Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 250 bin konut projesinde son durum: TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 250 bin konut projesinde son durum: TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlıyor?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından müjdesi duyurulan TOKİ 250 bin konut projesinde ihale takvimi belli oldu. 81 ilde toplamda 165 bin 55 konut için ihale takvimi oluşturuldu. Dar gelirli ailelere ev alma fırsatı sunan TOKİ 250 bin konut projesi için başvuru tarihi ve şartları merak ediliyor. Peki TOKİ 250 bin konut projesinde son durum nedir? TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 09:20 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 250 bin konut projesi kapsamında uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler başvuru detaylarını inceliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca başlatılan 250 bin konut projesi için ihale takvimini oluşturdu. Emekli, engelli, genç, şehit yakını ve gaziler olmak üzere birçok vatandaş bu projeden yararlanabilecek. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlıyor, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        2

        TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

        Sosyal konut projelerimizin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

        TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        3

        81 İLİ KAPSAYACAK

        Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.

        4

        TOKİ'NIN SOSYAL KONUT PROJESI'NDE EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.

        TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'nde en fazla konut İstanbul'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" AA muhabirinin, TOKİ'nin internet sayfasından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

        Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

        TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz belli olmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.

        Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Asgari ücret gerçekleri
        Asgari ücret gerçekleri
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek
        Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar