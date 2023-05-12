Topraksız tarımla serada yetişen mavi yemiş hasadı başladı

Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim merkezi Antalya'da domates, salatalık, patlıcan, biber ve kabak gibi ürünlerin yanında son dönemde topraksız tarımla mavi yemiş üretimi de gerçekleştiriliyor. Blueberry ve yaban mersini olarak da bilinen ürün, bu yıl ilk kez kadınların girişimiyle sera içinde yetiştirilmeye başlandı. Her ay üretim yapılması hedeflenen ürünün hasadı sabahın erken saatlerinden itibaren seraya giren kadınlar tarafından yapılıyor. Saksılardan tek tek toplanan ve Avrupa'ya da ihraç edilmeye başlanan mavi yemişlerin 125 gramının 45 liradan alıcı bulduğu belirtiliyor
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Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim merkezi Antalya'da domates, salatalık, patlıcan, biber ve kabak gibi ürünlerin yanında son dönemde topraksız tarımla mavi yemiş üretimi de ön plana çıkmaya başladı.
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İHA'nın haberine göre, bluberry ve yaban mersini adlarıyla da bilinen mavi yemiş, bu yıl ilk kez sera içinde yetiştirilmeye başlandı. Her ay üretim yapılması hedeflenen ürün Avrupa ülkelerine de ihraç edilmeye başlandı.
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Yüksek Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, "Dünya'da blueberry olarak bilinen mavi yemiş üretimi yapmaktayız. Bizim bahçemizde bulunan bitkiler, İspanya'dan getirttiğimiz fidanlardır. Bu yüzden oldukça kaliteli verimler almaktayız. Tabii ki de doğru üretimle. Tüm bitkilerimiz açık alandaydı, bu sene bir kısmını örtü altına aldık. Bu sayede üretim periyodunu biraz daha öne çekmiş olduk. Yine verimimiz de artış oldu. Ülkemizde yaklaşık 9 aylık bir üretim periyodu mevcuttur. İlerleyen zamanlarda yılın hemen hemen her ayında üretim yapma potansiyeline sahibiz. Üretmiş olduğumuz mavi yemişler artık ihraç edilen ürünler arasında yer almakta" dedi.
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Avrupa ülkelerine ürün gönderildiğini kaydeden Ayfer Hız, "Bizim kendi ürünlerimiz daha lezzetli daha iri, kalibresi daha yüksek. Ömrü daha uzun olmakta. Çünkü bizim nakliye süremiz kısa. Hasatın aynı gün içinde amblajını yapıyoruz, aynı gün içinde paketlenerek marketlere ya da müşterilere ulaşmış oluyor. Biz örtü altı üretime şubat ayı son haftasında başlıyoruz. Önümüzdeki yıl bu süreç daha da öne çekilecektir. Açık alanda bu süreç temmuz ayına kadar sürecektir" diye konuştu.
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Mavi yemişlerin eldiven ve iki parmak tekniğiyle hijyenik bir şekilde toplandığına dikkat çeken Ayfer Hız, "Özenle hanımların toplamış olduğu ürünler, paketlenip aynı günde tüketiciye ulaşmış oluyor. Bahçemizde 27 dekar alan içinde yaklaşık 9 bine yakın saksımız mevcut. Saksı başı 4-4.5 kilogram ürün beklemekteyiz. Marketlerde 125 gramı 43 ile 45 lira arasında satılıyor" şeklinde konuştu.
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