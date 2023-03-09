İşte dünyanın en güzel 50 tatlısı!

Turistler bir ülkeye giderken en çok oranın yerel yemeklerini, tatlılarını merak ediyor. Tatlılar ise gidilen bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. İşte turistlerin en sevdiği tatlılar ve bu tatlıları bulabileceğiniz yerler...

Baklava, Türkiye