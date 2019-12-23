Kurtkulağı Kervansarayı'nın kale gibi korunaklı olduğu için günümüze kadar sapasağlam kaldığına dikkati çeken Tari, şöyle devam etti:

"Kurtkulağı Kervansarayı, Osmanlı döneminde önemli bir iletişim merkezi olarak kullanılmış. Ayrıca burada konaklama yerleri de mevcut. Bir yaşam ve aynı zamanda iletişim merkezi olan Kurtkulağı Kervansarayı, hem ulusal hem uluslararası turizme hizmet edecek. Turizm gelirinde Adana, yüzde 0,68'in de altında. Amacımız kenti, hem gelir hem de konaklama olarak yüzde 2 bandına çekmek."