Dubai'de bin bir gece masalı

İlk önce müziği kapatmalısınız çünkü yol boyunca sessizliğin en tepe noktasındasınız. Sadece rüzgar ve aracınızın kum üzerinde akıp giden sesi var artık. Rüya için kısa gerçek için uzun bir yolculuk bu kamp alanına varış süresi. İnişli çıkışlı kıvrımlı yumuşacık bir yolculuk bu. Kamp alanına geldiğiniz de artık başka bir rüyadasınız, sol köşede “ud” çalan adamın müziğine takılıyorsunuz, yanınıza yaklaşan bir başkası size altına uzanıp takılacağınız tenteyi gösteriyor. Birkaç tente ve rahat koltuklar minderler arasından geçerek uzanıyorum mindere. Birlikte gittiğim arkadaşlarım ve kızımın yanı başımdaki konuşmalarını duymuyorum, dedim ya bir rüyada kendimle baş başayız sanki. Öylece kum tepelerinin gökyüzüyle buluştuğu noktaya bakıyorum. Sıcak bir rüzgar var, biraz tentenin rüzgarla birlikte yarattığı usul ses ve yüzüme ara ara vuran güneş ışığı. Nara Kamptayım…

Her gezginin hayali olsa gerek şöyle dört başı mamur bir “Bin bir Gece Masalı” deneyimi... Daha küçük bir çocukken büyüleyici Arap masalları ile tohumları atılan hayallerimiz, en azından bizim nesil için, Alaaddin animasyonları ve oryantal Hollywood sahneleriyle filizlendi. Yakıcı güneşin, kavurucu kumların, güçlü yol arkadaşı develerin, milyonlarca yıldızlı gece göklerinin

mekanı Arap çöllerinde bir gece, hiç değilse bir gün batımı geçirmenin fikri bile beni olduğu kadar sizi de heyecanlandırıyorsa, doğru yerdesiniz. Çünkü sizi egzotik çöl deneyiminin en büyüleyici olduğu yerlerden birine, Nara’ya götüreceğim...

Dubai’ye yalnızca 30-40 dakika uzaklıktaki Nara Kampı, BAE’nin doğal çöl yaşamını ve tehlike altındaki türleri korumak amacıyla kurulan ilk doğa parkı olan Dubai Çöl Koruma Alanı içerisinde yer alıyor. Bu da demek oluyor ki, bu muhteşem çöl macerasında bir ceylan ailesi veya Arap antilobu ile karşı karşıya kalma şansınız bile var; yani bir nevi safari gibi de görebilirsiniz. Tamamıyla ekolojik bir kamp olarak tasarlanan Nara’da kullanılan tüm ürün ve malzemeler geri dönüşüme uygun ve “fair trade” çerçevesinde, seçiliyor. Ve elbette sadece güneş enerjisinden yararlanılıyor.

Ancak bu dediğim sizi yanıltmasın; Nara’da beklemeniz gereken başlı başına lüks bir deneyim. Eski bir bankacı olan Stephanie Danial, mesleğinden bıkıp çöl aşkını daha fazla dizginleyemeyeceğine karar verince kendini Sahra’nın ortasında bulmuş. Ve tahminimce expat nüfusunun bu denli yoğun olduğu bir bölgede, beyninin finansçı kısımları bir anda ışıl ışıl parlamış olmalı; zira bu girişimin sonucunda ortaya çıkan deneyim tam anlamıyla lüks bir Arap masalı...

Ben Nara’ya özel aracımla geldim, ancak dileyenler için kampın şoför servisi de bulunuyor. Evinizden veya otelinizden özel araçla alınarak buraya gelebilirsiniz.

Nara Camping; Çöl Kaçamağı, Sonara Camp ve Nara on the Go adlı üç farklı hizmet sunuyor. Bu hizmetlerden istediğinizi seçebilir, dahası sunulan paketler içinden kendi tercihlerinizi de oluşturabilirsiniz. Seçenekler gerçek anlamıyla sınırsıza yakın... İster tek başınıza büyüleyici gece göğü altında kamp yapın, ister sevgilinizle happy hour eşliğinde bir gün batımına tanıklık edin, dilerseniz dostlarınızla keyifli bir hafta sonu brunch’ının ya da çocuklarınızla astronomi ve akrobasi aktivitelerinin tadını çıkartın... Hatta isteyenler için meditasyon ve yoga gibi çeşitli wellness etkinlikleri de kampta sunulan seçenekler arasında... Hala yetmez diyorsanız, pek çok başarılı yerel müzisyenin burada kurulan sahneye çıkıp konserler verdiğini ve gecelerin

tam bir parti havasında geçtiğini belirtmeliyim.

Nara’da eşsiz Sahra deneyimi yaşamak için ideal olan elbette tam bir hafta sonunu burada geçirmek... Çölün gündüzü kadar gecesi de muazzam olduğu için bu deneyimi kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Üstelik Nara’da konaklama da başlı başına yaşanması gereken bir deneyim sunuyor. Lüks bedevi çadırlarında kendinizi Arap prensi veya prensesi gibi hissetmemeniz için hiç bir neden yok. Kampta iki farklı çadır tipi sunuluyor. 24 ve 32 metrekarelik bu çadırların her biri özel ve maksimum

dörder kişilik konaklama imkanı sunuyor. Unutmadan, çadır rezervasyonları yalnızca akşam yemeği hizmeti alacak konuklar için ayrılmış, ama zaten buraya kadar gelmişken bu eşsiz deneyimi bir o kadar eşsiz bir akşam yemeğiyle taçlandırmamak olmaz...

Çölün ortasında en fazla ne kadar seçenek olabilir diye düşünenlere cevabı hemen veriyorum: en az beş yıldızlı bir otel menüsündeki kadar! Yöreye özgü Wagyu bifteğinden kuzu tajine, Japon füzyon mutfağından Tex Mex menüsüne, İtalyan lezzetlerinden oryantal tatlara kadar bu kampta yok yok! Tabii özellikle barbekü deneyimini es geçmemenizi öneririm.

Bu kampta her şey planlı, o nedenle dersinizi iyi çalışmanız ve gelmeden önce hangi aktivitelere katılacağınıza karar vermiş olmanız gerekiyor. Kampın ziyaretçi etkinlik ve akış planı buna göre yapılıyor. Ateş gösterisi, teleskoplarla yıldızların keşfi, profesyonel müzisyenler ile perküsyon şovu, özel rehberli kültür turu, deve gezisi, şahin gösterisi, kum kayağı, okçuluk,

voleybol, çöl safarisi bu aktivitelerden bazıları...

Özel günler ve kutlamalar için de harika bir seçenek bence Nara... Çocuğunuzun doğum günü veya butik bir düğün daveti için inanılmaz bir alternatif olabilir burası... Doğum günü etkinlik seçenekleri yıldızların altında sinema keyfinden sihirbaz şovlarına, masal anlatılarından pijama partilerine uzanıyor. Yani yeterince para harcamayı göze alırsanız karşılaşacağınız tek limit

hayal gücünüz olabilir...

Nara’ya gelmek için ajandanıza not etmeniz gereken günler Perşembe, Cuma ve Cumartesi... Yani Arap takvimi için hafta sonları... Kamp minimum 12, maksimum 36 kişilik gruplara hizmet veriyor; yani bu deneyimi garantilemek istiyorsanız arkadaş grubunuzu şimdiden toplamaya başlamalısınız.

Bir başka festival

Yine geçen hafta bir başka çöl deneyimindeydim. Ras Al Khaimah Emirliğinde Marjan Adasında deniz ile çölün birleştiği yerde bir etkinlikte uzun zamandır pandemi etkisiyle hasret kaldığımız performanslardan birini izledim. Ünlü DjJ’ler Jamie Jones ve Bedouin sahne aldığı gece tabi ki pandemi kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı, çöl kumu üzerinde bir birinden uzak localara limitli davetli yapılan etkinliğin ev sahipliğini Bulldozer grubun sahibi Evgeny Kuzin ve Nara Camp ortak organizasyonuydu. Bu etkinlik pandemi sonrası yapılacak etkinlik kuralları ve görgüsü ile ilgili pek çok fikir verdi.