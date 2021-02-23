Sabah saatlerinde kahvaltı yapmak isteyenler, yöresel lezzet 'Tokat Yağlısı'nı yapan fırınlarda kuyruk oluşturuyor. Kentte baba mesleği fırıncılığı sürdüren Mehmet Çökeliğinoğlu, "Tokat yağlısı kentin geleneksel kahvaltısıdır. İnsanlarımızın hemen hemen her gün yediği vazgeçilmez bir lezzetidir. Çökelekli, pastırmalı, sucuklu ve kıymalı olarak değişik çeşitlerini yapıyoruz. Sabah kahvaltıda yağlı bir tutkudur" dedi.

Tokat'ta sadece şehir merkezinde taş fırınlarda pişirilerek halka sunulan ve sabah kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında yer alan 'Tokat Yağlısı' sofraları süslüyor. Kent merkezinde 100 yılı aşkın bir süredir yapılan yağlı, yıllar içinde kahvaltı kültürü haline geldi. Sabahın erken saatlerinde iş arkadaşları ve ailesi ile kahvaltı yapmak isteyenler yağlı yapan fırınların önünde kuyruk oluşturuyor.

'KAHVALTIDA YAĞLI BİR TUTKUDUR'

Kentte baba mesleği fırıncılığı sürdüren Mehmet Çökeliğinoğlu, "Tokat yağlısı Tokat'ın geleneksel kahvaltısıdır. İnsanlarımızın hemen hemen her gün yediği, vazgeçilmez bir lezzetidir. Çökelekli, pastırmalı, sucuklu ve kıymalı olarak değişik çeşitlerini yapıyoruz. Genelde 3-4 kişi, esnaflarımızın bir araya gelerek yaptığı kahvaltılarda mutlaka yer alıyor. Hemen hemen her gün yiyenler var. Sabah kahvaltısıyla genelde herkesin kahvaltıda yediği tek şey diyebilirim. Şehir dışından da sipariş alıyoruz. Kargo ile her ile gönderiyoruz. Kesinlikle kimseyi de mağdur etmiyoruz. Bu hasreti, özlemi çekenlere yardımcı olup, bulundukları yerde de yemelerini sağlıyoruz. Yağlı kültüründe, zengin-fakir ayrımı yok. Zengini de fakiri de olsa bu yağlıyı kesinlikle yiyor. Sabah kahvaltıda yağlı bir tutkudur" diye konuştu.

'KENDİMİZİ BİLDİK BİLELİ YİYORUZ'

İş yerinde çalışanları ile kahvaltı yapan Kemal Özdilek mutlaka yağlı aldıklarını belirterek, "Tokatımızın meşhur yağlısı. Özellikle Tokat merkeze ait hepimizin sabah kültürü olan yağlıyı dostlarımızla beraber paylaşıyoruz. Ben 50 yaşındayım, kendimi bildim bileli böyle bir kültürümüz vardır. Özellikle hafta sonları ailecek bir araya gelinen ortamlarda sabah babanın birincil işi yağlıyı fırından alıp getirip, kahvaltı saatinde hazır etmektir. Bir de şöyle bir şey vardır, hafta sonları insanlar biraz daha uykuya önem verirler ama uykuyu da bozan, çocukların özellikle uyurken yanlarına getirerek kokusunu almaları ile alakalı böyle bir güzelliği de var. Tokat yağlısının bir özelliği var, değil 81 ilde, Tokat'ın ilçelerinde dahil olmayan bir ürün" diye konuştu