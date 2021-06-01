Dünyanın en ürkütücü terk edilmiş yerleri

Pripyat, Çernobil, Ukrayna

Pripyat, 1970’lerde nükleer tesisin çalışanları için kurulmuş bir şehirdi. Çernobil Felaketi sırasında bu şehirde 49 binden fazla insan yaşıyordu ve çoğu radyasyondan kaynaklı kansere yakalanarak hayatını kaybetti. Pripyat bugün ziyarete açık olsa da Ukrayna hükümeti tarafından yerleşime kapalı. Radyasyonun tüm etkilerinin temizlenmesi ve yeniden şehir hale gelmesi 20 bin yıl sonra mümkün olacak. Bu ıssız ve terk edilmiş şehir, Çernobil gibi nükleer bir facianın sonuçlarını gösteren tarihi bir alan.