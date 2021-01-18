Türkiye'nin en popüler 10 sokak yemeği

İstanbul, Türkiye'nin gastronomi merkezi olmasına rağmen, sokak yemekleri ile de ünlüdür. Türkiye'nin her şehrinde sokak yemeği kültürü günlük yaşamın yaygın ve ortak bir parçasıdır, çok zengin ve popülerdir. Atıştırmalıklardan, kahvaltılıklara ya da tam öğünlere, Türkiye'nin sokaklarında lezzetli pek çok şey bulmak mümkündür.

Sokak yemek kültürü Türkiye'de bir altın madeni gibidir. Her şehirde yöreye özgü ve herkesin damak zevkine hitap edebilecek sokak lezzetleriyle karşılaşabilirsiniz. İşte iştahınızı kabartacak, ağzınızı sulandıracak tatlar vaad eden Türkiye'nin en güçlü ve en popüler sokak yemeği seçeneklerinden ilk 10 tanesi. Tabii liste aslında poğaça, közde mısır, döner, kokoreç, ıslak hamburger, lahmacun, börek, kağıt helva diye uzayıp gidiyor.