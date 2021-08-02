HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Sevgililer gününe özel tatil önerileri

Dünyayı keşfe çıkmak, baş başa ve kaliteli vakit geçirmek için şehirden biraz uzaklaşmak her zaman işe yarar.

Yeni heyecanları birlikte keşfederken doğanın, denizin ve gezegenin güzellikleri size eşlik edebilir. Hele bir de 14 Şubat Sevgililer Günü ise doğru yerde doğru insanlasınız demektir.

Her ilişkinin bir yeniden başlangıca ihtiyaç duyduğu zaman gelir. Eğlenceyi paylaşmak, yeni maceralara birlikte çıkmak, romantizmi yeniden keşfetmek ve uzun yolculuk sohbetlerinde yenilenmek bazen ihtiyaç duyduğunuz yeniden başlat düğmesi olabilir.

Sizler için macera ve heyecan dolu, romantik ve eğlenceli 15 farklı yeri bir araya getirdik. Sadece tarihleri ayarlayın.  

  • Amalfi Kıyıları, İtalya 

    Doğanın mimari harikalarından biri olan Amalfi, Akdeniz’in en güzel noktalarından biri. Doğa manzarasının sınırsız olduğu bu kıyılarda denizin tadını çıkardıktan sonra dağ yürüyüşlerine çıkabilir, küçük kasabaların dar ara sokaklarında gezebilir, bahçelerin kokusunu içinize çekebilirsiniz. Hem basit hem huzurlu hem de unutulmaz bir kaçamak için butik otellerin sıcak ortamında nefis yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

  • Buenos Aires, Arjantin 

    Güneşin ve tangonun şehri Buenos Aires, sizlere standart bir modern dünya başkenti gibi gelebilir ancak gittiğinizde her şeyin ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Her hafta sonu tüm sinemaların, tiyatroların, operaların sayısız seçeneği arasında seçim yaparken performans sanatlarının en üst seviyesini görebilirsiniz. Sokaklarda çalan tango müzikleriyle kaldırımda dans eden çiftlerin eğlencesine eşlik edebilirsiniz. Arjantin’in kendine özgü mutfağının sunulduğu benzersiz atmosfere sahip restoranlarda akşam yemeklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Buenos Aires dünyanın en büyük metropollerinden biri olsa da sesi, koku ve lezzeti kesinlikle benzersiz.

  • Whitsunday Adaları, Avustralya

    Gezegenin en güzel plajı nerededir diye sorsak onlarca cevap arasında kalırız ama en benzersiz deni yaşamına sahip yerini ararsak cevap Whitsunday Adaları olacaktır. Avustralya’nın Queensland açıklarındaki Büyük Bariyer Resifi’nin kalbindeki bu ada, başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir yaşam çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Şnorkelle resiflere dalmak, hayatta bir kez yaşayabileceğiniz bir deneyim. Çoğunluğu beyaz kumdan olan plajlar o denli uzun ki tüm turist kalabalığı arasında yalnız kalabiliyorsunuz.

  • Güney Caicos, Turks ve Caicos Adaları 

    Az bilinen yerler, en az el değmiş güzellikleri barındırır. Güney Caicos Adaları, Karayip gezginlerinin uğrak yeridir ve tropikal suların meraklılarını kendine çeker. Popüler olmaması sayesinde doğallığı bozulmamış olan bu adaların plajlarına çok insan gidiyor. Ancak yine de lüks oteller, renkli kokteyller ve film yıldızlarına gösterilen ilgiyi bulabilir, hamakta içeceklerinizi yudumlarken güneşin okyanus üzerinde batışını izleyebilirsiniz.

  • Barbados 

    Karayipler, dünyanın en egzotik yerlerinden biri olma unvanını sonuna kadar hak eden doğal güzelliklerin merkezidir. Barbados da sahip olduğu bu güzellikleri, ziyaretçilerine sunabileceği sayısız alternatif yaratmış bir turizm durağı. Karayip denizinde tekne turları, şnorkelle dalışlar, vahşi deniz yaşamı ve kristal renkli sularla buluşan beyaz kumlar kulağa son derece heyecan verici geliyor. Öte yandan bölgenin kendine has, farklı kültürlerin birleşmesiyle ortaya çıkan özel mutfağı benzersizdir. Barbados’un bir diğer özelliği ise çiftlere, balayı ve baş başa tatil yapmak isteyenlere özel tasarlanmış otelleri, alanları ve romantik aktiviteleridir.

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