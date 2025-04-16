25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

15 Nisan 2025 Salı günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haber verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Bu vesileyle gözbebeğimiz olan evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimize, emekleri ve fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.