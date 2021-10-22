Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Sağlıklı bir yaşam ve bağışıklığını yüksek tutmak isteyenler haftada en az iki kere balık tüketmeli. Balık omega 3’ün yanısıra kaliteli proteinler, vitaminler ve mineraller yönünden çok zengin bir besin. B grubu vitaminlerinden tiamin(B1), niasin (B3), pridoksin (B6), B12 ve yağda eriyen vitaminlerden A ve D’nin en iyi kaynağı olarak kabul edilen balığın 100 gramı, özellikle A vitamini gereksiniminin %10-15’ini karşılıyor. Balık aynı zamanda folik asit, fosfor, kalsiyum, iyot ve selenyum gibi mineraller içeriğiyle de çok zengin bir besin, iyi bir protein kaynağı.
Ancak her ay mevsimine uygun balık yemelisiniz. Bunun temel sebebi pek çok deniz canlısının yumurtlama zamanının Nisan ve Ekim ayları arasına denk gelmesi. Yumurtlama dönemindeki balık yemek deniz ekosisteminin bozulmasına sebep olur. Yavru ve yumurtlamak üzere olan balıkları yemeniz bir sonraki balık sezonlarında, balık stoklarının çok hızlı düşmesine ve türlerin yok olmasına neden olur.
Ekim ayında bu balıkları tüketin
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Barbunya
Ilık ya da sıcak denizlerin çamurlu ve kumlu sahillerinde 300 metre derinliklerde yaşayan pembe, kırmızı renkleri olan balığa barbunya balığı adı verilir. Mullidae familyasına ait balığın Latince ismi Mullus Barbatus‘tur. Barbunya balığı; kepez barbunyası, çalı barbunyası, sultan balığı, asıl barbunya gibi isimlerle de anılır.
Malzemeler
- 1 kg balık (kılçıksız fileto olarak hazırlanmış)
- 2 su bardağı un
- 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, 1 tatlı kaşığı füme paprika
- 2 yumurta
- 2 su bardağı panko ekmek kırıntısı
- 1 avuç ince kıyılmış dereotu
- 1 çay bardağı kızartmalık yağ
Yapılışı
Önce kılçıkları iyice temizlenmiş balıkları parmak şeklinde ince uzun dilimleyin. Balığı tuzlamak ve balığı en az 10 dakika bekletmek balığın etini biraz sıkılaştırır. Sonra bir tabakta un ve baharatları karıştırın. Yumurtaları ayrı bir tabakta iyice çırpın, dereotunu da farklı bir tabakta karıştırın. Balıkları önce baharatlı una bulayın üzerinde kalan fazla unu silkeleyin yumurtaya bulayın. Büyükçe bir tavada yağı ısıtılır, balıkları ısınan yağın içerisine partiler halinde, çok kalabalık olmayacak, hatta daha kesin tarif etmek için, birbirlerine değmeyecek şekilde, dış katmanları hafifçe altın rengi ile kahverengi arası bir renk alana kadar iki yüzlerini de kızartılır.
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İstavrit
Sarıkanat ya da sarıkuyruk olarak bilinen istavrit türü, yan çizgisinin uzunluğu ile karagöz istavritten ayrılmaktadır. İstavrit balığının yüzgeçleri üzerinde birer siyah benek bulunmaktadır. Hızlı yüzücü balıklar arasında kabul edilmektedirler. Sürü halinde gezmeleri ve su altında toplu hareketleri yüzeye yakın oldukları için görenlerin dikkatini çeker.
Kağıtta istavrit tarifi
- Yarım kilo istavrit
- 1 yemek kaşığı zeytin yağı
- Birer çay kaşığı tuz, pul biber
- Fırın kağıdı
Yapılışı
Balıkları temizleyip bol suda yıkadıktan sonra iyice süzdürün. Bir tepsiye yağlı kağıdı yayın ve balıkları dizin. Ayrı bir kasede yağ, tuz ve biberi karıştırıp bir fırçayla balıklara sürün. Kağıdı kenarlarından kapatıp paket yapın. 250 derecelik fırında ilk 20 dakika kapalı pişirin sonra üzerini açıp 15 dakika daha pişirin ve servis edin.
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İzmarit
İzmarit balığı ülkemizin yerli balıklarındandır. İzmarit balığının küçüğü “kancur” olarak adlandırılır. Büyükleri ise kanal izmariti olarak bilinir. Vücudu yanlamasına yassı bir haldedir ve her iki tarafta kare şeklinde iz bulunur. Boyu ortalama 15 cm civarına ulaşır. Oldukça hareketli ve dinamik bir balık türüdür. Yaz mevsimi geldiğinde sahil kenarlarına kadar çıkabilir. Eti beyaz ve oldukça lezzetli olan izmarit balığı, neredeyse 10 yıl yaşayabilir.
İzmarit balığı tarifi
- 1 kg İzmarit balığı,
- 1 su bardağı kızartma yağı,
- 1 avuç un,
- Tuz,
- Limon,
- Maydanoz.
Yapılışı
Balığı temizleyip, yıkayıp suyunu süzdürün. Yemek zamanına 20 dakika kala tuzlayıp, biberleyin. Her tarafını una bulayıp kızdırılmış yağda her tarafını pembe renkte kızartın. Kağıt yayılmış tepsiye çıkarın. Servis tabağına zevkinize göre yerleştiriniz. Limon ve maydanoz dallarıyla süsleyebilirsiniz.
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Kılıç balığı
Etleri kılçıksızdır. Sıcak ve ılık denizlerde yaşarlar. Atlas Okyanusu, Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege denizlerinde yaşarlar. Dünya üzerinde en zor avlanan balık türlerindendir.
Malzemeler
- 300 gr kılıç balığı fileto
- 2 domates
- 4 çarliston biber
- 2 limon
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı soğan
- Limon
- Roka yaprakları
Yapılışı
İri parçalar halinde doğrayın. Sebzeleri yıkayıp kurulayın. Domatesleri dörde bölün. Çarliston biberlerin tohumlarını temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayın. Limonları uzunlamasına iri dilimlere kesin. Balıketi, limon, domates ve biber sıralamasıyla şişlere dizin. Üzerlerine fırçayla zeytinyağı sürün. Izgarada pişirin. Roka yaprakları, limon ve kırmızı soğan ile servis yapın.
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Levrek
Levrek balığı, ılık ya da serin deniz sularını tercih eden beyaz etli bir balık türüdür. Tatlı su levreği ve kaya levreği yani granyöz olarak isimlendirilmiş farklı çeşitleri bulunmaktadır. Çiftlik levreği de ülkemizde yoğun olarak yetiştirilmektedir. En iyi tadı veren çeşidi deniz levrekleridir. Levrek balık türleri arasında lezzetli eti ile oldukça ünlüdür.
Malzemeler
- 1 adet levrek
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet iri domates
- 8-10 dal maydanoz
- 1 adet defne yaprağı
- Yarım limon
- 4 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
Soğan yarım ay şeklinde doğranır. Tavaya zeytinyağı konur, ısınınca soğan atılır, şeffaflaşana kadar kavrulur. Orta büyüklükteki toprak güvecin dibine kavrulan soğanın yarısı konur. Üzerine sırasıyla temizlenmiş levrek, halka doğranmışdomates, bütün maydanoz dalları, halka doğranmış limon, kalan kavrulmuş soğan ve defne yaprağı üst üste yerleştirilir. En üste tuz serpilir. Güvecin kapağı kapatılır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verilir. 40-45 dakika pişirilir.
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