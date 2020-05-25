Abdurrahim Karakoç kimdir?

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ramazan Bayramı'nın ilk günü AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdurrahim Karakoç'a ait 'Bayramlar Bayram Ola' şiirini okuduğu klibin paylaşımını twitter hesabından yaptı.

Şiirleriyle Türk edebiyatında etkin bir konuma sahip olan Abdurrahim Karakoç, 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde doğdu.

Abdurrahim Karakoç...

Babası; çiftçilikle uğraşan, hece vezniyle şiir yazan halk şairi Ümmet Efendi.

Annesi; Fadime Hanım.

Dedesi de şair olan Abdurrahim Karakoç, kardeşleriyle birlikte şiir yazmaya küçük yaşlarda başladı.

İmkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra öğrenimine devam edemeyen Abdurrahim Karakoç, marangozluk ve çiftçilik yaptıktan sonra Ekinözü'nün belde olmasıyla 1958'de muhasebeci olarak belediyede görev aldı. Karakoç, 1981'de emekli olarak Ankara'ya yerleşti.

Yakından bildiği köy ve köylü gerçeğini şiirlerinde yansıtan Abdurrahim Karakoç, toplumsal bozuklukların dile getirilmesi yanında temiz vicdanları yücelten, çirkinliğe, bayağılığa, hainliğe isyan eden İslâmi / hamâsi bir anlayış ve edanın görüldüğü şiirlerini mücadeleci bir temayla yazdı.

27 Mayıs Darbesi ve haksızlıklara karşı yazdığı şiirleri nedeniyle birçok kez mahkemeye verilen Abdurrahim Karakoç, avukat tutmadı, mahkemede kendi kendini savunarak yaklaşık 30 davadan da beraat etti.

Abdurrahim Karakoç'un vatan sevgisi ve aşk temalı şiirlerinden 100'e yakını bestelenerek türkü ve şarkı haline getirildi. Bestelenen en ünlü şiiri 'Mihriban'dır.

"Yâr deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

Lambada titreyen alev üşüyor Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban"

'Mihriban', Musa Eroğlu tarafından bestelendi.

1985'te gazeteciliğe başlayan Abdurrahim Karakoç, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer alarak siyasete girdi. Bir süre sonra da ayrıldı.

7 Haziran 2012'de vefat eden Abdurrahim Karakoç,

Ankara Bağlum Mezarlığı'nda Şeyh Abdülhakim Arvâsî Türbesi'nin yanına defnedildi.

ŞİİR KİTAPLARI

* Mihriban (1960)

* Hasan'a Mektuplar (1965)

* Eli Kulakta (1969)

* Vur Emri (1973)

* Kan Yazısı (1978)

* Suları Islatamadım (1983)

* Beşinci Mevsim (1985)

* Dosta Doğru, Akıl Karaya Vurdu (1994)

* Yasaklı Rüyalar (2000)

* Gökçekimi (2000)

* Gerdanlık - I (2000)

* Gerdanlık - II (2002)

* Parmak İzi (2002)

* Yağmur Yerden Yağar (2002)

* Anadolu'da Bahar (2007)

DENEME KİTABI

* Düşünce Yazıları (1990)

Abdurrahim Karakoç'un bestelenen şiirlerinden bir diğeri ise 'Sevgi Yetmiyor'

ANADOLU SEVGİSİ

Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,

Hele boz dumanlar çekilsin de gör.

Her haftası bayram, her günü düğün,

Hele yaylalara çıkılsın da gör.

Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;

Kağnılar yollarda, yoncalar dizde...

Saydıklarım damla değil denizde,

Hele bir ekinler ekilsin de gör.

Görmedin sen bizim mavi suları,

Karlar eriyince kırar yuları...

Köpük olur beyaz, sel olur sarı;

Hele taştan taşa dökülsün de gör.

Sen bizim köyleri görmedin ki hiç,

Yolları toz, çamur, evleri kerpiç.

O kirli kabukta, o en temiz iç;

Hele bir yakından bakılsın da gör.

Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,

Sevgiyi bulasın, yakına gel ki...

Kalıplar gerçeği göstermez belki

Gönül perdeleri sökülsün de gör.

***

İNCİTME

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Gölgesinde otur amma

Yaprak senden incinmesin.

Temizlen de gir mezara

Toprak senden incinmesin.

Yollar uzun, yollar ince

Yol kısalır aşk gelince

Yat kurban ol İsmail'ce

Bıçak senden incinmesin.

Burdayım de ararlarsa

Doğru söyle sorarlarsa

Tabutuna sararlarsa

Bayrak senden incinmesin.

İl göçsün göçtüğün vakit

Yol yansın geçtiğin vakit

Suyundan içtiğin vakit

Kaynak senden incinmesin.

Toz konmasın sakın sana

Hakkı geçer halkın sana

Gücenmesin yakın sana

Uzak senden incinmesin.

***

AŞK HİKÂYESİ

Başımdan bir kova sevda döküldü

Islanmadım, üşümedim, yandım oy!

İplik iplik damarlarım söküldü

Kurşun yemiş güvercine döndüm oy!

Yağmur yorgan oldu, döşek kar bana

Anladım ki kendi gönlüm dar bana

Alev dolu bardakları yâr bana

Sunuverdi içtim içtim kandım oy!

Sevgi ektim, naz biçmeye çalıştım

Ne zamana, ne kendime alıştım

Kırk senede yedi hasret bölüştüm

Yedi dünya bana düştü sandım oy!

Gönül şahinimi yordum gerçeğe

Sonsuzda yüzümü sürdüm gerçeğe

Teselliden kanat kırdım gerçeğe

Tecellinin sinesine kondum oy!

ÇARŞAMBA: Ömer Hayyam

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ