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Şimdi çirkin giyinmek moda!

Modada yeni bir ruh hali var. Farklı dönemlerin bir arada göründüğü çılgın ve asi bir döneme girdik. Çirkinin kucaklandığı, kaba ve dağınık görünümün önem kazandığı lekeli kıyafetlerin tercih edildiği bir Mad Max filmindeyiz. Markalar tarafından yönlendirilemeyen ve yönetilemeyen, yaratıcılığı ve ikinci el kıyafetleri merkeze alan bu yeni gençlik ruh hali modanın tüm kurallarını ortadan kaldırıyor. Gençler kendi tarzlarını yaratma peşinde. Kendin olduğun sürece her şey doğru...

Giriş: 06.07.2024 - 09:00 Güncelleme: 06.07.2024 - 09:00
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Şimdi çirkin giyinmek moda!
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Modada yeni dönem: Çirkinliği kucaklamak

Günümüz moda trendleri güzel ve çirkinin garip bir kombinasyonuna dönüşmüş durumda. Lekeli kıyafetler, rengi açılmış kaşlar, savaştan çıkmış gibi görünen hırpani şortlar ve stomper botlar... Şortunda biraz yağ ya da spagetti lekesini umursamadığını söyleyen hatta bunun şık olduğunu düşünen insanlar türedi. Tarzlarını distopik, Mad Max, steampunk ve mitolojik esintilerin bir karışımı olarak tanımlıyorlar. Kıyafetlerini kendileri yapıyor, skinny jeanler, kaba botlar, kapri pantolonlar giyip vizör benzeri güneş gözlükleri kullanıyorlar ve bilinçli bir şekilde "lekeli" kıyafetler giyiyorlar.

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Farklı ve asi ruh hali modaya yansıdı

Şu an modada, farklı dönemlerdeki estetik algıların ortak temalarda birleştiği yeni bir ruh hali ortaya çıktı. Bol kamuflaj şortlar, grunge ekose desenli kıyafetler, goth esintili makyaj ve stomper botlar çok moda. Tişörtlerde nihilist internet mizahı sloganlarının yer almasının yanı sıra 2010'ların indie sleaze döneminden esinlenen siluetler ve giysiler yaygın. British Vogue'da moda yazarlığı yapan Daniel Rodgers, bu durumu Y kuşağının havalı bulmadığı stilleri geri getiren 2000 doğumlu çocukların asi enerjisine bağlıyor. Ortaya çıkan görünüm genellikle doğal, dağınık, eski püskü, lekeli, buruşuk ve kaba.

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Gençlerin tarzı son 4 yılda oldukça değişti

Geçtiğimiz on yıla, Hailey Bieber gibi ünlülerin temsil ettiği "temiz kız" imajı ile spor şık giyim trendini benimseyenlerin homojen bir görüntüsü damga vurdu. Markaya para döküp sokak giyiminden uzaklaştık. Gençlerin tarzı son dört yılda oldukça değişti. Dışarıdan bakanların görgüsüz ve uygunsuz olarak tanımlayabilecekleri bir tarz geliştirdiler. Modacılara göre bu durum sanatçıların öncülük ettiği synth ve tekno müzik sahnesiyle iç içe geçmiş durumda. Bu moda ana akım normları reddediyor ve "kapitalist modadan bıktık, dans etmek ve seksi görünmek istiyoruz, kimseye ihtiyacımız olmadığını gösterme yolumuz bu..." diyor.

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Bu neslin önemli bir hikaye anlatıcısı

New York'un en tanınmış sokak stili fotoğrafçılarından biri olan Johnny Cirillo'nun yeni kitabı Gigi Hadid'in yazdığı önsözle yayınlandı. Kitapta "Watching New York" isimli sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraflar yer alıyor. Cirillo'nun New York sokaklarında gezenleri fotoğrafladığı hesabında sanki herkes Met Gala'dan yeni çıkmış gibi. Sanki şehrin sokaklarında yürüyen herkes tanınmış kişi. New York sokakları bütün dönemlerin bir arada göründüğü bir eritme potası. Burası tam anlamıyla bir ifade özgürlüğü... İzlemesi de eğlenceli..

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Kendin yap modası

Kişisel stilin belirli referanslardan etkilendiği "referans modası" yükselişte. Charli XCX'in viral hiti 360, ilginç ve benzersiz görünümler içeren videosuyla bunu yakalıyor. Videonun içeriği, marka ya da ürün odaklı olmayan "sokak stiline" geri dönüşe işaret ediyor. Klipte goth'tan robotik metal aksesuarlara kadar eşi benzeri görülmemiş bir görünüm çeşitliliği var. Kaşlar bile asi; kimin kaşları kalemucu inceliğinde; kimilerinin hiç kaşı yok kimisinin de rengi açılmış. Johnny Cirillo da bunu fark etmiş: Her şey çok fazla gotik. Bir sürü yüz mücevheri kullanıyorlar. Mad Max filminde gibiyiz.. Puffer ceketler yerini sahte kürk mantolara ve parçalanmış yün kazaklara bırakmış durumda.

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Julia Fox etkisi

Bu görünümün en önemli savunucularından biri, çılgın, yaratıcı ve benzersiz kıyafetleriyle sürekli viral olmasıyla tanınan Julia Fox. Gençler moda mesihlerinin o olduğunu söylüyorlar.

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Fox'un stilisti ve arkadaşı Briana Andalore, Manhattan'ın merkezinde kıyafet çalarak ve drag queenlerle takılarak büyümüş ve bu etkileri gururla taşıyor. Artık tüm tasarımcı markalarını satın alabilecek parası olsa da hala canı istediğinde başkalarının çöp diye attığı eşyaları topladığını söylüyor.

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Çıktığı bir TV programında duş perdelerinden nasıl giysi yapılacağını anlatıyor: Tarzınızı yaratmak için çok paranız olmasına gerek yok. Fantezi dünyanızı geniş tutun yeter."

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Herkes kendini yaratma derdinde

Moda eleştirmenleri şu anda yaşananların özellikle nihilist bir yanı olduğunu söylüyor. Son 15 yıllık moda ana akımlarının hepsi bir araya geldi, bu bunla giyilir şu şunla giyilir kuralları ortadan kalktı ve alt kültürlerden de feyz alındı. Yani her şey aynı anda trend oldu, her şey birbirine geçmiş durumda ve kesin sınırlar belli değil. Herkes için serbestlik var. Gençler kuralları umursamadan kendi tarzlarını bulma peşinde. Kendileri olduğu sürece seksi görüneceklerini düşünüyorlar.

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Herkes çirkin moda giyemez

Hailey Bieber'ın da bu kaotik görünümü benimsemesiyle bu tarzın unsurları ana akıma sızdı. Henüz pazarlanabilir bir trend halinde değil. Modacılar bu görünümün gençlere özgü olduğunu ve çoğu kişinin bunu başarmasının zor olduğunu savunuyor. Çünkü herkes çirkin moda giyemez. Bu çekici bir tipseniz gerçekten başarabileceğiniz bir görünüm. Bu biraz ironik evet ama bazı görünümlerin altından kalkabilmek için bu gerekli. Kıyafetler "çirkin" görünebilir.

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Bu yeni tarz her yeri saran influencerlar, ultra hızlı moda, dijitalleşmiş sosyal hayatlar, ekran odaklı geçen on yıla bir tepki olarak doğdu. Markalar tarafından yönlendirilemeyen ve yönetilemeyen, yaratıcılığı ve ikinci el kıyafetleri merkeze alan bu yeni gençlik ruh hali oldukça güzel.

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Şimdi gelin Johnny Cirillo'nın hazırladığı kitapta bulunan sokak stili fotoğraflarından bazılarına bakalım... Gerçekten üzerlerinde her dönemden bir parça taşıyan tipler ve tarzları çok enteresan.

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Galatasaray, sağ bek arayışlarında ilk tercihi Wan Bissaka'nın Premier Lig dışına çıkmak istememesi üzerine alternatiflere yöneldi. PSG'den ayrılması beklenen Nordi Mukiele için kiralama teklifine hazırlanan sarı-kırmızılılar, Rennes'in genç sağ beki Guela Doue için 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Rennes, 21 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro talep ediyor.
A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak. İşte Türkiye - Hollanda maçı öncesi tüm detaylar
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta vizyona giren filmler arasında en çok adından söz ettirecek film şüphesiz Çılgın Hırsız 4. Her yaştan izleyiciyi beyaz perdeye çağıran Çılgın Hırsız 4'te minyonların başına gelen yeni macera konu ediniyor. Horizon: An American Saga bir diğer haftanın dikkat çeken filmi. Kevin Costner'i yeniden western bir filmle beyaz perdeye konuk eden Horizon: An American Saga, birinci bölümünde Amerika'nın batısındaki iç savaşın 15 yıllık bir dönemini konu alıyor. Oscar'lı oyuncu Emma Stone'un rol aldığı Merhamet Hikayeleri de bu hafta vizyona giren filmler arasında. Kum Zambağı, haftanın dikkat çeken yerli filmleri arasında yer alıyor. Özge Borak, Mert Turak ve Orhan Kılıç'ın rol aldığı filmde Yunus ile Afife'nin aşk hikayesi anlatılıyor. Azabı Marid Düğün ve Zuhruf Saye haftanın yerli korku filmleri olarak vizyona giriyor. Yabancı korku filmi ise Kâbusa Yolculuk izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en önemli karikatüristleri arasında yer alan Latif Demirci'nin sergisi Temmuz sonuna kadar İş Sanat'ın Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda 5. sezon, 10 Temmuz'da distopik edebiyatın başyapıtlarından birini olan Fahrenheit 451, Erdal Beşikçioğlu rejisiyle birlikte seyirciyle buluşacak. İKSV'nin düzenlediği İstanbul Caz Festivali 3 Temmuz'da başladı. 31. kez düzenlenen festival 18 Temmuz'da sona erecek. Maximum Uniq'te Erol Evgin'den Goran Bregoviç'e birçok ünlü sanatçı konserlerle sanatseverlerle buluşacak. 8-9 Temmuz'da Şener Şen yoğun ilgi gören oyunu Zengin Mutfağı ile seyirci karşısında olacak. Harbiye Açık Hava Sahensi'nde de konserler devam ediyor. 7 Temmuz'da An Epic Symphony & Cem Adrian, 8 Temmuz'da Gregory Porter, 9 Temmuz'da An Epic Symphony & Gökhan Türkmen, 10 Temmuz'da An Epic Symphony & Manga, 11 Temmuz'da İbrahim Tatlıses, 12 Temmuz'da Chris Isaak, 13-15 Temmuz'da Teoman, 14 Temmuz'da Ayta Sözeri - Rüya Konserleri ile Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde dinleyiciyle buluşacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı Wolverine karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor