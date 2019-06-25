10- Dut aromalı smoothie

Bir bardak dondurulmuş veya taze dutu, bir bardak seçtiğiniz yeşil yapraklı sebzeleri, bir yemek kaşığı kabak çekirdeği veya ay çekirdeğini, yedi sekiz tane bademi, bir tutam kırmızı biber veya zerdeçalı blendera alın. Tüm malzemeleri 200 - 250 ml süt ile blenderdan geçirin.