Anadolu'nun eşsiz lezzetleri

Sezonun ilk gravyerleri tezgahlarda yerini aldı
Kentin 2 bin 500-3 bin rakımlı meralarında otlayan ineklerin tam yağlı sütünden yapılan gravyer peyniri, oldukça zahmetli işlemlerden sonra peynir haline geliyor. Her yıl mayıs ayında sütlerin toplanmasıyla üretimine başlanılan gravyer peyniri, yaklaşık 4 ay süren işlemler sonrası tüketime sunuluyor. Şu anda gravyerin kilosu 85, kaşar peynirin ise 35-40 liradan satışa başladı. Türkiye süt ürünleri sektöründe çok özellikli ve katma değeri yüksek bir ürün olan gravyerin kalitelisinin rengi sarı, kabuğu koyu renkte ve delikleri 1-2 santimetre oluyor. Tekerlek şeklinde üretilen gravyerlerin tek tekerleğinin fiyatı, 50 ile 100 lira arasında değişiyor. 100 kiloluk peynir için yaklaşık bir buçuk ton süt harcanıyor.
Anadolu'nun diğer eşsiz lezzetleri
Mihaliç Peyniri - Güney Marmara
Mihalıç peyniri Bursa ve Balıkesir yöresinde, genellikle tam yağlı çiğ kıvırcık koyun sütünden yapılan tuzlu bir peynir türü. Genellikle salata ve sıcak yemeklerde kullanılan bu peynir, özellikle Susurluk tostu olarak bilinen tost içinde kullanılıyor.
Kars Gravyeri - Kars
Kars gravyeri büyük gözenekli ve hafif acımsı tadıyla biliniyor. Gravyer peynirinin anavatanı İsviçre olmasına rağmen, Kars da bu peynir ile ünlü. İsviçre gravyerinden farklı olarak Kars gravyeri gözenekli oluyor.
Eski Kars Kaşarı – Kars
Tekerlek şeklindeki yapısıyla bilinen, kimilerinin kokusundan şikayet edebileceği ünlü eski kars kaşarı…
İsli Çerkez Peyniri – Adapazarı
İsli Çerkez Peyniri, kekik ve kırmızı pul biberli, cevizli, bademli ve yeşil zeytinli gibi çeşitli çeşniler ile hazırlanabiliyor.
Van Otlu Peyniri – Van
Van'ın geleneksel otlu peyniri ilkbaharda, hem sütün hem de otun bol olduğu dönemde, genellikle koyun sütünden üretilir. Salamura veya kuru tuzlama yöntemiyle 3 ay dinlendirilerek hazır hale getirilir.
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