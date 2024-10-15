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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Merih Demiral: Adım adım gidiyoruz - Futbol Haberleri

        Merih Demiral: Adım adım gidiyoruz

        A Milli Futbol Takımımızın stoper oyuncusu Merih Demiral, 4-2'lik İzlanda galibiyetinin ardından paylaşımda bulundu. Demiral, "Adım adım gidiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 01:23 Güncelleme: 15.10.2024 - 01:23
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        "Adım adım gidiyoruz"
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup eden milli takımımızın defans oyuncusu Merih Demiral, galibiyete ilişkin paylaşımda bulundu.

        "ADIM ADIM GİDİYORUZ"

        Merih, paylaşımında, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz! Son dakikaya kadar canını dişine takarcasına mücadele eden tüm takım arkadaşlarıma tebrikler. Adım adım geliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Paylaşımında Türk bayrağı ve kalp emojileri kullanan Merih Demiral'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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