Ayvalık tostunu meşhur eden şey ne?

16. Ayvalık Zeytin Hasadı Festivali Küçükköy, Altınova ve Çamoba köyleri neşeli görüntülere ev sahipliği yaptı. Her sene zeytin hasadıyla birlikte kutlanan festivalin coşkusu, bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna karıştı. Turistler kafelerde oturup hayran hayran sokakları izlerken, ahali de kıraathanelerde sakince çaylarını yudumluyordu.

Ayvalık Zeytin Hasadı Festivaline gelmişken, “yeme- içme”den bahsetmeden olmaz. Ayvalığın zeytinyağı, bu zeytinyağı ile yapılan mezeleri, papalina balığı, sakızlı kurabiyesi ve Ayvalık tostu meşhur.

Tost... İki ekmek arasına damak zevkine göre konmuş çeşitli malzemeler ile yapılan bir sandviç.

Ayvalık tostunu böyle meşhur eden ne peki?

Sadece Ayvalıkta değil, Türkiye’nin bir çok yerinde farklı şekillerde karşımıza çıkıyor Ayvalık tostu. Kimi salamlı, sosisli, kimisinde Amerikan salatası, ketçap, mayonez.

Ama hepsinin ortak özelliği, terlik gibi kocaman, sarı ekmeği.

Ayvalıklı dostlarımız derlerki; gercek Ayvalık tostu, nohut mayası ile yapılmış 2 dilim ekmeğin içine tulum peyniri ve dana sucuk konarak yapılır.

Arttırıyorum; üzerine biraz da zeytinyağı gezdirilir.

Nohut mayası nasıl hazırlanır?

Temelde nohut, su ve buğday unuyla elde edilen, bu malzemelerin uygun sıcaklıklarda fermantasyona uğramasıyla oluşan bir tür maya. Ekşi mayaya göre daha az dayanıklı olduğu için "nazlı maya" ondan daha tatlı bir tada ve farklı bir kokuya sahip olduğu için de ''tatlı maya'' olarak adlandırılıyor. Sarı bir renge, farklı bir kokuya ve hafif tatlımsı bir tada sahip. Sindirim sistemi ya da mide rahatsızlığı olan birçok insanın gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir yapıya sahip olmasının yanında evde hazırlaması da özellikle ekşi mayaya kıyasla daha pratik.

MALZEMELER

1 çay bardağı nohut

3-4 yemek kaşığı organik tam buğday unu

1 su bardağı ılık su

1/2 çay kaşığı tuz

1 adet temizlenmiş cam kavanoz

NASIL YAPILIR?

Nohutları bir havanın içerisinde hafif iri kalacak şekilde dövün. Nohutların dağılmamasını engellemek adına dilerseniz blenderdan geçirebilirsiniz ya da bir bezin içerisine alıp havanın sapıyla hafifçe dövebilirsiniz. Hafif iri parçalar kalacak şekilde dövmeniz yeterli.

Kırmış olduğunuz nohutları orta boy bir kavanozun içerisine aktarın. Üzerine unu ekleyin ve el yakmayacak sıcaklıktaki suyu ekleyin. Tuzunu da ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla içerisinde un topakları kalmayana kadar güzelce karıştırın. Suyu eksik kalırsa mutlaka ilave edin. Su, un ve nohut karışımının 3-4 parmak üzerinde olacak şekilde eklenmeli.

Güzelce karıştırdıktan sonra ağzını kapatın. Ardından evin sıcak bir yerinde muhafaza edin. Mayanın olması için ideal derece 38-42 derece aralığında. Bu ısıyı kabın içinde yakaladığında oluşmaya başlayacaktır. Bu yüzden de nazlı maya.

Üzerinden 12 saat geçtikten sonra gerekli sıcaklık sağlandığında mayanızda hareketlenmeler başlayacaktır. Yine el yakmayacak sıcaklıkta 3/4 çay bardağı kadar suyu ilave ederek dinlendirmeye bırakın. Ertesi sabah mayanızda köpükler ve ekşi, keskin bir koku gözlemleyeceksiniz. Bunu gördüğünüz anda küçük sevinç çığlıkları atabilirsiniz çünkü mayanız yaşıyor ve kullanılacak hale geldi! Nohutları bir tülbent yardımıyla süzdürerek, üzerindeki koyu kıvamlı köpüğü kullanarak ekmek ya da yoğurt yapımına geçebilirsiniz.

Nohut mayasından ekmek nasıl yapılır?

Elde ettiğimiz nohut mayasını 1/2 su bardağı ılık su ve 1/2 su bardağı organik tam buğday unu ile karıştırın. Buna ön maya deniyor. Üzerini streç film ile kapatarak 2-3 saat boyunca mayalanmaya bırakın. Eğer küçük bir ekmek yapacaksanız bu işlemi yapmadan da ekmek yapımına geçebilirsiniz.

İlk aşamada beyaz undan bir ekmek hazırlayın. Yaklaşık 500 gram una, hazırladığınız nohut mayasını ilave edin ve karıştırarak bir hamur elde edin. Hamurunuzu yoğurmaya başlayın. Yoğurma aşamasının ortasında tuz ilave edin. Bu arada kıvamına bağlı olarak ılık su da ilave edebilirsiniz. Yoğurma işleminin ardından ele yapışmayan klasik bir ekmek hamuru elde edeceksiniz.

Ardından bu hamuru, ekmeği pişireceğiniz kabın ya da tepsinin içerisine aktarın. Kabın bolca yağlanmış olmasına özen gösterin. Ekmeğinize kabın içinde şekil verin. Oda sıcaklığında üzerine nemli bir bez yerleştirerek yaklaşık 1-2 saat kadar mayalayın. Bu mayalanma süresi havanın sıcaklığına / soğuk oluşuna göre uzayıp, kısalacaktır. Mayalandırma kabının 4-5 parmak yukarısında bir hal aldığında ekmeğiniz mayalanmış ve pişmeye hazır hale gelmiş demektir.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika ya da 1 saat aralığında pişirin. Bu süre fırınınızın performansına göre değişecektir. Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. İlk aşamadaki o çok ekşi kokusundan eser kalmayan, hafif tatlı bir ekmeğiniz oldu.