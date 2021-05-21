Dulce De Leche efsanesi ve tarifi

Güney Amerika ülkelerine özgü süt ve şeker bazlı tatlı bir krema. Dulce de leche kek, bisküvi ve dondurmaya eşlik etmek için kullanılıyor. Dulce de leche'yi hazırlamak karmaşık değil, ancak uzun süre, en az birkaç saat pişirildiği için biraz sabır gerektiriyor.

Dulce de leche'nin icadıyla ilgili efsaneler çok. Bu tatlının 19. yüzyılda Arjantin'de, zamanın tanınmış bir politikacısının hizmetçisinin sütlü bir tencereyi unutarak tesadüfen doğduğunu söyleniyor. Ateşin üzerindeki şeker dulche de leche'yi yarattı.

Rastgele yaratılan tatlı çok beğenildi ve ülke geneline yayıldı. Dünya çapında da büyük ilgi görüyor.

MALZEMELER

Tam yağlı süt 1 litre

Şeker 300 gr

Vanilya çubuğu (yarım)

Karbonat ½ çay kaşığı

NASIL YAPILIR?