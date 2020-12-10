Ziyarete kapalı 10 yasaklı yer

Teknolojinin hayatımızdaki yeri düşünüldüğünde, dünyada bazı noktaların hala kolay ulaşılamayan yerler olduğunu duymak, kulağa inanılmaz geliyor. Bazı yerler çok tehlikeli, bazıları fazlasıyla güvenlikli, en deneyimli gezginler için bile. Bu bölgeler, dış dünyadan tamamen kopuk durumda.
North Sentinel Adası – Hindistan
Bengal Körfezi’ndeki bu küçük, ormanlarla kaplı ada, tamamen mercan kayalıkları ile çevrili olduğundan, gemilerin adaya yaklaşması çok zor. Ancak adayı ziyaretin önündeki tek engel, bu değil. North Sentinel Adası’nda, insanlıkla temasa geçmeyi reddeden Sentineller adlı küçük yerli bir topluluk yaşıyor – dünyada, modern kültürün ulaşamadığı birkaç topluluktan biri.
2008 yılında, tekneleri adaya fazla yaklaşan iki balıkçı, bu kabile tarafından öldürüldü. 2004 yılında Hint Okyanusu’nda yaşanan büyük deprem ve tsunami sonrasında ise bölgedeki hasarı inceleyen araştırma türbinleri, kabile tarafından saldırıya uğradı; yerliler, kıyı hattı boyunca uçan hava araçlarına taşlar ve oklarla saldırdılar.
Heard Adası Volkanı – Avustralya
Dünyanın en keşfedilmemiş yerlerinden biri olan Heard Adası, Antarktika ve Madagaskar adasında yer alıyor; politik olarak, Avustralya’nın bir parçası. Adada iki aktif volkan bulunuyor ve toprak, tamamen çorak.
Tüm ada, volkan patlamaları sonucu oluşmuş yıkıntılardan ve kireç taşlarından oluşuyor. Bölgedeki tamamen doğal ama bir o kadar da hassas olan çevreyi koruyabilmek adına Avustralya hükümeti, adaya girişleri yasakladı.
Ayrıca adadan herhangi bir merkezi kara parçasına gitmenin 2 hafta sürdüğü düşünüldüğünde, Heard Adası’nın dünyanın en zorlu ve en tehlikeli yerlerinden biri olmasına şaşırmamak gerek.
Poveglia – İtalya
Poveglia, Venedik ve Lido arasında bulunan bir ada. Bu küçük bölge, yüzyıllar boyunca, ölülerden kurtulmak için kullanılmış. Ada, 14. yy.’da bubonik veba hastaları için karantina kolonisi haline getirilmiş.
Bu da yetmezmiş gibi ada, ilerleyen dönemlerde, nahoş bir üne sahip psikiyatrik bir hastaneye ev sahipliği yapmış.
Şu anda ise bir zamanlar orada yaşamış zavallı ruhları saymazsak, ada terk edilmiş durumda. Baş ağrıtıcı evrak işleri ile uğraşmak istemiyorsanız eğer, katı bir şekilde giriş yasağı olan bu adadan uzak durmalısınız.
Lascaux Mağaraları – Fransa
Lascaux mağaraları, arkeologlar için saklı bir hazine adeta; ancak UNESCO Dünya Miras bölgelerinin hepsi kamuya açık değil ne yazık ki. Bu mağara kompleksinde, tarih öncesinden kalma, yaklaşık 17.300 yaşlarında resimler bulunuyor.
Mağaralar, 1963 yılından beri ziyarete kapalı. Arkeologlara göre insan varlığı, bu antik sanat eserlerine zarar verebilir. Mağaralar, yalnızca güvenlik görevlilerinin girişine açık – kısıtlamalar dahilinde tabi ki. Görevliler dahi haftada bir kez, birkaç dakikalığına mağaralara girebiliyor.
Yılan Adası – Brezilya
Ilha da Queimada Grande, daha bilinen adıyla Yılan Adası, Brezilya’da bulunan ve binlerce ölümcül yılanın evi olan bir ada. Ülkenin yasak bölgelerinin başında geliyor ve hiçbir insanın bu adaya ayak basmasına izin verilmiyor.
Brezilya hükümeti, adayı ziyaretçilere kapamış. Bölgeye yalnızca yılanlara nasıl yaklaşması gerektiğini bilen araştırmacılar, yanlarında doktor olmak şartıyla girebiliyor.
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