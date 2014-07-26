Büyüleyiciliğin sadelikle buluştuğu bir dünyayı keşfetmek için Mikonos tatiline çıkın. İster gerçek bir eğlence bağımlısı olun, ister adanın tarihini ve geleneğini keşfetmek isteyen bir ziyaretçi olun, Mykonos kesinlikle beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Şimdi bu kozmopolit adanın gezilecek yerlerini tanıtacağız. İşte her yönüyle tarihi ve turistik ada Mikonos.

“Rüzgârların adası” diyorlar buraya. Gün boyu dinmeyen, insanın üzerine yapışan, sarıp sarmalayan rüzgâr ve öğleden sonra plajlarda esmeye başlayıp sabahlara kadar süren eğlence rüzgârı. Evet eğlence adanın diğer adı gibi. Sabah ışıklarına kadar süren partiler yaz boyunca devam ediyor. Mikanos’ta parti ile sakinliği bir arada yaşamak da mümkün. Kalacağınız yeri seçerken buna dikkat ederseniz dilediğinizde parti hayatına dilediğinizde sakin, romantik, sessiz saatlere geçiş yapabilirsiniz. Aslında iki hayat da var, birinden ödün vermeden iki tarz tatili yapmak size kalmış.





Mavi beyaz boyalı tipik küçük Ege evleri ve daracık sokaklarıyla, Yunan adalarının en kozmopolit ve popüler olanı kuşkusuz Mikanos. Yunanistan’a ait onlarca ada içinde en çok ziyaret edilen ve en pahalı Yunan adası. Daimi olarak 5.500 kişinin yaşadığı Mikanos’ta yaz aylarında bu sayı 50 bine ulaşıyor. 1453’ten 1832’ye kadar Osmanlı hâkimiyetinde bulunan adanın müdavimleri dünya jet sosyetesi. Özellikle çıplaklar kampıyla gay turizminin gözdesi. “Gece hayatı bütün kalıpların dışına çıkan, sınır tanımaz ve uçuk kaçık” diye tanımlanıyor. ‘Hippie’lerin ve ‘backpacker’ların keşfiyle ününe kavuşan ‘Paradise Beach’ adanın en ünlü plajı. Kalafatis, Platys Yialos, Elia ve Agia Anna ise adanın en güzel plajları.

Pek çok ünlü markayı ve yerel ürünler satan dükkânları barındıran dar sokakları, alışveriş çılgınlığı yaratacak denli çekici. Güney kısımda kalan Küçük Venedik olarak da bilinen sanatçılar mahallesi Alevkantra; ahşap balkonlu pitoresk binaları, katedral ve Katolik kilisesi, rüzgâr değirmenleriyle mutlaka keşfedilmesi gereken bir bölge. Mikanos tatilinin hiç değilse bir gününü kültür gezisine ayırmak isteyenler için 1700’lü yıllardan kalma bir malikânenin içinde hizmet veren Folklor Müzesi mutlaka görülmesi gerekenlerden.

Mikonos'ta gezilecek yerler

Yunan Kiklad adalarının kalbi olan Mikonos Adası, beyaz badanalı bir cennet adeta. 85.5 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Mikonos adını, Mitolojideki Apollon'un torbası olan “Mykonos” dan aldığını biliyor muydunuz?

Yunanistan'ın en ünlü kozmopolit adasına, Kikladların kalbinde beyaz badanalı bir cennete hoş geldiniz. Mitolojiye göre Mikonos, Herkül'ün öldürdüğü devasa devasa cisimlerden oluşmuştur.

Hora: Adanın başkenti denilen Hora, geniş bir alana yayılmış Kiklad mimarisinin en iyi örneklerinden biri ve ziyaretçiler için büyüleyici bir cazibe merkezi.

Taş dar sokakları, mor çiçeklerle dolu begonvil ağaçları ve gizli kiliselere sahip beyaz badanalı, renkli kapı ve pencere çerçeveli evleri hayranlığınızı bir kat daha artıracak. Panayia Paraportiani kilisesi, Belediye binası ve limanın üzerinde bulunan kaleyi ziyaret edin. Arkeoloji, Folklor ve Denizcilik Müzeleri'ni küçük bir tarihi gezi için ziyaret etmeyi unutmayın. Hóra'nın renkli ve kalabalık alışveriş caddelerinde yaya dolaşın. Büyüleyici kafeler ve şık restoranlar ile çevrili Matoyánni Caddesi en göze çarpan yerlerden.

Küçük Venedik: Adanın en doğal köşelerinden biri, 18. yüzyıldan kalma bir bölge olan Alefkántra veya “Küçük Venedik” dir. Deniz üzerinde tünemiş balkonlar, ünlü İtalyan şehrini aklınıza getiren resimlerden biri. Deniz kenarındaki ışıltılı mavi zemine sahip bir kafede dinlenin ve yukarıdaki yamaçta etkileyici bir şekilde duran ilginç yel değirmenlerinin manzarasını seyredin.

Panayia Tourliani Manastırı ve Ano Mera: Mikonos'un ikinci geleneksel yerleşim yeri, tarihi Panayia Tourliani (parlak oyma ahşap ikonostasisi olan bir 16. yüzyıl kilisesi) manastırının etrafında yer alan Áno Merá'dır. Kuzeyde önemli bir Neolitik yerleşim yeri olan ve M.Ö 14.-13. yüzyıla tarihlenen Fteliá.

Güney sahilinde Órnos ve Psaroú aileler için favori yerlerdir. İyi düzenlenmiş bir plaja sahip Platis Yalós'a da uğrayın, güneş banyosunun ve denizin tadına doyasıya varın. Ancak, bir kitapla gevşemek için sakin bir kumsal arıyorsanız, Ayia Ánna, Houlákia, Kápari, Agrári ve Ayios Stéfanos gibi adanın kuzey sahilinde daha az kalabalık yerler iyi bir seçim olabilir.

Mikanos’a nasıl ulaşılır?

Türkiye’den Mikonos’a gitmenin en pratik yolu uçakla gitmektir. Mikanos’a İstanbul’dan sadece Borajet ve Atlasjet uçuyor. Borajet’in ayrıca Bodrum’dan cuma, cumartesi ve pazar günleri de uçuşları var. Mikonos’a ikinci ulaşım alternatif aktarmalı uçmaktır. Aktarmalı uçuşlar İstanbul, Ankara gibi şehirlerden kalkışlı olmak üzere Atina, Selanik ve hatta diğer Avrupa şehirleri üzerinden olabilir. Ada’daki en büyük sorun, sınırlı sayıda taksinin bulunması. Otobüs seferleri dışında atv, otomobil veya motosiklet kiralayabilirsiniz. Ada’ya Türkiye’den direkt feribot seferi yok ama hemen hemen tüm civar adalardan düzenli tekne ve hızlı feribot seferleri bulmak mümkün.

Mikonos Adası’na, yıl boyunca Atina'nın Pire Limanı’ndan ve Selanik'ten, yaz aylarında Kavala'dan, Santorini'den, Sakız Adası'ndan ve Rodos Adası'ndan düzenli seferler vardır.kş

Diğer bir alternatif ise Çeşme’den Sakız Adası’na geçerek buradan yaklaşık 6 saatte Mikonos’a ulaşabilirsiniz.

Mikonos'ta şehir içi en ucuz ulaşım aracı, yerel otobüsler. Adada iki ana otobüs istasyonu bulunuyor.

Kuzey istasyonu arkeoloji müzesinin arkasında bulunuyor. Bu istasyondan adanın Agios Stefanos, Tourlos, Kalafati, Elia, Kalo Livadi ve Ano Mera kısımlarına gidilebiliyor. Güney istasyonu; Olympic Havayolu ofisinin yanında, Fabrika Meydanı’nda yer alıyor. Bu istasyondan Ornos, Agios Yannis, Plati Gialos, Psarou, Paraga, Paradise ve havaalanı yönüne kolayca ulaşılabiliyor.

Adada ulaşımı sağlamak için kullanabileceğiniz bir başka araç ise taksi. Ancak taksi diğer seçeneklere göre daha pahalı.

Mikonos’ta ayrıca araba, motosiklet veya scooter kiralamak için çok sayıda dükkan bulunuyor. Ayrıca adanın limanında tekne kiralamak için seyahat acenteleri de bulunuyor.

Mikanos'ta nerede kalınır?

Merkezde ve Ada’nın diğer bölgelerinde otel ve kiralık ev bulmak mümkün. Eğer “Partilerin içinde yer alacağım” derseniz merkezde kalmalısınız. Ben son gidişimde merkeze yakın bir otel olan Kivotos’ta kaldım. Kalma sebeplerimin başında kendi özel tur teknesi olan tek otel olması geliyor. Hollanda yapımı eski bir korsan gemisinden bozma tekne etkileyici. Grup içinde kişi başı 200-300 Euro ödeyerek tura çıkabiliyorsunuz ya da günlüğü 3500 Euro’ya kiralıyorsunuz. Bu fiyata yeme-içme dahil... Ve otel adada en sevdiğim yerlerden olan Ormos’ta. Kendine ait koyunda kalabalığa karışmadan takılıyorsunuz. Oteldeki süitlerin önlerinde kendilerine ait havuzları var. Bununla beraber sanat projelerine destek vermesi, otelin içinde bir sanat galerisi olması ve 38 odada yine sanat eserlerinin kullanılması oteli ayrıcalıklı kılıyor. Ada’nın yerlisi Philip’in işlettiği oteli annesi ve babası yıllarca süren emeklerinin sonucunda bu hale getirmiş.

Mikanos plajları

Mikonos’ta elbette ki deniz, kum, güneş keyfi için alternatif çok. Bizim önerilerimizse şöyle; sütliman denizi ve kumsalda taverna deneyimiyle fark yaratan Ornos, hippi yaşam tarzıyla özgürlük arayışında olanlara özel Ftelia, şemsiye, şezlong, duş kısacası konfor değil kayalıklarla baş başa kalmak isteyenler için Kapari. Cool bir kitlenin takıldığı, çıplaklar plajı Agios Sostis de alternatifleriniz arasında olmalı.

Mikanos'ta nerede ne yenir?

Mikonos’ta her damak tadına göre en az bir restoran bulmak mümkün. Ada’nın hemen merkezinde bulunan Avra Restoran, sıcak yaz gecelerinde bahçesinde serinleyip Yunan ve dünya mutfaklarından lezzetleri tadabileceğiniz bir alternatif.

Interni: Ada’nın ferah bahçesi ve baştan sona beyaz dekorasyonuyla klasik Ege atmosferini yaşayabileceğiniz Interni’de akşam yemeği yemeyi ihmal etmeyin.

Balthazar: Bölgenin en işlek caddelerden birinde yemek yerken dışarı çıkan herkesi görme ihtimaliniz yüksek. Çeşit çeşit Yunan mezelerinin tadına doyamayacağınız, konumu ve hizmet kalitesiyle de akılda kalıcı bir restoran. Son önerimiz Kalita ise gerek ambiyansı gerekse enfes mezeleri ve ızgaralarıyla unutulmaz bir akşam yemeği vaat ediyor.

Kriz bahane Mikonos şahane!

Kiki’s: Agios Sostis plajında bulunan geleneksel Grek mutfağının en güzel örneklerini sunuyor. Ftelia plajında bulunan Ftelia Tavern öğle ya da akşam günün her saati keyifle yemek yenilebilecek eğlenceli bir mekân. Fokos Beach’de yer alan Fokos ise Grek mutfağının zengin tatlarını muhteşem bir manzara karşısında sunuyor.

Mikanos'un spesiyalleri

Karnınız acıktığında, kendinizi bazı yerel Ege spesiyaliteleriyle ödüllendirebilirsiniz. Biberle tatlandırılmış yumuşak bir peynir olan kopanistí, adanın gastronomik markasıdır. Güneş ve kuzey rüzgarı ile kurutulmuş kekikle taçlandırılmış etlerin tadına varın. Yemeğinizi bitirmek için tatlı olarak da iki yerel hamur işi, "amigdalotá" (yer bademeli küçük yuvarlak kekler, gül suyu ve pudra şekeri) ve ballı böreği deneyebilirsiniz.

Eğer Mikonos'a giderseniz, kısa bir tekne yolculuğu ile Delos'un minik arkeolojik mücevherlerini keşfetme fırsatını yakalayın. Delos antik çağda kutsal bir adaydı ve mitolojiye göre ikiz tanrı Apollon ve Artemis'in doğduğu yerdi.

Güneşte kuruyan ahtapotlar

Yaz aylarında çok turist ağırlayan Mikanos, sınır tanımayan eğlence hayatıyla Kiklad Adaları arasında en popüler olanlardan. Adadaki restoranların güneşte kurusunlar diye astıkları ahtapotları fotoğrafladıktan sonra kendinize şahane bir ziyafet çekmeye hazır olun. Komşu’nun mutfağında pişen ızgara ahtapot ve kalamarın tadı damağınızda derin bir iz bırakıyor. Izgaraları beklerken sofrayı şenlendiren Grek salad ve ev yapımı patates kızartmalarını fazla kaçırmamanızı öneririm, çünkü porsiyonlar hayli büyük. Adanın merkezinde yer alan Sato a Mano yerel lezzetlerin tadına varabileceğiniz en iyi adreslerden biri. Avli Tou Thodori, M-eating, Ntekoto da yemekleriyle ün yapan adreslerden... Mikanos’a kadar gidip de mutlaka görülmesi gereken yerler ise Hora’daki “Küçük Venedik” olarak anılan bölge, yeldeğirmenleriyle ünlü Aro Mera Köyü, Paraportiani Kilisesi, Arkeoloji ve Deniz Müzesi ve sadece 3.5 deniz mili uzaklıktaki M.Ö. 3000’e kadar uzanan çok önemli arkeolojik kalıntılara sahip Delos Adası...

Mikanos'taki bar ve klüpler

Yaz tatili anlayışı sınırsız eğlence olan parti insanları Mikonos’ta aradığını mutlaka buluyor. Akşamüzeri günbatımında hafif kokteyllerle kendinizi akşama hazırlamanız için Caprice, keyifli ve son derece seksi bir mekân. Little Venice’de bulunan Scarpa bağımlılık yapan meyve kokteylleriyle özellikle house music tutkunlarının müdavimi olduğu şık bir atmosfer. Gecenin ilerleyen saatlerinde biraz hızlanmak ve dağıtmak isteyenlerse rock ve hip-hop ağırlıklı müzikleriyle Rock’n Roll’a geçmeliler.

Mikanos'ta ne yapılır?

Ada su sporu meraklıları için bir cennet! Dünyanın her yerinden sörfçüler buraya akın ediyor. Rüzgar sörfü için mükemmel bir plaj seçeneği vardır. Sörf derslerinin de bulunduğu Kórfos, Fteliá, Meyáli Ámmos ve Kalafátis arasında seçim size kalmış. Ayios Stéfanos'ta tenis ya da mini golf, Ayia Anna'da plaj voleybolu yapabilirsiniz. Ayrıca, Eliá ya da Kalafátis'te deniz paraşütünü ya da jet ski yapmayı deneyebilirsiniz. Dalış meraklıları, Mikonos'un sualtı sihrini heyecan verici buluyor. Suyun sıcak ve deniz tabanındaki görünürlüğün iyi olduğu zaman eylül ayıdır.

Adada birçok dalış merkezi bulabilirsiniz (bazıları da şnorkelle yüzme dersleri veriyor). Dalış ekipmanları satan uzman mağazalar bulabilirsiniz. Adada bir kano veya bir tekneyle tenha plajları keşfedebilir ya da yakındaki adacıkların etrafında bir tekne turuna çıkabilirsiniz.