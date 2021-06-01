HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Dünyanın en ürkütücü terk edilmiş yerleri

Dünya; terk edilmiş, korkutucu yerler ve hayalet kasabalarla dolu.

İnsanlar inşa ettikleri ve içinde yaşadıkları bazı bölgeleri çeşitli nedenlerle terk ettiler. Terk edilen yerler zamanla ürkütücü, tüyler ürpertici yerlere dönüştü. Korku filmlerinden fırlamış gibi görünseler de bu terk edilmiş yerleri ziyaret etmek pek çok insan için oldukça ilginç. Hayatın ardında kalanlar, etkileyici izler bırakıyor.

  • Pripyat, Çernobil, Ukrayna 

    Pripyat, 1970’lerde nükleer tesisin çalışanları için kurulmuş bir şehirdi. Çernobil Felaketi sırasında bu şehirde 49 binden fazla insan yaşıyordu ve çoğu radyasyondan kaynaklı kansere yakalanarak hayatını kaybetti. Pripyat bugün ziyarete açık olsa da Ukrayna hükümeti tarafından yerleşime kapalı. Radyasyonun tüm etkilerinin temizlenmesi ve yeniden şehir hale gelmesi 20 bin yıl sonra mümkün olacak. Bu ıssız ve terk edilmiş şehir, Çernobil gibi nükleer bir facianın sonuçlarını gösteren tarihi bir alan.

  • Kolmanskop, Namibya 

    Bir zamanların gelişmiş şehirlerinden biri olan Kolmanskop, I. Dünya Savaşı sonrasında yok olmaya başladı. Burada yaşayan Alman madencilerin, elmas yataklarında çalışmak için güneye göç etmesiyle birlikte terk edildi. Evlerini ve eşyalarını bırakan insanların arkasında bir hayalet şehir kaldı. Artık fotoğrafçıların uğrak yeri.

  • Miranda Şatosu, Celles, Belçika 

    Miranda Şatosu, 1866’da neo-gotik stille inşa edilmişti. Celles’te yaşayan Liedekrke-De Beaufort ailesine ait olan Celles’teki şato, Fransız Devrimi sırasında terk edildi. Şatonun mimarı, inşaat tamamlanmadan hayatını kaybetti. 1970’lere kadar yetimhane olarak kullanıldı. 1991’de şato boşaltıldı ve satışa çıkarıldı. Ancak fiyatı çok yüksek olduğu için hala boş. Bu ürkütücü şatonun, ABD dizisi Hannibal’ın çekimlerinde kullanıldığı da ilginç bir bilgi.

  • Dhanushkodi, Hindistan 

    Pamban Adası’nın güney doğusundaki eski şehir, Hindistan ile Sri Lanka arasında bulunuyor. Tamil Nadu eyaletine bağlı olan Dhanushkodi, 1964’teki korkunç bir siklonda yıkıldıktan sonra terk edildi.

  • Star Jet Lunapark Treni, New Jersey, ABD 

    Seaside Heights’taki Casino Pier’de bulunan dev lunapark treni Jet Star, New York ve New Jersey’i vuran Sandy kasırgası sırasında okyanusa sürüklendi. İsmi değiştirilip Star Jet olan lunapark treni bugün Atlantik Okyanusu kıyılarında kasırganın verdiği zararı hatırlatan bir anı olarak yıkıntı hainde duruyor.

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