Potada derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ING Türkiye Kupası finali dev bir maça sahne oluyor. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası dörtlü finalinde, Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 89-74 geçerken, Beşiktaş Fibabanka ise Mersinspor'u 63-83 yenerek birbirinin rakibi oldu. 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak derbi karşılaşması öncesinde, "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka derbi maçının yayıncı kuruluşu...
Giriş: 15.02.2025 - 19:32 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:32
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