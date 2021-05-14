Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, bahar yağmurlarından sonra çıkan, bazı yörelerde "keme" olarak da adlandırılan, patatese benzeyen domalan mantarları, yöre halkı tarafından demir çubuklar ve sopalarla, toprak altında define arar gibi aranıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarı, 80-100 lira arasında kilo fiyatı ile etten daha yüksek olmasıyla dikkati çekiyor.

Afyonkarahisar'da belirli bir süre suda ıslatıldıktan sonra kabukları ince bir şekilde soyulup dilimlenen, sade veya mevsim sebzeleriyle pişirilerek tüketilen domalanlar, bazı yörelerde ise kebap yapımında kullanılıyor. Yöre halkından İhsan Karyemez de domalan mantarının çok lezzetli olduğunu belirterek, "Ben arazide hem koyun güdüyorum hem de domalan topluyorum. Keşke çok çok bulsak da her öğünümüzde yesek, satsak. Şekli de aynı patatese benziyor. Soy, doğra, kızart ye. Bu kadar basit." dedi.

Emirdağ'da geniş bir coğrafyada, bahar aylarında kendiliğinden yetişen bu mantarlar Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlardan sonra görünmeye başlıyor. Görüntüsü aynı patatese benziyor. Protein oranı yüksek mantarın insan sağlığına çok faydalı olduğu biliniyor. Hatta kolesterole de iyi geldiği söyleniyor. Domalan, toprakta hafif kabarır ve görünen bir otu vardır. Bu otu bilenler, mantarları bulabiliyor.

Domalan Yemeği nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 kg. domalan mantarı,

Yarım kg. yağsız dana eti,

5 adet yeşil sivri biber,

1 adet orta boy kuru soğan,

2 adet orta boy domates,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz,

1 su bardağı su,

100 gr. tereyağı

NASIL YAPILIR?

Domalanlar bol suda iyice yıkanarak temizlenir ve kuşbaşı olarak doğranır. Dana eti de kuşbaşı olarak doğranır. Kuru soğan, yeşil biber ve kabuğu soyulmuş domatesler de kuşbaşı olarak doğranıp, tereyağını tencerede eritirken et ilave edilir, hafif pembeleşince soğan ve yeşil biberi de ekleyerek 5 dakika çevrilir. Sonra domalan ve domatesler de ilave edilir. Salça, karabiber, tuz koyarak karıştırılır. 1 bardak su ilave edilip 45 dakika pişmeye bırakılır. Sıcak olarak servis yapılır.