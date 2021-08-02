Sevgililer gününe özel tatil önerileri

Yeni heyecanları birlikte keşfederken doğanın, denizin ve gezegenin güzellikleri size eşlik edebilir. Hele bir de 14 Şubat Sevgililer Günü ise doğru yerde doğru insanlasınız demektir.
Her ilişkinin bir yeniden başlangıca ihtiyaç duyduğu zaman gelir. Eğlenceyi paylaşmak, yeni maceralara birlikte çıkmak, romantizmi yeniden keşfetmek ve uzun yolculuk sohbetlerinde yenilenmek bazen ihtiyaç duyduğunuz yeniden başlat düğmesi olabilir.
Sizler için macera ve heyecan dolu, romantik ve eğlenceli 15 farklı yeri bir araya getirdik. Sadece tarihleri ayarlayın.
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Amalfi Kıyıları, İtalya
Doğanın mimari harikalarından biri olan Amalfi, Akdeniz’in en güzel noktalarından biri. Doğa manzarasının sınırsız olduğu bu kıyılarda denizin tadını çıkardıktan sonra dağ yürüyüşlerine çıkabilir, küçük kasabaların dar ara sokaklarında gezebilir, bahçelerin kokusunu içinize çekebilirsiniz. Hem basit hem huzurlu hem de unutulmaz bir kaçamak için butik otellerin sıcak ortamında nefis yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.
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Buenos Aires, Arjantin
Güneşin ve tangonun şehri Buenos Aires, sizlere standart bir modern dünya başkenti gibi gelebilir ancak gittiğinizde her şeyin ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Her hafta sonu tüm sinemaların, tiyatroların, operaların sayısız seçeneği arasında seçim yaparken performans sanatlarının en üst seviyesini görebilirsiniz. Sokaklarda çalan tango müzikleriyle kaldırımda dans eden çiftlerin eğlencesine eşlik edebilirsiniz. Arjantin’in kendine özgü mutfağının sunulduğu benzersiz atmosfere sahip restoranlarda akşam yemeklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Buenos Aires dünyanın en büyük metropollerinden biri olsa da sesi, koku ve lezzeti kesinlikle benzersiz.
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Whitsunday Adaları, Avustralya
Gezegenin en güzel plajı nerededir diye sorsak onlarca cevap arasında kalırız ama en benzersiz deni yaşamına sahip yerini ararsak cevap Whitsunday Adaları olacaktır. Avustralya’nın Queensland açıklarındaki Büyük Bariyer Resifi’nin kalbindeki bu ada, başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir yaşam çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Şnorkelle resiflere dalmak, hayatta bir kez yaşayabileceğiniz bir deneyim. Çoğunluğu beyaz kumdan olan plajlar o denli uzun ki tüm turist kalabalığı arasında yalnız kalabiliyorsunuz.
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Güney Caicos, Turks ve Caicos Adaları
Az bilinen yerler, en az el değmiş güzellikleri barındırır. Güney Caicos Adaları, Karayip gezginlerinin uğrak yeridir ve tropikal suların meraklılarını kendine çeker. Popüler olmaması sayesinde doğallığı bozulmamış olan bu adaların plajlarına çok insan gidiyor. Ancak yine de lüks oteller, renkli kokteyller ve film yıldızlarına gösterilen ilgiyi bulabilir, hamakta içeceklerinizi yudumlarken güneşin okyanus üzerinde batışını izleyebilirsiniz.
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Barbados
Karayipler, dünyanın en egzotik yerlerinden biri olma unvanını sonuna kadar hak eden doğal güzelliklerin merkezidir. Barbados da sahip olduğu bu güzellikleri, ziyaretçilerine sunabileceği sayısız alternatif yaratmış bir turizm durağı. Karayip denizinde tekne turları, şnorkelle dalışlar, vahşi deniz yaşamı ve kristal renkli sularla buluşan beyaz kumlar kulağa son derece heyecan verici geliyor. Öte yandan bölgenin kendine has, farklı kültürlerin birleşmesiyle ortaya çıkan özel mutfağı benzersizdir. Barbados’un bir diğer özelliği ise çiftlere, balayı ve baş başa tatil yapmak isteyenlere özel tasarlanmış otelleri, alanları ve romantik aktiviteleridir.
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Dalmaçya Kıyıları, Hırvatistan
Avrupa’nın turizm açısından en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Dubrovnik, yılın her ayında ziyaretçileri için keyifli tatil seçenekleri sunuyor. Dalmaçya kıyıları da deniz turizminin en rağbet gören yerlerinden biri. Adriyatik Denizi’nin kendine has rengi ve kıyı hattı boyunca orta Avrupa’nın kasaba yaşamının sakinliğini bulabilirsiniz. Ayrıca tekne kiralayarak sadece kaptan ve bir aşçının bulunduğu özel bir yat gezisi organize edebilir, dilediğiniz kadar denizin üzerinde zaman geçirebilirsiniz.
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Kapadokya, Türkiye
Dünyanın en romantik yerlerinden birine gitmek için pasaporta ihtiyacınız yok; Kapadokya için bir uçak bileti alın ve balonlarla gökyüzüne yükselin. Kapadokya’nın peri bacaları, insanlık tarihinin en eski uygarlıklarından bazılarının yeraltına kurdukları şehirlerdir. Üzerine bastığınız toprağın altında kocaman bir şehir keşfedilmeyi bekliyor. Gün batımına doğru açık ovalarda sizi bekleyen balonlara binerek daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir manzaranın romantizmine kendinizi bırakın. Sadece iki günlük bir kaçamaktan dönüşte yenilenmiş hissedeceksiniz.
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Paris, Fransa
Dünyanın en romantik şehri unvanını almayı sonuna kadar hak eden Paris, daha henüz yolculuk planı yaparken bile içinizi ısıtmaya yetiyor. Paris’in tüm sokakları, tüm restoranları, tüm kafeleri, hemen hemen her yeri romantik olması için özel tasarlanmış gibidir. Caddelerinin çiçek kokuları, Eyfel Kulesi, parkları, ara sokaklarındaki küçük kafeleri, butik otelleri… Romantizmin markası kesinlikle Paris’tir.
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Hakone, Japonya
Ne kadar uzaklaşırsanız, “hayatta bir kez” deneyimlerine de o kadar yaklaşırsınız. Japonya, otantik, egzotik ve modern, adeta başka bir dünya izlenimi veriyor. Kyoto’daki Hakone, kiraz ağaçlarının altında dünyanın en güzel kokularının bir araya geldiği enfes bir doğa harikası. Şehrin kalabalığından uzakta, rahatlatıcı ve huzurlu doğa yürüyüşlerinize, geleneksel Japon hanları olan ryokan arası verebilir, onsen kaplıcalarında dinlenebilirsiniz. Ashi Gölü’nden Fuji Dağı’nın manzarasını izleyebilirsiniz. Hakonemadetlerini gezebilirsiniz. Romantik maceranızı tamamlamak için dağlara doğru yola çıkabilirsiniz.
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Kuzey Işıkları, Norveç
Dünyanın manyetik alanı, gezegenin en muazzam gökyüzü resimlerinden birini yaratır. Norveç’in yaklaşık 3’te biri, kuzey ışıklarının altındadır. Sonbahardan nisan ayının ortalarına kadar aralıksız devam eden gece karanlığı sayesinde kuzey ışıkları ülkenin fonunu oluşturur. Mayıs ile temmuz arasında ise güneş neredeyse hiç batmaz ve gece yarısında bile görülebilmesi sayesinde “gece yarısı güneşi” adı verilen bir fenomen ortaya çıkar. Norveç’in Svalbard bölgesi, nisandan ağustosa kadar güneşin batmadığı, ocak ve şubat ayarında kutup kışının yaşandığı ve Aurora borealis adı verilen kuzey ışıkları altında gecelerin geçtiği sıra dışı bir yer.
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Bali, Endonezya
Bali, Tanrıların Adası olarak nam salmıştır. Doğal güzelliklerinin sayesinde dünyanın dört bir yanından binlerce insanı kendine çektikçe ada da büyüdü, gelişti ve sınırsız alternatifin bulunduğu bir coğrafyaya dönüştü. Bali’de ne yapabileceğinizden çok ne yapmak istediğinize odaklanın. Dilerseniz romantik bir dağ yürüyüşüne çıkıp yeşilin, ormanların ve pirinç tarlalarının arasında sakinliğin tadını çıkarın. Dilerseniz dünyanın en iyi DJ’lerinin hazırladığı müziklerde dans edip yerel otantik dans gösterilerinin eğlencesini yaşayın. İsterseniz ruhsal bir deneyim için tapınakları ve meditasyon alanlarını tercih edin. Ya da beyaz kumla masmavi denizin buluştuğu ölümsüzlük hissi veren plajlarda güneşle bütünleşin. Bali’nin modern ve otantik, doğal ve mimari zenginliğinin arasında maceraya yelken açın.
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Santorini, Yunanistan
Yakınlarda yapabileceğiniz egzotik ve birkaç günlük kaçamak için Yunanistan’ın Santorini Adası en kolay seçenek. Kameranızı kapatamayacağınız ve sayısız fotoğraf ile ölümsüzleştirebileceğiniz manzarasında keyifli zaman geçirebilirsiniz. Santorini’nin ruhsal bir fantezi ile kuşattığı gezginleri arasına katılabilirsiniz. Yamaçlarda kurulu sevimli konaklama seçenekleri arasında romantizmin tadını çıkarabilirsiniz. Dar sokaklar, beyaz duvarlı ve mavi çatılı evler, güneşin batışını izleyebileceğiniz teraslar ve harika yemeklerle geçecek birkaç gün unutulmaz olacaktır.
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Safari, Tanzanya
Doğayı, vahşi yaşamı ve yeni coğrafyaları keşfe çıkacağınız heyecanlı bir macera için Tanzanya’nın engin kırsalında dünyaya dokunabilirsiniz. Kilimanjaro Dağı’na tırmandığınızda vahşi yaşamın güzelliğini izleyebileceğiniz en iyi manzaralardan birine ulaşırsınız. Safariye çıkarak aslanları yakında görmek unutulmaz bir deneyim olacaktır. Afrika’ya özgü baobab ağaçlarının arasından geçerek yerel halkla vakit geçirebilirsiniz. Ngorongo Krateri, dünyanın en iyi korunmuş volkanik kalderasıdır ve vahşi yaşamı kendisine çeker. Aslanlar, çitalar, gergedanlar, filler ve bufaloların yanından geçip zebraların göç yollarını izleyebilirsiniz.
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Safari, Tanzanya
Doğayı, vahşi yaşamı ve yeni coğrafyaları keşfe çıkacağınız heyecanlı bir macera için Tanzanya’nın engin kırsalında dünyaya dokunabilirsiniz. Kilimanjaro Dağı’na tırmandığınızda vahşi yaşamın güzelliğini izleyebileceğiniz en iyi manzaralardan birine ulaşırsınız. Safariye çıkarak aslanları yakında görmek unutulmaz bir deneyim olacaktır. Afrika’ya özgü baobab ağaçlarının arasından geçerek yerel halkla vakit geçirebilirsiniz. Ngorongo Krateri, dünyanın en iyi korunmuş volkanik kalderasıdır ve vahşi yaşamı kendisine çeker. Aslanlar, çitalar, gergedanlar, filler ve bufaloların yanından geçip zebraların göç yollarını izleyebilirsiniz.
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Whistler, Kanada
Tatil sadece yazın ve plajlarda yapılmaz, kışın ve karın güzelliğini çıkarmak ve soğuk bir eğlencenin ardından sıcak çikolata ile günü tamamlamak da harika bir seçenektir. Dünyanın en iyi kayak merkezlerinden biri olarak kabul edilen Kanada’daki Whistler, iki dağın arasında ve her deneyimden kayakçıya uygun pistlere sahip, yeni başlayanlar için oldukça doğru bir yer. Karlarla beyaza bürünmüş orman manzarası, gondollarla geçeceğiniz kısa bir yolun sonunda ulaşacağınız kulübelerde eğlenceli öğlen yemekleri ve yamaçlardaki kafelerde sıcak içecekler… Arada sırada küçük alışveriş kaçamakları için kasabaya inerseniz sokak kafelerinde ve kaldırımlara kurulan restoranlarda öğleden sonranızı geçirebilirsiniz.
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