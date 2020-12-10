Ziyarete kapalı 10 yasaklı yer

North Sentinel Adası – Hindistan

Bengal Körfezi’ndeki bu küçük, ormanlarla kaplı ada, tamamen mercan kayalıkları ile çevrili olduğundan, gemilerin adaya yaklaşması çok zor. Ancak adayı ziyaretin önündeki tek engel, bu değil. North Sentinel Adası’nda, insanlıkla temasa geçmeyi reddeden Sentineller adlı küçük yerli bir topluluk yaşıyor – dünyada, modern kültürün ulaşamadığı birkaç topluluktan biri.

2008 yılında, tekneleri adaya fazla yaklaşan iki balıkçı, bu kabile tarafından öldürüldü. 2004 yılında Hint Okyanusu’nda yaşanan büyük deprem ve tsunami sonrasında ise bölgedeki hasarı inceleyen araştırma türbinleri, kabile tarafından saldırıya uğradı; yerliler, kıyı hattı boyunca uçan hava araçlarına taşlar ve oklarla saldırdılar.