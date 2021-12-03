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Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor

Sayısız doğal güzelliğe sahip Kars, derin bir tarihi geçmişe ve pek çok tarihi uygarlığın izlerine sahip. Pandemi yüzünden 28 Mart 2020'den beri durdurulan Turistik Doğu Ekspresi'nin 15 Aralık'ta seferlere yeniden başlaması burayı keşfetmek için çok hoş bir sebep olabilir.
Necmiye Uçansoy

Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan ve Kafkaslardan Anadolu'ya açılan kapı olma özelliği taşıyan Kars, sayısız doğal güzelliğe, derin bir geçmişe ve bir çok uygarlığa tanıklık etmiş binlerce yıllık tarihe sahip kadim bir kenttir. 

Agatha Christie’nin ölümsüz romanıyla dünya çapında şöhret kazanan Doğu Ekspresi'nin turistik seferi, yolcularını masalsı bir dünyaya taşıdığı için yerli yabancı turistlerden büyük rağbet görüyor. Son durağı Kars olan trenin, yolcularına el değmemiş manzaraları görme, bozulmamış bir doğada bulunma ve yeni bir kültürle tanışma fırsatı sunuyor. Özellikle 18-25 yaş arası gençler tarafından tercih edilen seferler, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da büyük beğeni topluyor. Öyle ki artık “Like Ekspresi” olarak da adlandırılıyor. Ankara-Kars hattında sefer yapan ancak pandemi tedbirleri nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden beri ara verilen Turistik Doğu Ekspresi 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor. 2022 fiyat tarifesinin belli olduğu şu günlerde belki de Kars'ı keşfetmenin zamanı gelmiş de geçiyordur bile.

İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gitmek en mantıklısı. THY biletleri ile İstanbul Ankara seferleri 250 liradan başlıyor. Ankara'dan kalkan trenle Kars'a doğru hareket eden yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuşuyor. Aşağıda TCDD bilet fiyatlarını,  Turistik Doğu Ekspresi rotasında nereleri görebileceğinizi, yolculuğun süresini, Kars'ta ne yeyip ne içebileceğinizi ve şehir turunda nelerin önemli olduğunu ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.

 

 

  • Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi 29 Mayıs 2019'da yapılmıştı. Ancak Salgın nedeniyle seferlere 28 Mart 2020'den itibaren ara verilmişti. 

  • Turistik Doğu Ekspresi 15 Aralık Çarşamba günü seferlerine yeniden başlıyor. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. 

    fotoğraf: @ipekineverywhere

  • Trenler Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek. Tren eski Ankara Garından hareket edecek. 

  • Tren 1310 kilometrelik Ankara-Kars arasındaki parkuru yaklaşık 31 saat, Kars-Ankara arasındaki parkurunu yaklaşık 32 saatte tamamlıyor. 

  • Turistik Doğu Ekspresi, sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor. 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor.

    Fotoğraf, seyahatleri sırasında odalarını yılbaşı için süsleyen @ebefatmayilmaz hesabından alınmıştır. 

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