Mor renkli yiyecekler ne derece sağlıklı?

Rengârenk şekerlemelerin, capcanlı tonlarıyla nostaljik atıştırmalıkların yanında, doğal olarak parlak renklere sahip olan yiyecekleri de es geçmemek lazım. Turuncu havuçlar, kıpkırmızı domatesler – ve bir de mor sebzeler ve meyveler. Topraktan mosmor çıkan bu besinler üstelik çok da sağlıklılar. Nedir peki bunları bu kadar özel kılan; özellikle de sağlıksal açıdan?

Bazı besinler neden mor renkteler?

Mor patatesten patlıcana; doğada yapısı gereği mor renkli olan birçok besin bulunuyor. Bunlara mor rengini veren, antosiyanin adındaki pigmentin varlığı. Bu pigment, kırmızı, mor ve mavi başta olmak üzere birden çok rengin kaynağı olarak görülüyor. Antosiyanin, yapraklı bitkilerden tropik meyvelere, birçok farklı meyve sebze türünde bulunabiliyor. Hatta bazı yenebilir çiçek cinslerinde bile var!

Ayrıca bu yiyeceklerdeki antosiyanin, çevresel faktörlere bağlı olmak üzere – asiditede, ışıkta ya da ısıda değişimler gibi – kararlılığı değişebiliyor. Örneğin asiditesi düşük ortamlarda kırmızı bir ton alırken, asit oranı yüksek yerlerde mavimtırak bir renge dönüşebiliyor.

Mor renkli bu besinler, yüzyıllardır, ilaç olarak tüketilmiş, farklı farklı tariflere dahil edilmiştir. Bazıları, günümüzde dahi, sağlıksal açıdan potansiyel faydalarıyla hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

Mor gıda boyası?

Marketler, mor çeşitler de dahil olmak üzere, rengarenk ürünlerle dolu. Ancak bu gıdaların bazıları, içeriklerindeki gıda boyaları yüzünden biraz ekstra renkli görünüyorlar. Mor renk söz konusu olduğunda, antosiyanin boya üretiminde kullanılabiliyor. Antosiyaninden üretilen mor gıda boyaları, an itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde, Avustralya ve Yeni Zelanda’da onaylanmış durumda. ABD’de ise gıdaları mora boyamak için genelde üzüm suyu ya da üzümün kabuğu kullanılıyor.

Denemeye değer mor meyveler

Mor deyince biraz kulağa egzotik geliyor gibi; ancak hiç bu şekilde düşünmeyin, çünkü mor besinler tahmin ettiğinizden çok daha yaygınlıkla tüketiliyor. Beslenme düzeninize daha çok çeşitte mor besin eklemek niyetindeyseniz eğer, şu meyveleri en yakın markette aramaya başlayabilirsiniz:

Böğürtlen

Erik

İncir

Acai üzümü

Ejder meyvesi

Siyah frenküzümü

Kara mürver meyvesi

Yabanmersini

Mor meyvelerle tatlılarınızı ve içeceklerinizi bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz.

Denemeye değer mor sebzeler

Mor renkli sebzeler lezzetli ve besleyici olmakla kalmıyor, ayrıca ev yapımı mis gibi yemeklerinizi capcanlı bir hale getirerek misafirlerinizin iştahını açıyor. Mor meyvelerin bazılarını bulmak biraz zor olabilir; organik marketler gibi daha spesifik seçeneklerle şansınızı bir deneyin.

Mor lahana

Mor soğan

Patlıcan

Mor havuç

Mor patates

Mor tatlı patates

Pancar

Mor karnabahar

Mor kuşkonmaz

Mor ya da mavi mısır

Alabaş

Kırmızı marul

Mor besinleri tüketmenin sağlığa faydaları

Mora boyanmış şekerlemeler, çikolatalar, cipseler vs. bir yana, doğası gereği mor renginde olan besinler, sağlık açısından sayısız faydalarıyla sofraların baş tacı olmalı. Yapılan araştırmalara göre, özellikle de yukarıda bahsi geçen antosiyaninin insan bedeni üzerinde pozitif etkileri var.

Birçok meyve ve sebzede olduğu gibi, mor besinler de vitamin ve mineraller açısından son derece zenginler. Örneğin böğürtlende bolca A, C ve K vitaminleri, folik asit, potasyum ve manganez bulunuyor. Benzer şekilde, mor tatlı patates de zengin bir potasyum ve C vitamini kaynağı. Mor karnabahar ve mor lahanadaki zengin lif içeriği ise sindirim sağlığı açısından olmazsa olmazlardan.

Ayrıca mor besinlerdeki bu antosiyanin bileşeni, antioksidan olarak kabul görüyor; yani hücreleri hasarlara karşı koruma görevini üstleniyor. Dahası, mor besinlerin, yüksek yağ içerikli diyet uygulayan kişilere faydasının dokunabildiği düşünülüyor. Örneğin yakın zamanda Tahran Shahid Beheshti Tıp Fakültesinde yapılan bir araştırmaya göre, kırmızı/mor besin tüketimi ile düşük kilo ve yağ oranı arasında bir ilişki var. Ancak bunların bilimsel açıdan kati bir şekilde kabul görmeleri için daha fazla çalışmanın yapılması gerekiyor.

Özetle, tabiatı gereği mor renge sahip besinlerin, beraberinde insan bedeni üzerinde olumlu etkileri getirdiklerine dair iddialar sayısız. Zaten, birçok meyve ve sebzede olduğu gibi, bunlar da besleyici maddeler ve mineraller açısından son derece zengin kaynaklar. Ancak unutmayın ki market raflarındaki mora boyanmış sayısız abur cubur, dengeli bir beslenme düzeninin parçası değil.