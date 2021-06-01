Dünyanın en ürkütücü terk edilmiş yerleri

İnsanlar inşa ettikleri ve içinde yaşadıkları bazı bölgeleri çeşitli nedenlerle terk ettiler. Terk edilen yerler zamanla ürkütücü, tüyler ürpertici yerlere dönüştü. Korku filmlerinden fırlamış gibi görünseler de bu terk edilmiş yerleri ziyaret etmek pek çok insan için oldukça ilginç. Hayatın ardında kalanlar, etkileyici izler bırakıyor.
Pripyat, Çernobil, Ukrayna
Pripyat, 1970’lerde nükleer tesisin çalışanları için kurulmuş bir şehirdi. Çernobil Felaketi sırasında bu şehirde 49 binden fazla insan yaşıyordu ve çoğu radyasyondan kaynaklı kansere yakalanarak hayatını kaybetti. Pripyat bugün ziyarete açık olsa da Ukrayna hükümeti tarafından yerleşime kapalı. Radyasyonun tüm etkilerinin temizlenmesi ve yeniden şehir hale gelmesi 20 bin yıl sonra mümkün olacak. Bu ıssız ve terk edilmiş şehir, Çernobil gibi nükleer bir facianın sonuçlarını gösteren tarihi bir alan.
Kolmanskop, Namibya
Bir zamanların gelişmiş şehirlerinden biri olan Kolmanskop, I. Dünya Savaşı sonrasında yok olmaya başladı. Burada yaşayan Alman madencilerin, elmas yataklarında çalışmak için güneye göç etmesiyle birlikte terk edildi. Evlerini ve eşyalarını bırakan insanların arkasında bir hayalet şehir kaldı. Artık fotoğrafçıların uğrak yeri.
Miranda Şatosu, Celles, Belçika
Miranda Şatosu, 1866’da neo-gotik stille inşa edilmişti. Celles’te yaşayan Liedekrke-De Beaufort ailesine ait olan Celles’teki şato, Fransız Devrimi sırasında terk edildi. Şatonun mimarı, inşaat tamamlanmadan hayatını kaybetti. 1970’lere kadar yetimhane olarak kullanıldı. 1991’de şato boşaltıldı ve satışa çıkarıldı. Ancak fiyatı çok yüksek olduğu için hala boş. Bu ürkütücü şatonun, ABD dizisi Hannibal’ın çekimlerinde kullanıldığı da ilginç bir bilgi.
Dhanushkodi, Hindistan
Pamban Adası’nın güney doğusundaki eski şehir, Hindistan ile Sri Lanka arasında bulunuyor. Tamil Nadu eyaletine bağlı olan Dhanushkodi, 1964’teki korkunç bir siklonda yıkıldıktan sonra terk edildi.
Star Jet Lunapark Treni, New Jersey, ABD
Seaside Heights’taki Casino Pier’de bulunan dev lunapark treni Jet Star, New York ve New Jersey’i vuran Sandy kasırgası sırasında okyanusa sürüklendi. İsmi değiştirilip Star Jet olan lunapark treni bugün Atlantik Okyanusu kıyılarında kasırganın verdiği zararı hatırlatan bir anı olarak yıkıntı hainde duruyor.
Garh Kundar, Hindistan
Tikamgarh bölgesinde, Jhansi yakınlarındaki Madhya Pradesh’te bulunan Kundar, oldukça küçük bir köy. Köyün yakınlarındaki bir tepede Garh Kundar kalesinin kalıntıları bulunuyor. Khangar hükümdarının görkemli hikayesini anlatan bu kalenin perili olduğuna inanılıyor. Restore edilme projesi üzerine çalışılıyor.
San Zhi Evleri, Tayvan
Sanzhi bölgesindeki Yeni Taipei şehrinde bulunan ve uçan daireyi andıran evler tamamen terk edilmiş. Alışılmadık mimarisi nedeniyle turistlerin uğrak yeri ve oldukça popüler. İnşaat sırasında ölüm ve intihar vakaları nedeniyle binaların uğursuz olduğuna inanılıyor.
Domino Şeker Fabrikası, New York, ABD
1882’de Willamsburg’da inşa edilen Domino Şeker Rafineri Fabrikası binası, o dönemin en büyük şeker işleme tesisiydi. 1917’de çok sayıda işçinin hayatını kaybettiği patlamada bina tamamen yandı. Rafineri 2004’e kadar çalışmaya devam etti ve ardından kapatıldı, bina o tarihten beri boş.
La Isla de las Muñecas, Meksika
Meksiko şehrinin dışında yer alan bu ürkütücü yerin adının anlamı “bebekler adası”. Çok sayıda oyuncak ve el yapımı bebekler ağaçlarda asılı. Bu korkutucu yerin hikayesi, adanın korucusunun bir kız çocuğu cesedi bulmasıyla başlıyor. Korucu, oyuncak bebekleri ağaçlara asarak küçük kızın ruhunu sakinleştirmeye çalışıyormuş. 2001’de adanın korucusu, kız çocuğun bedenini bulduğunu söylediği yerde ölü olarak bulundu.
Witley Court, Worcestershire, İngiltere
17. yüzyılda Foley ailesi için inşa edilen bu heybetli konak, 19. yüzyılda mimar John Nash tarafından genişletildi. İngiltere’nin en büyük saraylarından biriydi. 1. Dünya Savaşı sonrasında satıldı, 1937’de restore edilemeyecek kadar kötü şekilde yandı. Evin kalıntıları yangından sonra kaldı ve sadece bahçe restore edildi.
Hashima Adası, Japonya
Gunkanjima veya Savaş Adası olarak bilinenHashima, Nagasaki’ye 14,4 km uzakta bulunuyor. 1887’de kömür madeni olarak kuruldu, 1974’te deniz altı kömür maden yataklarının tükenmesinin ardından kapandı. Durgun denizlerle çevrili ıssız adanın turistlerin ilgisini çektiğini söyleyelim. Ayrıca James Bond filmi Skyfall’da kötü adamların sığınağı olarak çekimlerde kullanıldığını da ekleyelim.
Michigan Merkez İstasyonu, Detroit, ABD
Detroit merkez istasyonu ilk inşa edildiğinde dünyanın en yüksek tren istasyonuydu. Detroit’teki bu yapı zaman içinde terk edildi ve muhteşem mimarisinin izleri Vandallar tarafından yok edildi. Ford şirketi tarafından satın alınmasının ardından restorasyona başlanacağı açıklandı.
Yüzen Orman, Sidney, Avustralya
Homebush Körfezi, Sidney’in iç batısındaki Parramatta Nehri’nin güney kıyısındadır. Hizmetten çıkarılmış pek çok geminin son limanı olarak bilinir. Körfezde bulunan 102 yaşındaki SS Ayrfield, paslanmaz gövdesinde büyüyen mangrov ağaçları nedeniyle “Yüzen Orman” olarak biliniyor.
Ross Adası, Andaman & Nicobar, Hindistan
Andaman & Nicobar Adaları’ndaki Blair Limanı yakınlarında bulunan Ross Adası, bir zamanlar Andamanlardaki İngiliz yönetiminin merkeziydi. 1941’deki depremden sonra ada terk edildi. İnsanların ardında kalan harabelerde bugün asma dalları yıkıntıları kaplıyor, çok sayıda kuş ve geyik türü yaşıyor.
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