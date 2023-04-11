Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

Hastalıklara karşı dirençli olabilmek için öncelikle vitamin ve mineral bakımından zengin olan besinleri hayatımıza katmamız gerekiyor. Özellikle çocuk gelişiminde mutlaka sağlıklı besinlerin tüketilmesine özen gösterilmeli. Vücudun ihtiyacı olan birçok değerli vitaminlerin bulunduğu muhteşem bir besin kaynağı bıldırcın yumurtası hastalıklara karşım tam bir kalkan görevi görüyor. Peki bıldırcın yumurtası nasıl yenir, besin değeri nedir? İşte protein zengini bıldırcın yumurtasının faydaları…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

    Çocukların sağlıklı gelişimi için ihtiyacı olan her şey onda. Kendisi küçük olsa da sağlığa olan faydaları oldukça fazla. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal zırh görevi gören bıldırcın yumurtası özellikle kanser hücrelerine karşı direnci artırıyor. Yapılan araştırmalara göre bıldırcın yumurtası tüketen kişilerin kansere yakalanma riskinin çok düşük olduğu gözlemlendi. Bıldırcın yumurtasının içerisinde bol miktarda E vitamini, B 12 vitamini, riboflavin, folat ve pantotenik asit, magnezyum, fosfor ve çinko bulunuyor. İşte bin bir derde deva protein zengini bıldırcın yumurtasının faydaları
  • Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

    Diğer yumurtalardan çok daha fazla besin değerine sahip olan bıldırcın yumurtası protein bakımından oldukça zengindir. Tavuk yumurtasına kıyasla çok daha fazla amino asit içerir. Bu özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirmede inanılmaz etkiler sağlayan bıldırcın yumurtası, çocukların gelişimi ve sağlığı açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuklarda iştah artırdığı için özellikle tercih edilmesi gereken besin kaynaklarının başında gelir.
  • Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

    BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI NELERDİR?

    Muhteşem bir besin kaynağı olan bıldırcın yumurtasının faydaları ise şe şekilde sıralanabilir:

    Motor hareketleri için önemli olan kasların daha esnek olmasını yardım edecek ileri yaşlarda görülme olasılığı olan kemik erimesi ya da iltihaplanması gibi hastalıkları engeller.

    Doğada yer alan en iyi D vitaminidir. Özellikle D vitamini eksikliği olanların düzenli yemesi gerekir. Aksi durumda D vitamini eksikliği ciddi hastalıklara zemin hazırlar.
  • Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

    Bıldırcın yumurtası, içinde bolca A vitamini olduğundan göz sağlığını da destekliyor. Göz sağlığı için gerekli olan A vitamininin yüzde 90'ını karşılar. Bunun yanı sıra bedenin lazım olan A vitaminini de karşılayarak cilt tabakasını ve organlardaki zarların tekrarlanmasını mümkün kılar.

    Solunum sorununun iyileşme sürecine destek oluyor.

    Bıldırcın yumurtası; içindeki bolca vitamin ve mineral sayesinde vücuda enerji veriyor, daha dinç hissetmemizi sağlıyor.
  • Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

    Antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudu tepeden tırnağa temizleme etkisi de gösterebiliyor, bu sayede en çok bilinen detoks yiyeceklerinden biri olarak kullanılıyor.

    İçindeki potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcı oluyor.

    Yüksek tansiyona olan olumlu etkileri nedeniyle kalp ve damar sağlığını da koruyor.
  • Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

    Metabolizmayı hızlandırıyor. Bu etkisi nedeniyle iştah açıcı bir özellik de gösteriyor. Bu özelliği en çok iştahsız çocukların iştahını açmak için değerlendiriliyor.

    Mide ülseri, gastrit gibi mide rahatsızlıklarının düzelmesine yardımcı olur. Acı ve ağrınızı hafifletir, midenizi rahatlatır.
  • Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

    Kandaki hemoglobin miktarını artırarak, ağır tonsinlerin kandan uzaklaşmasını sağlar. Böylece kansızlık tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir.

    Tüberküloz, astım, diyabet ve damarsal gerginliğin tedavisine yardımcıdır.

    Kalp kasının güçlenmesini sağlar ve kan dolaşımının hızlanmasına yardım eder.
  • Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

    BILDIRCIN YUMURTASININ BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

    1 adet bıldırcın yumurtasının besin değeri yaklaşık olarak şöyledir:

    Karbonhidrat: 0,04 g

    Protein: 1,2 g

    Yağ: 1 g

    Kolesterol: 76 mg

    Potasyum: 13 mg

    Kalsiyum: 6 mg

    Sodyum: 12,70 mg

    Demir: 0,34 mg

    A vitamini: 14,04 IU

    Bunların dışında, bıldırcın yumurtasının içinde; E vitamini, B 12 vitamini, riboflavin, folat ve pantotenik asit, magnezyum, fosfor ve çinko olduğu da biliniyor.
  • Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu

    BILDIRCIN YUMURTASI KÜRÜ NASIL YAPILIR?

    Bronşit ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları için bıldırcın yumurtasını şu şekilde tüketebilirsiniz:

    Bir tane bıldırcın yumurtası bardağa kırılır, bir kaşık bal ve biraz süt ile karıştırılır. 10 dakika beklendikten sonra 15 gün süre ile her gün taze olarak içilebilir. Üç ay süre ile ayda 4 ila 5 kez tüketildikten sonra bırakılması tavsiye edilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.