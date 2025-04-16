Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 bin öğretmen ataması açıklaması! 2025 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Öğretmen atama takvimi 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu yıl atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattıklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası binlerce aday; MEB atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında bilgi almak için arama motorlarına akın etti. Peki, 25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, 2025 Öğretmen ataması ile ilgili detaylar...
Yeni öğretmen ataması son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı için kontenjan açılacak. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 25 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de atama kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi. Öğretmen olma hayalini kuran binlerce adayın gözü kulağı ise öğretmen atama takvimi için MEB açıklamalarına çevrildi. Peki, 25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte 2025 Öğretmen ataması hakkında bilgiler.
25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
15 Nisan 2025 Salı günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haber verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum." dedi.
Erdoğan, "Bu vesileyle gözbebeğimiz olan evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimize, emekleri ve fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
BAKAN TEKİN'DEN 25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun. Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 25 bin öğretmen atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak.
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLAR VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı, MEB tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte netleşecek.
Adaylar, hangi alanda kaç kişilik kadro ayrıldığını bu kılavuz üzerinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.