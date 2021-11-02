Pandemi sonrası en güvenli 5 şehir

Economist dergisi 2021 Güvenli Şehirler Endeksi'ni yayınladı. Bu endekse göre 60 şehrin altyapı, dijital hayat, kişisel güvenlik, sağlık gibi farklı faktörleri içeren göstergeleri sıralandı. Bu yıl pandemiye hazırlık ve covid 19 ölüm oranları da değerlendirmeye eklendi. Bu işte en iyi olan ilk 5 güvenli şehri merak ediyor musunuz? İstanbul, 60 kentin yer aldığı listede 37. sırada.

Modern dünyanın düzenini hiçbir şey covid kadar etkilemedi sanırız. Pandemi önlemleri hayatı değişik aralıklarla kısıtladı; dükkanlar kapandı, restoranlar kısıtlandı, ofisler evlere taşındı, okulların açılması ebeveynleri endişelendirir oldu, maske dışarı çıkarken eksikliğini duyduğumuz doğal bir aksesuar oldu. Pandemi uzun vadede şehirlerin manzarasını değiştirdi. İspanyol gribi zamanında insanların yalnızca % 14 lük bir kesimi şehirlerde yaşarken, BM verilerine göre bu rakam şimdi % 57.

Sözün özü kentlerde yaşam pandemi yüzünden artık oldukça zor.

Kopenhag, Toronto, Singapur, Sidney ve Tokyo listenin en üstünde. Bu şehirlerin tümü, genel güvenliğin güçlü bir sosyal uyum, toplam nüfus katılımı ve toplumsal güven ile nasıl ilişkili olduğunu gösteren faktörlere sahip. Şehir yönetimleri, insanları daha iyi korumak, o şehirde yaşayanların sağlıklarını düşünmek ve genel güvenlik açısından daha da ihtiyatlı olmak zorunda kaldı. Hangi değişiklikler daha yüksek güvenliğe yol açtı? Pandemide ziyaret edeceğiniz şehirlerde daha güvende kalmak için siz gezginlerin bilmesi gerekenler...

Kopenhag

Endeksin en üstünde Danimarka'nın başkenti, bisikletler şehri Kopenhag var. Yenilenebilir enerji dahil sürdürülebilir şehir hayatı programları, hava kalitesi, atık yönetimi, yeşil alanları artırmaya yönelik çevresel güvenlik ayağına verdiği önem nedeniyle Danimarka listenin bir numarası. Şehrin sakinleri özellikle yeşil alanlar sayesinde pandemiyle başa çıkabilmeyi bildi ve Eylül 2021'den itibaren kısıtlamalar şehirde tamamen kaldırıldı. Parklar, yeşil alanlar ile su kenarları pandemi sırasında son derece popülerdi. Kopenhaglılar paket servis satın alarak şehrin nefes alma alanlarının tadını çıkardılar. Şehir yönetimi insanlara pandemiyi unutturmamak için korona rehberleri dağıtmaya ve açık alanda gruplar arasında boşluk yaratmak için kapsamlı tabelalar ve levhalar koymaya devam ediyor. Ayrıca Kopenhag’da hem kent sakinlerine hem de turistlere yönelik ücretsiz PCR testi var. Toplanan veriler, salgının ayrıntılı olarak izlenmesini sağlıyor.

Ülkede yaratılan dayanışma ruhu, bu ruh danca samfundssind olarak özetleniyor, vatandaşların hükümete ve devlet kurumlarına güvenmelerine ve topluluk ruhu ile birarada, dayanışma içinde hareket etmelerine neden oluyor. Güvenli Şehirler Endeksi yolsuzluğun kontrolü ile daha güvenli şehirler arasında yüksek bir korelasyon olduğunu ortaya çıkardı. Danimarka'nın dünyanın en az yolsuzluğa sahip ülkelerinden biri olarak bu listede birinci sırada gelmesinin, pandemi boyunca insanların devlet kurumlarına ve birbirlerine güvenmelerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Toronto

Kanada'nın en büyük şehri, altyapı ve çevre güvenliğine verdiği önem ile ikinci sırada yer aldı. Özellikle aşı farkındalığı yüksek insanlardan oluşan bir topluluk olmasından dolayı şehirde normalleşme konusunda hızlı mesafe alındı. Kentin çok kültürlülüğü de halkın kendisini güvende hissetmesine engel olmadı. Şehri daha güvenli hale getirmek için farklı etnik ve kültürel grupları hedefleyen aşılama programları başlatıldı. Evlerini terk edemeyenler için aşı dozları evlere gidilerek yapıldı. Toronto, kim olduğunuz konusunda endişe etmeden kendinizi güvende hissedebileceğiniz son derece açık fikirli bir topluluk.

Singapur

Dijital güvenlik, sağlık ve altyapı güvenliğine önem veren Singapur, pandeminin ilk günlerinde hızlı hareket etmek için bu güçlü yönleri kullanarak insanları ve hastalarla temaslı olanları dijital olarak izleyen uygulamalar hayata geçirdi. Ülke ayrıca %80'lik bir oranla dünyanın en yüksek aşılama oranlarından birine sahip. Ancak yine de yeni varyantlarla ilgili sıkı izleme ve temas takibi devam ediyor. Binalara veya tesislere girmeden önce, tüm sakinler TraceTogether mobil uygulaması aracılığıyla taranıyor. Bu uygulama ile yetkililer temaslı kişileri hızlı bir şekilde izleyip karantina kararı alabiliyor. Turistler için de bu uygulamayı yüklemek bir zorunluluk. Evden çalışmak standart hale geldiği için kalabalık toplu taşıma sorunu ortadan kalkmış. Turistik mekanlara ve alışveriş merkezlerine girişler sınırlı ve sağlık talimatlarına uymayanlar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Sidney

Avustralya, pandemi sırasında sınırlarını tamamen kapatan ilk ülkelerden biriydi ve artan vakalar karşısında katı karantina kurallarını sürdürdü. Ayrıca covidden ölüm oranı dünyadaki en düşük oranlardan biri. Aşılamanın da %70'e ulaşmasıyla salgın kısıtlamalarının çoğunun kasım ayında kaldırılması ve uluslararası sınırların açılması bekleniyor. Pandemi süresince Sidney sakinleri sokaklarda kendilerini çok güvende hissettiklerini özellikle vurguluyorlar. Şehir gizlilik politikası, siber güvenlik ve akıllı şehir planını içeren dijital güvenlikle ilgili konuları çok önemsiyor ve öncülük ediyor. Ulaşım aksamalarını ve yaya faaliyetleri hakkında bilgi toplama işi için atık kutuları, sokak lambaları ve banklara akıllı sensörler yerleştirildi. Benzer şekilde, akıllı aydınlatma ile karanlıkta güvenlik sağlanması üzerinde çalışılıyor. Şehir sakinlerinin akıllı aydınlatma altında buluşabilecekleri, WiFi'ye bağlanabilecekleri ve elektronik cihazları takabilecekleri açık hava alanları yapılacak.

Tokyo

Sağlık sistemine erişim, pandemiye hazırlılık, beklenen yaşam süresi, akıl sağlığı ve Kovid-19 ölüm oranı gibi değerleri ölçen sağlık güvenliği konularında başarılı. Çin’e olan yakınlığı nedeniyle pandemiden ilk etkilenen kentlerden biri oldu. Olimpiyatlar sırasında vakalar artsa da aşılar nüfusun yaklaşık %60'ına ulaştığı için oranlar önemli ölçüde düştü. Japonya, 2021 Eylül ayı sonundan itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırıldığını duyurdu. Japonya aşı pasaportunun tıbbi başvuru için kullanılmasını teşvik etmeyi planlıyor. Tesisler ve işletmeleri aşı pasaportu sahibi olanlara indirim veya kupon sunmaya teşvik ediyor.

Tokyo ayrıca ulaşım güvenliği, yaya dostu olma ve ulaşım ağlarını içeren altyapı güvenliği için de ilk beşte yer aldı. Demiryolu ile birbirine bağlı, yürünebilir bir şehir olarak Tokyo, refaha önem veren, yürümeyi ve topluluk katılımını teşvik eden bir şehir olarak inşa edildi. Bu da, mahalleleri izleme ve suç önleme yöntemleriyle güçlü bir vatandaş katılımına ve halkta ortak bir sorumluluk duygusuna yol açtı. Yüzyıllarca süren bir kolektivizm kültürü ve insanların birbirine duyduğu saygı Tokyo'yu yaşanılan en güvenli şehirler arasına sokuyor.