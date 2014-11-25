Anadolu'nun eşsiz lezzetleri

Sezonun ilk gravyerleri tezgahlarda yerini aldı

Kentin 2 bin 500-3 bin rakımlı meralarında otlayan ineklerin tam yağlı sütünden yapılan gravyer peyniri, oldukça zahmetli işlemlerden sonra peynir haline geliyor. Her yıl mayıs ayında sütlerin toplanmasıyla üretimine başlanılan gravyer peyniri, yaklaşık 4 ay süren işlemler sonrası tüketime sunuluyor. Şu anda gravyerin kilosu 85, kaşar peynirin ise 35-40 liradan satışa başladı. Türkiye süt ürünleri sektöründe çok özellikli ve katma değeri yüksek bir ürün olan gravyerin kalitelisinin rengi sarı, kabuğu koyu renkte ve delikleri 1-2 santimetre oluyor. Tekerlek şeklinde üretilen gravyerlerin tek tekerleğinin fiyatı, 50 ile 100 lira arasında değişiyor. 100 kiloluk peynir için yaklaşık bir buçuk ton süt harcanıyor.