Sömestr tatilinde nerelere gidilir?

Akdamar Adası ve Van

Akdamar Adası ve kilise, kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle sizi büyüleyecek. Van Gölü'nde bulunan 2006'da restore edilen tarihi Akdamar Kilisesi'nin de bulunduğu Akdamar Adası'na tekneyle 20 dakikada ulaşıyorsunuz. Akdamar Adası'yla ilgili efsaneye göre adadaki kilisede yaşayan rahibin güzel kızı Tamara'yı gören Gevaşlı çoban aşık olur. Ancak rahip bu aşka karşı çıkar. Ama aşk, iki kıyı arasında gece olunca fener işaretleriyle devam eder. Feneri gören çoban, tekne ile ancak 20 dakikada ulaşılabilen adaya, her gün yüzerek geçer ve Tamara ile gizlice görüşür. Bir süre sonra durumu fark eden rahip, fırtınalı bir gecede kızını odasına kilitler, kendisi de kıyıda fenerle bekler.