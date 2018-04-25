Salgın nedeniyle evde kaldığımız süre içinde normalden daha fazla yediğimiz doğru. Uzmanlar bağışıklığı artırması sebebiyle yoğurdu her gün düzenli olarak yememizi tavsiye ediyor. Mutfağımızda en fazla kullandığımız besinlerden biri olan yoğurt, bağırsaklarda iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı oluyor. Bağışıklık sisteminin temel maddelerinin ayrıştığı yer olan bağırsakları sağlıklı tutmamız önemli. Yoğurt, antikor üretimine de yardımcı. Yemeklerde sofrada bulundurmanın yanı sıra öğün arasında meyveli yoğurt da hazırlayabiliriz.

Ev yapımı leziz yoğurt için gerekli malzemeler

3 litre süt

3 yemek kaşığı yoğurt

Nasıl yapılır?

Şu sıralar evde yoğurt yapmak için bol vaktimiz var. Sağlığımız her şeyden önce geldiği için evde temiz, katkısız yoğurt yapmak ve aile bireylerinin bu yoğurdu yediğini görmek size iyi gelecek.

Öncelikle mayaladığınız kaplar cam kaplardan olsun. Güvendiğiniz yerlerden taze inek sütü alabilirseniz çok daha iyi olur. Manda ve keçi sütü inek sütünden daha pahalı ve daha nadir bulunabilen sütler. Eğer taze süt bulamıyorsanız günlük cam şişe sütleri tercih edin. Sütü kaynattıktan sonra küçük parmağınızı ısıracak kadar ılınmasını bekleyin. Sonra mayalama işlemine geçebilirsiniz.

Mayalama islemine geçmeden bebek battaniyesi boyutlarında kalın bir örtü ya da havluyu sütü sarmalamak için düz bir zemine serin. Cam kapları örtünün üzerine yerleştirin ve sütü bu kaplara alın. Her 1 iitreye 1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt koyup hafifçe karıştırın. Örtüyle mayalanmış sütleri iyice sarıp sarmalayın. 4 saat kadar bir süre sonra yoğurdunuz hazırdır.

Eğer uygun bir battaniye bulamadıysanız, ya da bu yöntemi tercih etmiyorsanız, fırını en düşük seviyesinde çalıştırıp, mayalanacak sütü fırının içerisinde 4 saat kadar bekletin.

Yoğurtlarımız olduktan sonra kapaksız bir şekilde buzdolabında en az 2-3 saat kadar bekletelim. Bu süre içinde hafif nemli olan yüzeyindeki nem de gidecektir. Son derece sert, inanılmaz lezzetli, yemekten çok büyük zevk alacağınız ev yoğurdumuz hazırdır.

Afiyet olsun.