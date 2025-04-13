Ayça Ayşin Turan: Aşk yok, iş odaklıyım

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ayça Ayşin Turan, meslektaşı Türkü Su Demirel ile Etiler'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turan, iş odaklı bir sene geçirdiğini söyledi.

Ayça Ayşin Turan ve Türkü Su Demirel

"AŞK YOK"

Ayça Ayşin Turan; "Şimdi de bir iş toplantısına gideceğim, inşallah oradan da olumlu bir haberle sizlere bir sonraki röportajımızda anlatırım" ifadelerini kullandı. Turan, aşk hayatının sorulması üzerine "Benim şimdilik aşk durumum yok. Az önce 'İş odaklıyım' diyerek sinyali verdim. Ne isteyip ne istemediğini yaş ilerledikçe daha net bir şekilde anlıyorsun. Ama bu da bana kalsın. Hayırlısını isteriz" diyerek güldü.

Türkü Su Demirel ise "Dizimiz yeni final yaptı, şimdi de yeni projeler için görüşmelere başladık" ifadelerini kullandı. Demirel, gazetecilerin "Özellikle istediğiniz bir proje var mı?" sorusuna "Bu geniş geniş düşünülmesi gereken bir şey. Ben bir önceki projemde dilsiz bir kızı canlandırıyordum, o tarz karakterler daha özel oluyor tabii" diye yanıt verdi.