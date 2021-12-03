Ankara'dan Kars'a giden, Agatha Christie’nin ölümsüz romanıyla dünya çapında şöhret kazanan Doğu Ekspresi'nin turistik versiyonu, yolcularını bu coğrafyadaki masalsı dünyayla tanıştırıyor ve hafızalardan silinmeyecek bir tatil vadediyor. Tren, yolcularına el değmemiş manzaraları görme, bozulmamış bir doğada bulunma ve yeni bir kültürle tanışma fırsatı sunuyor.

İlk sefer tarihi belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi’nde yılın ilk sefer tarihi belli oldu. 12 Aralık’ta ilk seferine başlayacak olan trenin bilet fiyatı 1300 liradan satışa sunuldu. Karslı turizmciler Turistik Doğu Ekspresi’ni bekliyor. Biletler 1300 liradan satışa çıktı. İlk sefer 12 Aralık 2022 tarihinde Ankara’dan başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi 1300 lira Doğu Ekspresi 270 lira

Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normal seferlerine devam ediyor. Doğu Ekspresi Kars'a her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelen bir tren.

Toplam 6 vagon olarak seferlerini yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin 5 vagonu seyahat acenteleri aracılığıyla satılıyor. Sadece 1 vagonun biletleri TCDD aracılığıyla satılıyor.

Turistik Doğu Ekspresi’nin kişi başı bilet fiyatı bin 300 lira. Doğu Ekspresi’nin fiyatı 270 liradan satılıyor. Doğu Ekpresi'nde pulman 82,50 TL, örtülü kuşetli 132,50 TL'dir

Turistik Doğu Ekspresi ile Doğu Ekspresi arasındaki fark nedir?

TCDD 2019 yılında Doğu Ekspresini, Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi Ana Hat Treni olarak ikiye ayırdı. Bu Doğu Ekspresine olan yoğun talepten dolayı oldu. TCDD çözüm yolunu iki ayrı trene ayırmakta bulmuş. Peki iki tren arasındaki fark nedir?

Turistlik Doğu Ekspresinde; 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı vagon vardır. Toplam 9 vagondan oluşur. Tren toplam 120 kişi kapasitelidir. Tamamı çekince yatak olan iki koltuklu vagondan oluşmaktadır. İçinde tabi ki lavabosu, masası ve mini bir buzdolabı vardır.

Doğu Ekspresi Ana Hat Treninde ise; örtülü kuşetli, puman ve yemekli vagon vardır. Yataklı vagon bulunmaz.

Ankara'dan Kars'a masalsı yolculuk başlıyor

Sayısız doğal güzelliğe sahip Kars, derin bir tarihi geçmişe ve pek çok uygarlığın izlerine sahip. Turistik Doğu Ekspresi'nin 12 Aralık'ta seferlere yeniden başlaması burayı keşfetmek için çok güzel bir sebep olabilir.

Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan ve Kafkaslardan Anadolu'ya açılan kapı olma özelliği taşıyan Kars, sayısız doğal güzelliğe, çok köklü bir geçmişe ve Urartulardan itibaren Pers, Ermeni, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Rus ve daha birçok medeniyete tanıklık etmiş binlerce yıllık tarihe sahip kadim bir kent.

Kars’a ilk gittiğinizde küçük bir Rus şehrinde hissedebilirsiniz kendinizi. Tek katlı zarif işçilikli taş binalar, geniş cadde ve sokaklar, hemen her sokakta iyi korunmuş ve doğru yenilenmiş yapılar. Sakinlik ve sessizlik... 1878'de kırk yıl Rus hakimiyetinde kalan kentteki Baltık mimari tarzının başlıca örnekleri arasında Alman Evi, Sarıkamış Katerina Av Köşkü, Fethiye Cami, Maliye Misafirhanesi, Defterdarlık, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Müdürlüğü, Vali Konağı, Hekim Evi, Belediye Binası sayılabilir.

Yaya trafiği en yüksek cadde, sizi eski Alexander Nevski Kilisesi’nden Fethiye Camii, Kümbet Camii'ne, 12 Havariler Kilisesi'nden Kars Kalesi gibi şehrin en önemli yapılarına yürüyerek ulaştırır. İpek Yolu dâhil pek çok önemli ticaret yolunun birleştiği bir kavşak konumunda olan Kars'a gittiğinizde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’ni, sadece Alplerde görülen toz kristal karıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'ni de görmeyi unutmayın. Kars; coğrafi işaret sahibi balı, peyniri ve Kağızman uzun elmasının yanında lezzetine doyum olmayan kazlarıyla gastronomi alanında da adından söz ettiriyor.



Muhteşem manzaraya doğu ekspresi eşlik ediyor. Bağıştaş İliç / Erzincan. Yukarıdaki fotoğraf @havadanerzincan instagram hesabından.

Uçakla Ankara'ya gitmek en mantıklısı

Turistik Doğu Ekspresi Ankara Kars arasında çalışıyor. Eğer yolculuğunuz İstanbul'dan başlayacaksa, Ankara'ya uçakla gitmek en mantıklısı. THY ile İstanbul Ankara bileti ortalama 500 ile 1000 lira arası değişiyor. Ankara'dan kalkan Kars'a doğru hareket eden yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuşuyor. Aşağıda Turistik Doğu Ekspresi rotasında nereleri görebileceğinizi, yolculuğun süresini, Kars'ta ne yeyip ne içebileceğinizi ve şehir turunda nelerin önemli olduğunu ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.