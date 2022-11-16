Dünyaya bakışınızı değiştirebilecek 12 harita

Harita incelemek zevkli iştir. Merak uyandırır, bilgilendirir, bakış açısı geliştirir. Dağınık kafamızı derler toplar düzenler ve kağıt üzerinde görmemizi sağlar. Sosyal medyada haritaseverlerin takip ettiği, hem deneyimli hem de amatör haritacıları bir araya getiren ve benzersiz haritaların paylaşıldığı bir hesap var. Haritaların hepsi merak gıdıklayan, bilgilendiren, eğlendiren ve dünyaya yepyeni bir bakış açısı kazandıran türden.

Haritalar; iklim, doğa, coğrafya, tarih, dil, nüfus, savaş, enerji güvenliği ya da insan hakları gibi karmaşık olguların durumunu, dağılımını basitleştirir, belli bir ölçeğe göre küçültüp konuyu kuşbakışı gösterir ve anlamamızı sağlar.

Hesabın sahibi Lars Erik, haritalardaki tüm verilerin hakemli akademik çalışmalardan veya NASA ya da ESA gibi güvenilir kaynaklardan alınan uydu verilerinden elde edildiğini söylüyor. Belli bir süre geçtikten sonra yeniden yayınlanan haritalar için veri kaynakları tekrar kontrol ediliyor ve gerekli güncellemeler yapılıyor. Ancak tüm arka plan verileri çok detaylı olarak kontrol edilmiyor.

Sosyal medyada projeyi hem eğitici hem de bilgilendirici içeriği nedeniyle seven 1 milyondan fazla internet kullanıcısı var. Hesabı yöneten ekip haritalar aracılığıyla küresel olaylar hakkında güncel bilgiler paylaştıklarını belirtiyor. İster akademisyen ister dünya hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen sıradan bir vatandaş olun, paylaşılan haritalarla bilgilerinizi taze tutmak oldukça eğlenceli ve zevkli. Ayrıca bu haritalar; ekonomi, coğrafya veya demografi gibi belirli konulara ilgi duymanızı sağlayacak türden...