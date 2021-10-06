Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla gerçekleştirilen “Gelecek Turizmde” programı kapsamında Köyceğiz Aromaterapi turlarının yeni rotası olan Köyceğiz'i ziyaret ettik.

Köyceğiz’in en önemli özelliği dünyada sadece burada görebileceğiniz sığla ormanlarına evsahipliği yapması. Köyceğiz, aromatik bitkiler açısından zengin bir bölge olmakla beraber, yağı kozmetik sektöründe kullanılan sığla ağaçlarından oluşmuş harika bir ormana sahip…

Şimdi gelelim yazımıza konu olan sılcan otuna… Sılcan, sığla ağaçlarının diplerinde yetişen zambakgillerden bir çalı bitkisi. Sılcan kavurması, yöre halkının sofrasında sıklıkla yer alan, misafirlerine ikram ettikleri bir yemek. Ben bayıldım. Tarifini paylaşayım, siz de bayılın.

SILCAN KAVURMA

MALZEMELER

1 bağ sılcan

1 küçük soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sarımsaklı yoğurt

Kızarmış kuru biber (benim alternatifim, tereyağında kavrulmuş pastırma)

NASIL YAPILIR?

Otları yıkadıktan sonra, odunsu kısımlarını ayıklayıp eşit uzunlukta doğruyoruz.

Piyazlık doğradığımız soğan ile beraber zeytinyağında önce yüksek, sonra kısık ateşte yumuşayana kadar kavuruyoruz.

Tuzunu ve biberini ekledikten sonra soğuması için kenara alıyoruz.

Tercih ettiğimiz miktarda sarımsaklı yoğurdu sılcan kavurmasının üzerine döküyoruz.

Köyceğiz’de yediğim sılcan kavurmanın üstünde, yağda kızartılmış, kurutulmuş, kırmızı biber vardı ve nefisti… Ağzımızda köpük gibi dağılıyordu. Ben ufak bir değişiklik yaparak, yoğurdun üstüne tereyağda kavrulmuş ince kıyılmış pastırma ile sunum yaptım. Tercih sizin. Afiyet olsun.

Aromaterapi turlarının yeni rotası: Köyceğiz

KÖYCEĞİZ USULÜ ZERDE

Düğünlerde, sünnet törenlerinde, bebek mevlütlerinde, cenaze evlerinde ikram edilmesi adet olan zerdeye uzun zamandır rastlamamıştım. Köyceğiz ziyaretimizde Aromatik Bitkiler Evinde ikram edilen zerdenin içinde ise, zerdeyi Egeli yapan limon yaprağı ve damla sakızı vardı.

Temelde pirinç, şeker, su ve nişasta ile hazırlanan tatlıya, sarı rengini veren safrandır. Ancak safran yerine, sıklıkla zerdeçal kullanılır. Süslemek için ise kuş üzümü...

Yaşadığımız bölgeye göre geleneksel lezzetlerimiz ufak farklılıklar gösterebilir. Kimi yerde tatlıya gülsuyu eklenirken, kimi yerde vanilya eklenir, bazıları safran tercih ederken, bazıları zerdeçal…

Bana çocuk olduğum zamanları hatırlatan zerdenin tarifi;

MALZEMELER

5 lt su

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 kilo pirinç

1 kilo şeker

Damla sakızı

Limon yaprağı

NASIL YAPILIR?