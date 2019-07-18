Tatil planı denince akla ilk olarak beş yıldızlı oteller veya turlar geliyor. Ancak şehirleşmenin artmasıyla pek çoğumuz artık kalabalıktan uzak yerlerde tatil yapmayı tercih ediyor. Hal böyle olunca da kamp kültürü giderek yaygınlaşıyor. Özellikle de gençler arasında… Son yıllarda popülerliği giderek artan kamp kültürü, beş yıldızlı otellere veya turlara nazaran daha uygun fiyatlı olmasının yanında, doğa ile iç içe olma fırsatı sunuyor.

Türkiye de tam bir kamp cenneti… Havası, denizi, güneşi ve doğasıyla oldukça şanslı bir yerde yaşadığımızın kanıtı. Doğal ve tarihi güzellikleriyle, bakir koylarıyla benzersiz olan ülkemizin kıyıda kalmış, duyulmamış yerlerini keşfe çıkmak istiyorsanız yanınıza almanız gereken çok fazla eşya yok!

Üstelik kamp alanlarının kiraları otellere nazaran daha uygun fiyatlı... Günlük 25-30 TL'ye çadır kurmak için alan kiralayabilirsiniz. Eğer çadırınız yoksa biraz daha fazla ücret ödeyerek çadır da kiralayabilirsiniz.

Kamp yaparken yanınıza alacağınız malzemeler ise mevsime göre değişiklik gösteriyor.

SIRT ÇANTANIZIN İYİ OLMASINA DİKKAT EDİN

Kamp yaparken konfordan ödün vermemek ve sıkıntı yaşamamak için ilk olarak su geçirmeyen, kolay kolay yırtılmayacak, hem de ne kadar ağır olursa olsun belinizi ağrıtmayacak bir sırt çantasına ihtiyacınız var. Nasıl ki kaplumbağalar evlerini sırtında taşıyorsa kampçıların sırt çantası da çadır ve diğer tüm malzemelerini taşıdıkları evleri gibi.

Tabii sırt çantası seçiminde kamp yapacağınız gün sayısını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer iki-üç günlük bir kamp yapacaksanız 50 litrelik çantalar işinizi görecektir. Ancak bir haftadan uzun süreli tatillerde 60 litre ve yukarısına bakmanızda fayda var. Tabii en önemlisi kendinizi sakatlamamanız adına vücut ağırlığınıza ve boyunuza göre kamp çantası seçimi yapmak.

Decathlon'da 10 litrelik sırt çantaları 20 TL, 20 litrelik sırt çantaları 40 TL, 30 litrelik sırt çantaları 340 TL, 40 litrelik sırt çantaları 200 TL, 50 litrelik sırt çantaları 220 TL, 60 litrelik sırt çantaları 285 TL, 70 litrelik sırt çantaları 350 TL'den başlıyor. Ancak fiyatlar çantanın hacmine ve kalitesine göre artış gösteriyor. Örneğin 18 TL'ye de 650 TL'ye de çanta bulmak mümkün. The North Face de ise fiyatlar biraz daha artış gösteriyor. Sırt çantaları markada, 260 TL'den başlayıp 1.600 TL'ye kadar yükseliyor. Daha hafif olduğu için konfor ve daha iyi dengede durmayı vadeden kamp çantaları ayrıca nefes alıyor. Çantaya iyi bir bütçe ayırdıysanız, Deuter ve Vaude markalarına da bakabilirsiniz. Yürüyüş yaparken ellerinizin serbest kalabilmesi için yanınıza ufak bir bel çantası da alabilirsiniz.

HANGİ AMAÇLA ÇADIR SATIN ALACAKSINIZ?

Çadır da konforlu bir kampın olmazsa olmazlarından. Kamp çadırı fiyatları boyut, ağırlık, iklimsel koşullar, tasarım ve kurulum kolaylığına göre farklılık gösteriyor.

Mevsimine göre çadır seçimi dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri. Örneğin 3 mevsim çadırlar, ağırlıklı olarak yaz aylarında olmak üzere ilkbahar sonlarında ve sonbahar başlarında kullanılabilir. 4 mevsim çadırları ise sert kış olmadığı sürece her mevsim kullanabilirsiniz. 5 mevsim çadırları ise en zorlayıcı hava koşullarında dahi tercih edebilirsiniz.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur ise çadırın hava alması. Çok ufak bir alanda uyunduğu için çadırda bulunduğunuz zaman diliminde rahat nefes alamayabilirsiniz. Ayrıca hava almayan çadırlarda kötü koku oluşabilir. Bu nedenle çadırın kumaşının kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz.

SU GEÇİRMEZ OLMASI ŞART

Yaz aylarında kamp yapsanız dahi bir anda yağmur bastırabilir. Bu nedenle çadırın su geçirmemesi gerekiyor. Ayrıca satın alacağınız çadırın fırtınalara karşı da dirençli olmasında fayda var. Kamp çadırının kurulum kolaylığı, boyutu ve ağırlığı da oldukça önem taşıyor. Eğer araba ile seyahat edecekseniz daha büyük ve ağır bir çadır tercih edebilirsiniz. Ancak motosikletle veya yürüyerek yolculuk yapacaksanız ufak ve hafif malzemeden yapılan çadırlara göz atmalısınız.

Elbette 100 küsür TL'ye uygun fiyatlı kamp çadırı temin edebilirsiniz. Ancak bu tarz çadırlar yalnızca günü kurtarmaya yönelik. Güneşli havalarda sizi oldukça zorlayabilir ve içerisinde nefes almak güçleşebilir.

Çadırda kalite arttıkça fiyat da artıyor. Eğer uzun süreli kamp yaparım diyorsanız bütçeyi biraz daha yukarıda tutmanızda fayda var. Decathlon'da çadırlar 150 TL'den başlıyor. Boyutuna göre fiyatlar 2.100 TL'ye göre yükseliyor. Ferrino Colle Sud marka çadırlar her hava koşuluna karşı dayanıklı… Fiyatları ise 20 bin TL bandında seyrediyor.

Salewa çadır fiyatları da 2 ila 3 bin TL arasında değişiyor. Eğer daha uygun fiyatlı bir çadır arıyorsanız Husky makasının çadır fiyatları 250 TL'den başlıyor. 500-600 TL'ye ise 4 mevsim kullanabileceğiniz Makalu marka çadır temin edebilirsiniz. Yine bütçeniz ortalama 500 TL ise Evolite markasına göz atabilirsiniz.

MEVSİME GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Kamp malzemelerinizi elbette mevsime göre hazırlamanız gerekiyor. Termal iç giyim, uyku tulumu, soğuğa dayanıklı ayakkabı ve mont kış kamplarının olmazsa olmazı. Hava çok sıcaksa mat veya şişme yatak ile uyuyabilirsiniz. Tabii böyle havalarda yanınıza güneş kremi almayı da ihmal etmeyin.

Onun haricinde lamba ve telefonsuz yapamayanlardansanız power bank işinizi kolaylaştıracaktır. Yiyecek- içecek işlerinizi halletmek için termos, çatal, kaşık, küçük bir tava, çakı, hemen bozulmayan yiyecekler, minik bir tüp alabilirsiniz. Yine mevsime bağlı olarak soğutucu bir çantanın yanınızda olmasını isteyebilirsiniz.

Temizlik için çantanıza havlu, sabun ıslak mendil, kağıt mendil atmanız gerektiğini hatırlatalım.

Ayrıca sivrisinekler için koruyucu ya da ısırıldıysanız kaşıntıyı önleyici krem ve ilk yardım çantasını mutlaka yanınızda bulundurun. Önemli bir uyarıda bulunmak gerekirse güzel görünen meyve ve mantarları sakın tüketmeyin. Çünkü zehirli olma ihtimalleri kuvvetle muhtemel.

Son olarak kamp yaptığınız alanda sadece ayak iziniz kalmalı. Mümkünse ateş yakmamaya çalışın. Yakacaksanız da yangın çıkmaması adına çadırdan uzakta yakın. Yanınıza mutlaka bolca çöp poşedi alıp poşetleri alanda bırakmak yerine çöp kutusuna taşıyın.

Hazırlıklar tamamsa sıra geldi Türkiye’de kamp yapabileceğiniz yerlere…

AKYAKA - MUĞLA

Arkanızda yemyeşil dağlar, önünüzde masmavi bir deniz... El değmemiş doğasıyla adeta cennetten bir köşe olan Akyaka huzur dolu tatillerin bir numaralı adresi... Muğla’da kamp yapılacak yerler arasında bulunan Akyaka deniz ve orman kampı yapmak isteyenler için pek çok alternatif sunuyor. Bölgede pek çok kamp tesisi var. Ancak tesisler içerisinde en popüler olanı Akyaka Orman Kampı… Kamp alanı hem ormanın içinde hem de merkezi… Tesiste kamp yeri kiralama ücreti kişi başı 45 TL. Mini buzdolabı, masa veya sandalye kullanımı için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Tabii dilerseniz Akyaka'da serin suyuyla ferahlayacağınız Azmak Nehri'ne, ormanın derinliklerine ya da deniz kenarına kamp atabilirsiniz.

KABAK KOYU, FETHİYE – MUĞLA

Son yıllarda özellikle gençler arasında popüler olan Kabak Koyu yüksek tepeleri ve masmavi denizi ile etkisi altına alıyor. Bölgede çeşitli kamp alanları mevcut. Her yere kamp yapmak tabii ki de yasak. Dilerseniz bungalovlarda da kalabilirsiniz. Ulaşımı biraz zorlayıcı olan koya gitmek için Fethiye’nin merkezinden kalkan Faralya minibüslerine binmeniz gerekiyor. Son durakta indikten sonra yarım saatlik bir yürüyüş yapmanız, traktör veya taksiye binmeniz gerekiyor. Koyda yer alan Kabak Valley'de çadırı olan misafirler günlük 100 TL'ye, kamp alanını kiralayabiliyor. Gölgelik, müzik ve yemek de tesis tarafından sunuluyor. Çadırsız misafirler ise kişi başı 125 TL ödeyerek 2 veya 3 kişilik çadırlarda konaklayabiliyor.

BORÇKA, KARAGÖL – ARTVİN

Artvin merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Türkiye’de görüp görebileceğiniz en yeşil alanlardan biri… Alana ulaşmadan önce virajlı yollarda durup durup manzaraya bakmak isteyebilirsiniz. Gölün etrafında kamp yapmak tabii ki yasak. Kamp atmak için ayrılan bölgelere çadırınızı kurmanız gerekiyor. Giriş ise ücretli. Kamp alanı kiralamanın bedeli günlük 29 TL. Alanda musluk, tuvalet, ufak bir işletme bulabilirsiniz. Karagöl'de kamp yapmaya niyetiniz varsa gölün etrafındaki ormanda keyifli bir yürüyüş yapabileceğinizi hatırlatalım. Ayrıca yürüyüş yaparken derelerle karşılaşabilir, göz alıcı manzarada şehrin stresinden kurtulabilirsiniz.

ÇAMLIHEMŞİN – RİZE

Rize'nin doğa harikası Çamlıhemşin’de kamp yapılacak o kadar çok yer var ki... Hangisini tercih ederseniz edin, yanınızdan akan derenin sesi ve çam ormanlarının kokusunu hissedebilirsiniz. Tabii önceden uyaralım… Yaylalarda hava durumu çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bir anda çıkan sis nedeniyle manzarayı görememe şansınız var. Ayrıca bölge her mevsim soğuk olabiliyor. O nedenle yanınıza yazlık bir tulum ve yağmurluk almayı ihmal etmeyin.

ŞAVŞAT – ARTVİN

Artvin‘in Şavşat ilçesinin 45 kilometre kuzeyinde yer alan Karagöl Sahara Milli Parkı, ormanları, çayırları ve gölü ile oldukça ünlü. Milli parkın Karagöl ve Sahara olmak üzere iki sahası bulunuyor. Karagöl bölümünde ormanlar, çayırlar ve göl bulunurken Sahara bölümünde ise yayla turizmi ön plana çıkıyor. Çeşitli imkanların olduğu ve günlük 25 TL ücretle girişin sağlandığı milli parkın içerisinde muhteşem bir doğada yürüyüş yapmanız, bol bol oksijen almanız ve kartpostallık fotoğraflar çekmeniz mümkün.

MAÇKA – TRABZON

Yeşile doymak istiyorsanız kamp yapabileceğiniz bir başka yer ise Maçka'da bulunan Trabzon Livera Camping... İşletme eko turizmi sürdürme adına enerjilerini güneşten ve rüzgârdan üretiyor. Kendine özgün bitki örtüsü, yabanıl hayatı, krater gölü, dik yamaçlı vadileri ve sıralanmış dağlarıyla kampçıları gürültülü ve stresli ortamlardan uzak tutup doğa ile buluşturuyor. Tesiste eğer çadırınız varsa alan kiralama ücreti 30 TL. Maçka merkeze yaklaşık 8-9 km uzaklıkta olan kamp alanına gitmişken mutlaka Sümela Manastırı’na uğrayın.

ŞİLE – İSTANBUL

İstanbul'da yaşıyorsanız ve hafta sonunda ufak bir kaçamak yapmak istiyorsanız en yakın adres Şile... Burada birden fazla kamp alanı ve tesis seçeneği bulunuyor. Gitmişken Şile Ocaklı Ada Kalesi, Şile Feneri, Ağlayan Kaya, Kumbaba, Ağva gibi yerleri de görmeyi ihmal etmeyin.

ERİKLİ YAYLASI – YALOVA

Yalova'nın Teşvikiye beldesine bağlı olan Erikli Yaylası ve şelalesi, kamp yapmak isteyenler için ideal bir destinasyon. İstanbul'a yakın oluşuyla kaçış noktası olarak nitelendirilen yaylada su kaynakları, şelaleler, patika yollar ve daha pek çok doğal kaynakları bulunuyor. Şelaleleriyle meşhur olan bölgede doğa yürüyüşü yapmak, patika yollardan tepelere tırmanmak isterseniz Erikli Yaylası sizler için biçilmiş kaftan.

KIYIKÖY – KIRKLARELİ

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Kıyıköy, İstanbula'a yakın sahil kasabalarından. Uzun kumsallarıyla öne çıkan bölge tarihi kalıntılarıyla da göz dolduruyor. Buradaki kamp bölgelerinin fiyatları denize veya ormana yakınlığına göre değişiyor. Kamp alanlarında tuvalet hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor.

İĞNEADA – KIRKLARELİ

Yine Kırklareli’nde yer alan İğneada’da çeşitli zevk ve isteklere göre kamp alanları mevcut. Kamp yerleri ailelere de oldukça uygun. Öte yandan Sarpdere, Mert Gölü, Hamam Gölü, Dupnisa Mağarası, Manyetik Yol ve İğneada Plajı burada gezip görmeniz gereken yerlerin başında geliyor.

İNÖNÜ YAYLASI – KOCAELİ

Kocaeli’ne bağlı İnönü Yaylası'nın İstanbul’a uzaklığı yaklaşık 120 km. Yemyeşil ve düzlük alanlarıyla, etrafını çevreleyen çam ağaçlarıyla yayla, hafta içi huzurlu bir ortam vadediyor. Ancak hafta sonu kalabalık olabiliyor. Bölgede tesis olmadığından günübirlik olarak yaylayı ziyaret edebilir, ya da tek gece kalabilirsiniz.

YEDİGÖLLER – BOLU

Alabalık, soyu tükenmekte olan karaca ve geyiklerin üreme alanı olan Yedigöller Milli Parkı, özellikle bahar ve yaz aylarında rağbet görüyor. Büyükgöl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlıgöl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl'e ev sahipliği yapan Yedigöller'de istediğiniz yere kamp yapamıyorsunuz tabii ki. Kamp için ayrılan bölgeler bulunuyor. Alan kiralamanın fiyatı günlük kişi başı 25 TL. Öğrencilere indirim var. Bölgede ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız tesisler de mevcut.

KAPADOKYA – NEVŞEHİR

Eşsiz doğa manzarası ve temiz havasıyla kampçılar için cennet olan Kapadokya, gün batımını en güzel haliyle izleyebileceğiniz noktalardan. Bölge, günün farklı saatlerinde bambaşka renklere bürünüyor. Aynı zamanda vadide yürüyüş yapmak isterseniz karşınıza birçok kilise çıkacaktır. Otel yerine çadırda da kalabileceğiniz bölgede onlarca tesis var. Balonların kalktığı Kızılçukur Vadisi’ne bakan herhangi bir yer, kamp atmak için muhteşem bir tercih olacaktır!

SALDA GÖLÜ - BURDUR

'Türkiye'nin Maldivleri' başlığıyla son yıllarda oldukça popüler olan Salda Gölü, kampçılar tarafından rağbet görüyor. Kendi çadırlarını kurmak isteyenler için ücret talep edilmiyor. Bembeyaz kumu ve turkuaz rengindeki suyuyla büyüleyen göl, volkanik patlama ile oluşmuş. Mars ile arasında çok özel bir benzerlik var. Gölün kıyısındaki beyaz tortular tam olarak Mars’ta da mevcut. Korunması, tek bir kibrit çöpünün bile atılmaması gereken bir yer. Buraya kamp atarsanız tuvalet, duş ve soyunma kabinlerini de kullanabilirsiniz.

KAŞ – ANTALYA

Antalya'ya 180 kilometre mesafedeki Kaş, hem doğası hem deniziyle uygun bir tatil rotası. Bölge tertemiz havada, kuş ve böcek sesleri eşliğinde uyanmak için biçilmiş kaftan. Burada huzurla dolmak isteyenler için pek çok seçenek mevcut. Kaş merkeze yakın bir konumda kamp yapmak isterseniz deniz kenarına konumlanan Kaş Camping'i tercih edebilirsiniz. Kamp alanı kiralama bedeli kişi başı 95 TL. Eğer iki kişi tek çadırı paylaşmak isterseniz 120 TL ödemeniz gerekiyor. Merkezden uzakta da Olympos Camping yer alıyor. Olympos'un fiyatı ise kişi başı 50 TL. Elbette doğa ve deniz tatilinin yanında Kaş’a gitmişken mutlaka Kaya Mezarları'nı mutlaka görmelisiniz.

KARAGÖL - İZMİR

İzmir'de yer alan Karagöl Tabiat Parkı, şehirden kaçıp zaman geçirmek için ideal. Deniz seviyesinden 850 metre yukarıda bulunan göl yaklaşık 20 hektar alana sahip. Set gölü olarak geçen Karagöl, hafta sonu ve yaz aylarında oldukça kalabalık olabiliyor. Bu yüzden kamp yapmayı seven ve sakinlik arayanlar sezon açılmadan bölgeyi ziyaret etmeliler. Kam alanı kiralama ücreti günlük 11.50 TL. Temiz ve düzenli olan gölün her yerinde ateş yakılamıyor. Su ve tuvalet ise alanda mevcut.

KAZ DAĞLARI – ÇANAKKALE

Mitolojideki ismiyle İda Dağları olarak bilinen Kaz Dağları, eşsiz bir yer. Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi’ni birbirinden ayıran, hem Çanakkale hem de Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Kaz Dağları 1993 yılında milli park ilan edilerek koruma altına alındı. Bölgede otel yerine huzuru doğada bulmak isteyen kampçılar için pek çok seçenek mevcut. Kaz Dağları’ndaki kamp alanları, Kaz Dağı Milli Parkı ve özel kamp alanları olarak 2’ye ayrılıyor. Kaz Dağları Milli Parkı’nda kontrollü alanlar haricinde çadır ve karavanla konaklamaya izin verilmiyor. Kaz Dağları Milli Parkı'nın giriş ücreti 1 ila 4 kişiye kadar 15 TL. Giriş ücreti ödedikten sonra kamp yapmak için ayrıca ücret ödemeniz gerekmiyor.

CUNDA ADASI, AYVALIK – BALIKESİR

Alibey Adası olarak da bilinen Cunda Adası Türkiye’nin Ege Denizi’nde bulunan dördüncü adası. Cunda Adası’na ulaşmak için öncelikle Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ne gitmek gerekiyor. Ayvalık’tan feribot veya kara yolu ulaşımı ile Cunda’ya ulaşım imkanı var. Serin suyu, doğasıyla şirin bir ada olan Cunda'da elbette kamp seçenekleri mevcut. İsterseniz kendi çadır ekipmanınızla gelebilir, isterseniz de oradan kiralayabilirsiniz. Kamp alanlarında su, duş, tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz.

ÖLÜDENİZ – MUĞLA

El değmemiş doğası, geniş sahili ve ormanlarıyla sakin bir tatil vadeden Ölüdeniz'de beş yıldızlı otellerde tabii ki tatil yapabilirsiniz. Ancak doğaya yakın olmak istiyorsanız çadır uygun bir seçenek olacaktır. Sahil kenarında kamp yapıp çarşaf gibi suyun karşısında gözlerinizi açmak tüm stresinizi üzerinizden atacak. Ölüdeniz’e yolunuz düşerse Belcekız Plajı kenarına çadır kurup, hemen yanı başınıza iniş yapan paraşütçülerin oluşturduğu manzarayı izleyebilirsiniz. Ama güneşten korunmak için ağaçların etrafında kamp yapmak isterseniz Ölüdeniz Doğa Kamp'a göz atabilirsiniz. Alana kendi çadırlarınızla gelirseniz günlük 60 TL ödemelisiniz. Tesisin çadırlarından faydalanmanın ücreti ise 90 TL...