Sömestr tatilinde nerelere gidilir?

Sömestr tatili bu sene 20-31 Ocak tarihlerine denk geliyor. Önümüzde, hafta sonları ile birlikte tam 16 günlük bir mola imkanı var. İşe güce ve çocukların da derslerine ara verip şöyle ailece eğlenceli bir tatil planı yapmaya ne dersiniz?
Necmiye Uçansoy

17 Ocak tarihinde başlayıp 3 Şubat'ta sona erecek olan sömestr tatili için plan yaparken mevsimin kış olması canınızı sıkması. Mevsim kayak yapmaktan hoşlananlar için çok uygun. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken veya Erciyes pistleri düşünülebilir. Doğu Ekspesi ile Kars tren turu da mümkün. Kültür turu yapmayı, termal kaplıcalara gitmeyi ya da doğa ile iç içe olmayı seçebilirsiniz. Uzaklara seyahat etme imkanı yoksa yakın yerlere yapılacak ufak geziler de hoş olabilir; doğa gezileri, müzeler, tarihi binalar bir sürü program yapmak mümkün. Gelin şimdi tüm yurtiçi seçeneklerine bakalım.

  • Eskişehir ve Sazova Parkı

    Tren yolculuğu yaparak Eskişehire gitmek çocuğunuz için güzel bir deneyim olacak. Porsuk çayı ve çevresi, odun pazarı evleri, Balmumu Müzesi, Lületaşı Müzesi, Arkeoloji Müzesi'nden sonra yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alana yayılmış Sazova parkına gidebilirsiniz. 

  • Eskişehir'in Disneylandı diye ünlenen Sazova 400 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Parkta sukayağı yapılan büyük bir gölet, bire bir ölçülerde bir korsan gemi, oyun alanı, yakınında Türkiye’nin en büyük uzay evinin de yer aldığı Bilim Deney Merkezi, Masal Dünyası, Japon Bahçesi, parkın içini gezebileceğiniz özel gezi treni, 2 binden fazla balık çeşidine ev sahipliği yapan su altı dünyası ve hayvanat bahçesi bulunuyor. Çocuğunuz korsan gemisinin içine girip dolaşabilir, göldeki kuğuları besleyebilir ve neşeli zaman geçirebilir. 

  • Eskişehir'e gitmişken çiğbörek yemeden gelmeyin. Kırım Türklerinin geleneksel aşı olan ve Tatar dilinde 'nefis, enfes, güzel' anlamındaki 'çi' adıyla yapılan börek, kentin en meşhur lezzeti. Kızgın yağda 15 saniyede pişmesinin yanı sıra hafifliği ve lezzetiyle biliniyor. Elde açılan ince hamur içerisine kıyma, soğan, karabiber ve tuz koyarak yapılıyor.

  • Doğu Ekspresi ile Kars 

    Kars seyahatinin en güzel kısmı ailecek Doğu Ekspresi ile yapılacak tren yolculuğu olacaktır.  TCDD bilet bulmakta zorlananlar için 2019 Mayıs ayından itibaren Doğu Ekpsresi’ni, Doğu Ekspresi Ana Hat Treni ve Turistik Doğu Ekspresi diye iki ayrı trene ayırdı. Ancak buna rağmen hala bilet bulmakta zorlanıyorsanız Kars Harakani Havalimanına THY sefer düzenliyor. Ankara Garından hareket eden tren 1310 kilometrelik Ankara-Kars arasındaki mesafeyi yaklaşık 31 saatte tamamlıyor. Tren en güzel yerlerden sabah saatlerinde güneş doğarken geçiyor, mutlaka uyanık ve fotoğraf çekmeye hazırlıklı olmalısınız. Tren detaylarını bu linkten görebilirsiniz. Kars'ta ilk önce Ani Antik Kentini keşfedin. Kars Kalesini, Beylerbeyi ve Selçuklu Sarayını mutlaka görün. Buz tutmuş Çıldır Gölü'nün üzerinde kızakla kayın. Sarıkamış'ta zamanında Rus Çarı 2. Nikola'nın yaptırdığı Katerina Köşkünü görebilirsiniz. Kars şehir merkezine 55 kilometre mesafede bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan "kristal kar" özelliğiyle öne çıkıyor. Üstelik nem oranının düşük olması nedeniyle yağan kar buzlanmıyor ve yılın neredeyse 4 ayı kar buzlanmadan kristalize halini koruyabiliyor. 

  • Trenle Erzurum'a yaklaşırken hazırlanın, garda tren 10 dakika bekleyecek, o sırada cağ kebabı sipariş edebilirsiniz. Kars'a gitmişken yaprak mantı olarak da bilinen hıngel yeyin. Anadolu'nun bilinen yemekleri arasında yer alan hıngeli ev yemekleri yapan birçok lokantada bulabilirsiniz. Kısa sürede yapılan, lezzeti ve görseliyle herkesin ilgisini çeken halk dilinde de "hangel" olarak bilinen hıngel yemeği oldukça lezzetli. Sert hamurdan yapılan, oklavayla açılan hamur kare şeklinde kesilerek kaynar suda pişiriliyor. Yaklaşık 5 dakikada pişen hıngel, süzülerek hazırlanan ve içerisinde sarımsaklı yoğurt bulunan servis tabağına ilave ediliyor. Tereyağıyla kızartılan soğanlar da sos olarak üzerine dökülüyor. 

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