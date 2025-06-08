Bu yıl 6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı’nın devamı olan 10-11-12-13 Haziran tarihleri idari izin kapsamına alınmadı. Bu sebeple bayram tatili süresi yalnızca 4,5 gün olacak. Kurban Bayramı'nın sonuna gelinirken gözler okulların açılış tarihine çevrildi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, bayram sonrası derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ders var mı?