıyor. Ankara tavasını en iyi yapan yer ise 1906 yılından bu yana hizmet veren ve Altındağ’da yer alan Boğaziçi Lokantası. Bunun dışında Ankara'nın tohma, altüst böreği, entekke böreği, hamman, papaç, yalkı, carcıran, köremez, tamtak tiridi, öllüğün körü, bırtlak, bezdirme, gizleme, kartalaç ve saçkıran gibi ilginç yöresel yemekleri de bulunuyor. Bunlardan birini görürseniz mutlaka deneyin.
Kapadokya Peribacaları
Kapadokya, kar altındayken enfes manzaralar oluşturur. Çocuğunuza basit bir fotoğraf makinesi hediye ederek günün ilk ışıklarından itibaren her tarafı fotoğraflamasını ve bu geziden hatıra biriktirmesini isteyebilirsiniz. Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler ve peribacalarının bulunduğu yörede balon turuna çıkabilir, kayadan oyma tarihi manastırları gezebilir, Erciyes Dağı'nda kayak yapabilir ve ardından Kozaklı'da kaplıca keyfi imkanı bulabilirsiniz, değerlendirmesi size kalmış. Kapadokya'da bulunan 36 yeraltı şehrinden en derin ve meşhur olanını yani Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni mutlaka görmeniz gerekir. Ayrıca Uçhisar, Ihlara Vadisi, Selime Manastırı, Selçuklu dönemlerinde ticaret merkezi olarak kullanılan Ürgüp ve daha pek çok gezilecek yer var Kapadokya'da...
Kapadokya'da testi kebabı ve kuru kaymak yiyin. Ayrıca bağları ile ünlü Kapadokya, sarmaklık yaprağı ile de ünlü. Testi kebabı aslında Yozgat yöresine ait fakat Avanos çömlekçilik sanatına ev sahipliği yaptığı için Kapadokya’da yemeklerin çömlekte pişirilmesi bölgeye oldukça yakışıyor. Avanos çömlekleri içinde, sebzeler eşliğinde ağır ağır pişen kebap yumuşacık oluyor. Ekmek bandırmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Testi kebabının sunumu da ayrı güzel. Masaya getirilen çömlek garson tarafından boğaz yerinden kırılıyor ve içindekiler servis ediliyor.
Giresun Yaylalaları
Giresun yaylaları kar yağışının ardından kaplanan beyaz örtüsüyle sömestr tatilinizi güzel bir kış rotasına dönüştürebilir. Kümbet Yaylası, Bektaş Yaylası, Kulakkaya Yaylası, Karagöl Yaylaları, Sisli Dağı Yaylasını çocuklarınızla beraber gezebiilirsiniz. Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl ve Kuzalan Şelalesi'e gitmenizi özellikle öneriyoruz.
Karalahana Diblesi Giresun'un en meşhur yemeğidir. Gitmişken mutlaka yeyin. Giresun yemekleriyle ilgili şu yazıya da bakmak isteyebilirsiniz.
Pamukkale Travertenler
Denizli'de "beyaz cennet" Pamukkale'yi ziyaret ederek ailece antik kentteki tarihi ve doğal güzellikleri görebilirsiniz. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de Hierapolis Ören Yeri'ni ziyaret edebiir, şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenler üzerinde yürüyüş yapabilirsiniz. Dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik havuza (Kleopatra Havuzu) girebilir, soğuk havada termal suyun keyfini yaşayabilirsiniz. Sıcak hava balonuna ve yamaç paraşütüne binerek beyaz travertenler üzerinde gezip video ve fotoğraf çekebilirsiniz. Denizli merkez'de Laodikeia Antik Kenti'ni, Buldan'daki Tripolis Antik Kenti'ni, Işıklı Gölü ve Tokalı (Akdağ) Kanyonu ziyaret edebilir, teleferikle Bağbaşı Yaylası’na çıkıp Denizli'ye tepeden bakabilirsiniz.
Meşhur Denizli kebabı, çatal bıçak kullanılmadan tüketiliyor. Denizli'de kuzu etinden yapılan, tandır ateşinde pişirilen Denizli kebabı; soğan, domates ve lavaş pide eşliğinde önünüze gelecek. Kebabın lezzeti tamamen etiyle alakalı. Bir yaşını geçmemiş kuzu eti kullanıyorlar. İçerisine baharat koymadan kara fırında, tamamen sakız ateşiyle birlikte pişiriyor, piştikten sonra satırlarla ince ince kıyıp, lavaş pide arasında servis ediyorlar.
Akdamar Adası ve Van
Akdamar Adası ve kilise, kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle sizi büyüleyecek. Van Gölü'nde bulunan 2006'da restore edilen tarihi Akdamar Kilisesi'nin de bulunduğu Akdamar Adası'na tekneyle 20 dakikada ulaşıyorsunuz. Akdamar Adası'yla ilgili efsaneye göre adadaki kilisede yaşayan rahibin güzel kızı Tamara'yı gören Gevaşlı çoban aşık olur. Ancak rahip bu aşka karşı çıkar. Ama aşk, iki kıyı arasında gece olunca fener işaretleriyle devam eder. Feneri gören çoban, tekne ile ancak 20 dakikada ulaşılabilen adaya, her gün yüzerek geçer ve Tamara ile gizlice görüşür. Bir süre sonra durumu fark eden rahip, fırtınalı bir gecede kızını odasına kilitler, kendisi de kıyıda fenerle bekler.
Fener ışığını gören genç, hemen suya dalarak karşıya ulaşmak için yüzmeye başlar. Gencin yüzdüğünü gören rahip, elindeki fenerle sürekli yer değiştirir. Fener ışığını yüzerek takip eden ve bir süre sonra yorgun düşen genç, ne ileri gidebilir ne de geriye dönebilir. O an ''Ah Tamara'' diye seslenerek, suda boğulur. O tarihten itibaren ise adaya 'Ahtamara' adı verilir. Adanın ismi bir süre sonra değişikliğe uğrayarak, 'Akdamar' olarak anılmaya başlar.
Gaziantep
Antep'e gitmeden önce gezeceğiniz yerleri planlamazsanız, sadece yemek yeme ve kilo alma riskiyle karşılaşabilirsiniz. Burası öyle bir şehir ki adım atsanız kebap, baklava, katmer, beyranla karşılaşıyorsunuz. Gaziantep'in 2016 yılında UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler” adı altında gastronomi şehri unvanını alması, Antep’in ününü ülke sınırlarının dışına taşıdı. Ama siz gene de kontrollü yiyin ve gezmeniz gereken yerler listesine bir göz atın; Gaziantep Kalesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Zeugma Belkıs Antik Kenti, Gaziantep Müzesi, Şire Han, Zincirli Bedesten, Bey mahallesi, Bakırcılar Çarşısı, Rumkale, Dülük Antik Kenti, Dülük Mezarları, Botanik Bahçesi, Hayvanat Bahçesi, Yesemek Açık Hava Müzesi, Almacı Pazarı, Naip Hamamı,
Yuvalama, kuru patlıcan ve biber dolmaları, içli köfte, çiğ köfte, ali nazik, kuzu bonfileden yapılan kuşleme, fıstıklı kebap ya da kuzu ciğerinden özel işlenerek hazırlanan cağırtlak kebabı Antep mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Gaziantep'in yemek kültürü ve çeşitlerini detaylı öğrenmek için Dünya mutfağı Antep ve Antep Mutfağıyazılarına göz atabilirsiniz.
Uludağ Kayak Merkezi Bursa
Kayak denilince akla ilk gelen Uludağ, Türkiye'nin en popüler kayak merkezi... Hem İstanubul'a çok yakın hem de çok uzun süre kar altında. Uludağ'da Aralık ayından mart sonuna kadar kayak, snowboard ve diğer kış sporlarını yapabilirsiniz. 23 turistik ve 11 kamu tesisinin olduğu Uludağ’ı tercih ederseniz Bursa şehir merkezinde konaklayarak günübirlik Uludağ ziyareti de yapabilirsiniz, fiyatı daha uyguna gelecektir. Teleferik hattı ile merkez istasyondan kayak merkezlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaşmak yalnızca 20 dakika. Ayrıca kayak ve kış sporlarının yanında Uludağ tam bir eğlence merkezi. Sömestr tatilinizi Uludağ'da geçirmeye niyetliyseniz konser ve festivaller ile karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek.
Günübirlik Uludağ ziyareti yapacaksanız Bursa'da ailece gezebileceğiniz çok yer var; Bursa Bilim Merkezi, Soğanlı Botanik Parkı, İnkaya Tarihi Çınar, Ulucamii, Irgandı Köprüsü, Suuçtu Şelalesi, Bursa'nın tekstil merkezi olmasında büyük rol oynayan Koza Han, Anadolu Arabaları Müzesi, Atatürk Müzesi, Sadağı Kanyonu, Arapşükrü Sokağı, Uluumay, Bursa’nın ilk etnografya müzesi, Arkeoloji Müzesi ve Türk İslam Sanatları Müzesi, Karagöz müzesi, ve yakın çevresinde bulunan İznik, Trilye, Cumalıkazık, Gölyazı, Misi Köyü... Resim Gölyazı'yaait. Gezilecek yerler hakkında detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Bursa'ya gitmişken gerçek iskender kebabı yiyebilirsiniz. Bursa’da çarşı tipi yemeğin en önemli ve en tarihi örneği İskender'dir. Sokakta yemek geleneğinde en önemli dükkân Cemil - Cemal Çalışır Usta ve benim en favori dükkânım heykeldeki tiyatronun aralığındaki efsane Hüseyin Usta. Başka neler var diyorsanız Bursa'nın 16 Lezzeti yazımıza bakabilirsiniz.
Palandöken Kayak Merkezi Erzurum
Türkiye’nin en soğuk bölgesinde bulunan Palandöken; yüksekliği, pistleri ve eksi 40'ları gören soğuğu ile sadece Türkiye'de değil, dünyaca ünlü bir kayak merkezi. Erzurum şehir merkezine 10 kilometre. Yılın 6 ayı kayak yapılabiliyor. Günlük 32 bin kişi kapasiteli, uluslararası olimpiyatlarının düzenlendiği pistleri var. Pistlerin toplam uzunluğu 30 kilometreyi buluyor.
Burada çocuğunuzu kayak sporuyla tanıştırabileceğiniz uygun eğitim alanı ve ekipman olduğu gibi profesyonel kayak sporcularına ve dağcılara uygun son derece dik ve zorlu pistler de mevcut. Palandöken’de kamp yapabileceğiniz ya da oteller bölgesinde kalabileceğiniz gibi, konaklama için Erzurum şehir merkezini de tercih edebilirsiniz. Pistleri ve oteller bölgesiyle Palandöken kış tatilinin en ideal destinasyonları arasında yer alıyor.
Konaklama için şehir merkezini tercih edenler için gezilecek görülecek pek çok mekan var: Erzurum Arkeoloji Müzesi, Ata Park Botanik Bahçesi, Atatürk Evi Müzesi, Aziziye Tabyaları, Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Narman Peri Bacaları, Cimcime Hatun Kümbeti, Çifte Minareli Medrese, Ejder Tepesi, Narman Peribacaları, Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü'nü görebilirsiniz.
Erzurum'da cağ kebabı yiyebilirsiniz. Oltu kebabı olarak da bilinen cağ kebabı, Erzurum'un en bilinen yemeklerinden. Keçi veya kuzu etinden hazırlanır. Özel bir karışımla yaklaşık 24 saat bekletilen et ardından yatay bir şekilde pişirilir. Cağ kebabını Erzurum dışında da birçok şehirde yiyebilirsiniz; ancak 2009 yılında Erzurum cag kebabına coğrafi işaret tescil belgesi verilmiştir.
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