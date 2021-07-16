Kakaolu kurabiyenizi muhteşem yapacak sırlar

Kurabiyelerin daha henüz fırından çıkmadan evin içine dağılan muhteşem kokusu, mutluluk vermeye yeter. Muhteşem kakaolu kurabiye yapmak için birkaç küçük ipucumuz var.
* Kullandığımız kakao, lezzetin anahtarıdır. Bitter kakao ya da beyaz kakao kullanarak kurabiye kavanozlarını renklendirebiliriz. İyi bir kakao kullanmaya özen gösterin. Ayrıca kakaoyu fazla koyarsanız tadının acımsı olabileceğini unutmayın.
* Kurabiye yaparken kuru malzemeleri (un, şeker, kabartma tozu, vanilin vs) ayrı bir kapta karıştırırsanız hamuru daha kolay yapabilirsiniz. Kakaoyu bu karışıma en son eklemelisiniz.
* Tereyağını önceden dolaptan çıkarıp oda sıcaklığında iyice eridikten sonra kurabiye yapmaya başlayın. Böylece hamuru yoğururken daha kolay dağılır. Tereyağı ile sıvı yağı eşit kullanarak lezzetini artırabilirsiniz.
* Kurabiyeleri fırında pişirirken, almaya yakın üzerine damla çikolata parçalarını ekleyip yeniden fırına vererek 5-10 dakika erimelerini bekleyebilirsiniz. Böylece çikolatalar kurabiyenin üzerinde son derece lezzetli görünecektir.
* Parça çikolatalı kurabiyeyi soğumadan, hafif sıcakken servis edin, böylece çikolatalar ağzınızda dağılacaktır.
* Kurabiyeler oda sıcaklığında en fazla 2-3 gün dayanır. Ancak soğuduktan hemen sonra buzluğa koyarsanız 3 ay bekleyebilir. Buzluktan çıkardığınız kurabiyeleri çıkartıp oda sıcaklığına geri geldikten sonra önceden ısıtılmış fırında 10 dakika tutun, taptaze olurlar.
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Kakaolu çikolatalı kurabiye tarifi
Malzemeler: 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 tutam tuz, ¾ su bardağı kakao, 1 dilim oda sıcaklığında erimiş tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 2 yumurta, 1 paket vanilin, 1 su bardağı çikolata parçaları, ayrıca üzeri için 1 su bardağı çikolata parçaları.
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Nasıl yapılır? Fırını önceden 175 derecede ısıtın. Orta boy bir kapta un, kabartma tozu, deniz tuzu ve kakaoyu karıştırın. Ayrı bir kapta tereyağı ve sıvı yağ ile şekeri pürüzsüz bir karışım elde edecek şekilde karıştırın. Yumurtaları birer birer ekleyin. Vanilini de ekleyip karıştırın. İki karışımı birleştirin ve hamur kıvamını elde ettikten sonra çikolata parçalarını ekleyip iyice dağıtın. Hamurdan dilediğiniz büyüklükte parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt üzerine dizin. Kurabiyeleri 8-10 dakika fırında pişirdikten sonra çıkarın, ayırdığınız çikolata parçalarını kurabiyelerin üzerlerine dizin ve yeniden fırına verin. Çikolatalar eriyince çıkartın ve ılık olarak servis edin.
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