Kakaolu kurabiyenizi muhteşem yapacak sırlar

Kurabiyelerin daha henüz fırından çıkmadan evin içine dağılan muhteşem kokusu, mutluluk vermeye yeter. Muhteşem kakaolu kurabiye yapmak için birkaç küçük ipucumuz var.

* Kullandığımız kakao, lezzetin anahtarıdır. Bitter kakao ya da beyaz kakao kullanarak kurabiye kavanozlarını renklendirebiliriz. İyi bir kakao kullanmaya özen gösterin. Ayrıca kakaoyu fazla koyarsanız tadının acımsı olabileceğini unutmayın.

* Kurabiye yaparken kuru malzemeleri (un, şeker, kabartma tozu, vanilin vs) ayrı bir kapta karıştırırsanız hamuru daha kolay yapabilirsiniz. Kakaoyu bu karışıma en son eklemelisiniz.

* Tereyağını önceden dolaptan çıkarıp oda sıcaklığında iyice eridikten sonra kurabiye yapmaya başlayın. Böylece hamuru yoğururken daha kolay dağılır. Tereyağı ile sıvı yağı eşit kullanarak lezzetini artırabilirsiniz.

* Kurabiyeleri fırında pişirirken, almaya yakın üzerine damla çikolata parçalarını ekleyip yeniden fırına vererek 5-10 dakika erimelerini bekleyebilirsiniz. Böylece çikolatalar kurabiyenin üzerinde son derece lezzetli görünecektir.

* Parça çikolatalı kurabiyeyi soğumadan, hafif sıcakken servis edin, böylece çikolatalar ağzınızda dağılacaktır.

* Kurabiyeler oda sıcaklığında en fazla 2-3 gün dayanır. Ancak soğuduktan hemen sonra buzluğa koyarsanız 3 ay bekleyebilir. Buzluktan çıkardığınız kurabiyeleri çıkartıp oda sıcaklığına geri geldikten sonra önceden ısıtılmış fırında 10 dakika tutun, taptaze olurlar.