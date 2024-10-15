Merih Demiral: Adım adım gidiyoruz

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup eden milli takımımızın defans oyuncusu Merih Demiral, galibiyete ilişkin paylaşımda bulundu.

"ADIM ADIM GİDİYORUZ"

Merih, paylaşımında, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz! Son dakikaya kadar canını dişine takarcasına mücadele eden tüm takım arkadaşlarıma tebrikler. Adım adım geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Türk bayrağı ve kalp emojileri kullanan Merih Demiral'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.