Gözle görülür biçimde kilo verdiren 14 yağ yakıcı besin

İşte size sağlıklı bir yaşam tarzı ve bedensel gelişim açısından kritik olan, kilo verme hızınızı gözle görülür bir şekilde arttırmanıza yardımcı olacak 14 yiyecek:

14. Hardal

Hardalın en sağlıklı soslardan biri olduğu gerçeği, çok fazla insan tarafından bilinmez. Hardalda ilave şeker bulunmaz; antioksidanlar açısındansa son derece zengindir. Hardalın malzemelerinden biri olan zerdeçal ise çok güçlü bir kanser ve Alzheimer savaşçısıdır.

Kilo verme bağlamında ise Penn State Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, baharatlı yiyecekler, tüketimden sonraki 30 dakika boyunca metabolizma hızını arttırıyor. Özellikle de acılı hardal, bu etkilerden faydalanmak açısından birebirdir ve hemen hemen her yerde bulunabilir.

13. Yumurta

Kahvaltıda yumurta tüketmek, birkaç sebepten dolayı faydalı. Öncelikle yapılarında bolca antioksidan, D vitamini ve metabolizmayı hızlandıran kolin maddesi bulunuyor. Ayrıca protein açısından da oldukça zenginler – ki protein zengini bir kahvaltı kişinin doygunluk hissini destekler. 2014 yılında yapılan bir çalışmaya göre protein tüketimi, metabolizma hızımızı %13-30 oranında arttırabiliyor.

12. Avokado

Günümüzdeki popülaritesi ile herkesin sevgisini kazanan avokadonun buna her türlü hakkı var. Tok hissetmemizi sağlayan liflerden ve tekli doymuş yağlardan bolca içeriyorlar; birkaç dilim avokado yemenin, canınızın daha fazla atıştırmalık istemesini engelleyeceğinizden emin olun.

Yapılan araştırmalara göre avokado tüketen insanların diyetlerinin daha sağlıklı olduğu ve yemeyen kişilere kıyasla vücut ağırlıklarının daha düşük olduğu görülüyor. Ayrıca avokado, metabolizma hızını arttırıyor ve kişiye doğal enerji sağlıyor.

11. Tarçın

Yapılan araştırmalara göre tarçın, termojenez sürecini tetikliyor, kalori yakılmasına yardımcı oluyor ve karın kısmında yağ birikimini azaltıyor. Tarçının bir diğer harika özelliği ise zaten tatlı olması; yani yemeğimize ekstra şeker katmamız gerekmiyor.

10. Ceviz

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre ceviz yemek, genel olarak açlığı azaltıyor ve kendimizi daha tok hissetmemizi sağlıyor. Çünkü bu tür kuruyemişlerden tükettiğimizde, beyinde açlık ve arzuyu kontrolü ile ilişkili bir bölge aktive oluyor.

Ayrıca cevizde bulunan omega-3 yağlı asitler, vücudun yağları daha hızlı yakmasını sağlıyor. Ancak unutmayın ki kilo verme, yalnızca genelde tükettiğiniz diğer atıştırmalık türleri yerine ceviz yediğinizde mümkün olacaktır.

9. Tam tahıllı besinler

2008 yılında yürütülmüş bir araştırmaya göre tam tahıllı besinler, kilo verme sürecini önemli ölçüde iyileştiriyor ve hızlandırıyor. Tam tahılların yapısında bolca lif, magnezyum ve B6 vitamini bulunur. Özellikle lifler, kendimizi tok hissetmemizi sağlayarak aşırı yeme ihtimalimizi azaltırlar.

8. Greyfurt

Daha fazla yağ yakmak istiyorsanız eğer, ihtiyacınız olan şey greyfurt. Yapılan çalışmalara göre 6 hafta boyunca bu meyveyi tüketen kişilerin bel kısmında 2 santimetrelik incelme görülüyor. Ayrıca Japonya’da yapılan bir diğer araştırma, greyfurtun kokusunun bile kalori yakan kahverengi yağ hücrelerini aktive ettiğini ortaya koyuyor.

7. Armut

Armut, kilo vermeye yardımcı olan meyvelerden bir diğeri. Lif açısından zengin içerikleri, daha uzun bir süre boyunca kendimizi tok hissetmemizi sağlar. Ayrıca yapılarındaki früktoz ve glikoz, doğal bir enerji artışı sağlar.

Dahası birçok meyvenin aksine armut, kan dolaşımındaki karbonhidrat emilimini yavaşlatır. Yani kan şekerinde ani yükselişlerin ve düşüşlerin engellenmesiyle iştahta kapanma görülür. Armut tüketiminin besleyici madde emiliminde iyileşme, diyet kalitesi ve yetişkinlerde ağırlık parametreleri ile ilişkili olduğundan da bahsetmek gerek.

6. Dutsu meyveler

Dutsu meyveler düşük kalori içerikleri ile harika bir diyet unsurudur; örneğin bir bardak yabanmersininde bir adet muza kıyasla daha az kalori, daha fazla lif bulunur. Ayrıca yapılarında bolca antioksidan bulundururlar. Yapılan araştırmalara göre de çilek, ahududu, yabanmersini gibi dutsu meyvelerde bulunan flavanoid maddesinden bolca tüketen kişiler, kilo almaya daha az meyilli oluyorlar.

5. Acı biber

Kilo vermeye çalışıyorsanız eğer, yapısındaki kapsaisin maddesi ile acı biber,yönelmeniz gereken bir besin türüdür. Yapılan araştırmalara göre kapsaisin maddesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur – ki kilo vermek için ihtiyacımız olan en temel şey budur. Ayrıca her öğünde acı biber tüketen insanlarda iştahın kapandığı görülmüştür.

4. Ispanak

Ispanak, düşük kalori içeriği ve yapısındaki besleyici maddelerle kilo vermeye yardımcı olan en ideal besin türlerindendir. Ayrıca yapısında bolca folik asit, riboflavin, B6 vitamini, magnezyum, demir ve kalsiyum bulunur.

3. Tatlı patates

Açlığınızı yatıştırmak ve kilo vermek istediğinizde, zengin lif içeriği ile tatlı patateslere yönelmeyi deneyebilirsiniz. Tatlı patatesi diğer lif kaynaklarından ayıran fark, nişasta adında spesifik bir lif türü içermesidir. Biomedical and Environmental Sciences dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre nişasta, obezite riskini ciddi anlamda düşürüyor.

2. Somon

Somonda, diğer hiçbir besin türünde olmadığı kadar omega-3 yağ asitleri bulunur ve bu yüzden sağlığımız açısından inanılmaz faydalıdır. Yapılan araştırmalara göre omega-3, vücudun yağ yakmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca somon gibi yağlı balık türlerinde kas inşasında kullanılan yağsız proteinlerden bolca bulunur. Ve tabi ki ne kadar çok kasımız olursa, o kadar çok kalori yakarız.

1. Tavuk

Kilo vermeye çalışıyorsanız eğer, tavuk, tüketebileceğiniz en etkili gıda türlerindendir. Kalori içeriği düşüktür, bolca protein içerir; yağsız kas kütlesini arttırırken özellikle karın bölgesindeki yağların yakılmasına yardımcı olur.